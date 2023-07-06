Рейтинг@Mail.ru
Посол в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 06.07.2023 (обновлено: 20:23 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/antonov-1882678559.html
Посол в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС
Посол в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2023
Посол в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС
Американские СМИ подыгрывают преступным замыслам украинских властей перед саммитом НАТО, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:19
2023-07-06T20:23
в мире
россия
нато
сша
анатолий антонов
энергодар
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американские СМИ подыгрывают преступным замыслам украинских властей перед саммитом НАТО, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикации об угрозе подрыва РФ Запорожской АЭС (ЗАЭС)."Обозреватели фактически подыгрывают преступным замыслам украинских властей в преддверии саммита НАТО: использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как "ядерного террориста", - говорится в сообщении главы дипмиссии.Антонов добавил, что "провокационные вбросы" в американских СМИ, тиражирующих заявления Киева об угрозе подрыва Россией ЗАЭС, демонстрируют, что "цинизм, с которым местные журналисты освещают события на Украине, переходит грани разумного"."Заявления о подготовке провокации в отношении контролируемой нами же атомной станции абсурдны", - резюмировал дипломат.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882246008.html
https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html
россия
сша
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, сша, анатолий антонов, энергодар, запорожская аэс
В мире, Россия, НАТО, США, Анатолий Антонов, Энергодар, Запорожская АЭС
Посол в США прокомментировал публикации об угрозе подрыва Россией ЗАЭС

Посол в США Антонов: СМИ подыгрывают Киеву публикациями об угрозе подрыва Россией ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американские СМИ подыгрывают преступным замыслам украинских властей перед саммитом НАТО, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикации об угрозе подрыва РФ Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Обозреватели фактически подыгрывают преступным замыслам украинских властей в преддверии саммита НАТО: использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как "ядерного террориста", - говорится в сообщении главы дипмиссии.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ из-за реакции на ситуацию с ЗАЭС
4 июля, 20:11
Антонов добавил, что "провокационные вбросы" в американских СМИ, тиражирующих заявления Киева об угрозе подрыва Россией ЗАЭС, демонстрируют, что "цинизм, с которым местные журналисты освещают события на Украине, переходит грани разумного".
«
"Заявления о подготовке провокации в отношении контролируемой нами же атомной станции абсурдны", - резюмировал дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
Вчера, 10:07
 
В миреРоссияНАТОСШААнатолий АнтоновЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала