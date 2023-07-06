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Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО

Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО - РИА Новости, 06.07.2023

Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО

Дополнительные баллы ЕГЭ за участие в специальной военной операции будут начислять абитуриентам педагогических вузов, подведомственных министерству просвещения, РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:25

2023-07-06T11:25

2023-07-06T11:25

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дополнительные баллы ЕГЭ за участие в специальной военной операции будут начислять абитуриентам педагогических вузов, подведомственных министерству просвещения, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Буквально недавно принят закон о дополнительных баллах ЕГЭ для участников специальной военной операции, добровольцев, мы решили, что эта норма закона будет действовать во всех педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения", - сказал Кравцов журналистам. Ранее Минобрнауки России рекомендовало вузам начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и содействие в выполнении задач специальной военной операции, прохождение военной службы по мобилизации. Также министерство расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов