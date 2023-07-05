https://ria.ru/20230705/zaes-1882402720.html

Сотрудники МАГАТЭ не увидели признаков минирования на ЗАЭС

Сотрудники МАГАТЭ не увидели признаков минирования на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023

Сотрудники МАГАТЭ не увидели признаков минирования на ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не заметили деятельности по минированию Запорожской атомной электростанции, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:18

2023-07-05T16:18

2023-07-05T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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ТОКИО, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не заметили деятельности по минированию Запорожской атомной электростанции, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси во время визита в префектуру Фукусима в Японии."Мы в курсе этих заявлений с обеих сторон. Вы ссылаетесь на заявление Зеленского, но российская сторона тоже выступила с подобными вещами. Как я уже сказал на СБ ООН, АЭС никогда ни при каких обстоятельствах не должна быть атакована, АЭС не должна быть использована как военная база. МАГАТЭ находится там, чтобы наблюдать, мониторить и информировать мировое сообщество, если это случится. По нашим последним осмотрам, мы не увидели никакой деятельности по минированию, но мы продолжаем сохранять крайне высокую бдительность", — сказал он.При этом глава агентства отметил, что был там несколько недель назад, а совсем близко от станции идут боевые действия. "Таким образом, мы не можем расслабляться. Мы продолжим информировать и обновлять информацию", — добавил он.Гросси уточнил, что поддерживает постоянную связь с сотрудниками МАГАТЭ на ЗАЭС,в частности, он контактировал с ними сегодня. Накануне на пресс-конференции в Токио он заявил, что ситуация вокруг станции продолжает оставаться опасной, и назвал ее хрупкой. Также он отметил повышенные риски для ЗАЭС из-за контрнаступления и военных действий, так как она находится фактически на линии фронта. В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Как указал постпред Москвы при ООН Василий Небензя, Россия надеется, что западные покровители украинского руководства не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Небензя также отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться возглавляемая Гросси миссия МАГАТЭ, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20230705/zaes-1882290746.html

https://ria.ru/20230704/zaes-1882183834.html

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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс