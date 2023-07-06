https://ria.ru/20230706/aes-1882628632.html

В Японии прокомментировали ситуацию со сбросом воды с тритием с АЭС

В Японии прокомментировали ситуацию со сбросом воды с тритием с АЭС - РИА Новости, 06.07.2023

В Японии прокомментировали ситуацию со сбросом воды с тритием с АЭС

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать критику Китая и Южной Кореи относительно планов РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:51

2023-07-06T16:51

2023-07-06T16:51

в мире

япония

хирокадзу мацуно

фукусима-1

магатэ

терсо

фумио кисида

рафаэль гросси

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ТОКИО, 6 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать критику Китая и Южной Кореи относительно планов Токио по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", напомнил, что сами эти страны сбрасывают со своих станций воду с содержанием радиоактивного трития "в качестве жидких отходов". "И Китай, и Южная Корея сбрасывают со своих станций воду с содержанием трития в качестве жидких отходов. Более того, уровень выбросов с АЭС "Фукусима-1" сейчас намного ниже, чем на многих ядерных объектах за рубежом", - подчеркнул он. При этом Мацуно вновь подчеркнул, что правительство Японии "намерено продолжать объяснения в спокойной и ответственной манере", чтобы разрешить все сомнения относительно плана по сбросу низкорадиоактивной воды с АЭС в океан. Ранее на этой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси передал премьер-министру Японии Фумио Кисиде итоговый отчет с оценкой плана по сбросу воды в океан. В ходе пресс-конференции Гросси подчеркнул, что план японского правительства по соответствует всем международным стандартам. Он также отметил, что система проверки воды является надежной, так как анализы проводятся в нескольких независимых лабораториях, что "подтверждает их объективность". На прошлой неделе компания ТЕРСО - оператор АЭС "Фукусима-1" - завершила строительство подводного тоннеля для сброса слаборадиоактивной воды, очищенной почти от всех радионуклидов, кроме трития, в океан на расстоянии одного километра от станции. В январе японское правительство приняло решение, что сброс воды начнется летом этого года, однако конкретные сроки до сих пор не обнародованы. Ранее в июле японские СМИ сообщали, что Фумио Кисида примет решение по дате начала сброса после встречи с представителями МАГАТЭ и анализа отчета. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей на литр.

https://ria.ru/20230607/voda-1876764968.html

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230706/vengriya-1882576801.html

япония

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в мире, япония, хирокадзу мацуно, фукусима-1, магатэ, терсо, фумио кисида, рафаэль гросси, южная корея, китай, космос - риа наука