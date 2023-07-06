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Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО - РИА Новости, 06.07.2023
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Год педагога и наставника
 
11:25 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/abiturient-1882535103.html
Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО
Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО - РИА Новости, 06.07.2023
Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО
Дополнительные баллы ЕГЭ за участие в специальной военной операции будут начислять абитуриентам педагогических вузов, подведомственных министерству просвещения, РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:25
2023-07-06T11:25
год педагога и наставника
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сн_образование
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дополнительные баллы ЕГЭ за участие в специальной военной операции будут начислять абитуриентам педагогических вузов, подведомственных министерству просвещения, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Буквально недавно принят закон о дополнительных баллах ЕГЭ для участников специальной военной операции, добровольцев, мы решили, что эта норма закона будет действовать во всех педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения", - сказал Кравцов журналистам. Ранее Минобрнауки России рекомендовало вузам начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и содействие в выполнении задач специальной военной операции, прохождение военной службы по мобилизации. Также министерство расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.
РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов

Кравцов: в педвузах будут начислять допбаллы ЕГЭ за участие в СВО

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дополнительные баллы ЕГЭ за участие в специальной военной операции будут начислять абитуриентам педагогических вузов, подведомственных министерству просвещения, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Буквально недавно принят закон о дополнительных баллах ЕГЭ для участников специальной военной операции, добровольцев, мы решили, что эта норма закона будет действовать во всех педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения", - сказал Кравцов журналистам.
Ранее Минобрнауки России рекомендовало вузам начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и содействие в выполнении задач специальной военной операции, прохождение военной службы по мобилизации.
Также министерство расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоСергей Кравцов
 
 
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