https://ria.ru/20230706/antonov-1882678559.html

Посол в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС

Посол в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2023

Посол в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС

Американские СМИ подыгрывают преступным замыслам украинских властей перед саммитом НАТО, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:19

2023-07-06T20:19

2023-07-06T20:23

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американские СМИ подыгрывают преступным замыслам украинских властей перед саммитом НАТО, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикации об угрозе подрыва РФ Запорожской АЭС (ЗАЭС)."Обозреватели фактически подыгрывают преступным замыслам украинских властей в преддверии саммита НАТО: использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как "ядерного террориста", - говорится в сообщении главы дипмиссии.Антонов добавил, что "провокационные вбросы" в американских СМИ, тиражирующих заявления Киева об угрозе подрыва Россией ЗАЭС, демонстрируют, что "цинизм, с которым местные журналисты освещают события на Украине, переходит грани разумного"."Заявления о подготовке провокации в отношении контролируемой нами же атомной станции абсурдны", - резюмировал дипломат.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230704/zaes-1882246008.html

https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html

россия

сша

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в мире, россия, нато, сша, анатолий антонов, энергодар, запорожская аэс