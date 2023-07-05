https://ria.ru/20230705/zaes-1882290746.html

"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети

"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 05.07.2023

"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о том, что российская армия якобы планирует атаку на Запорожскую РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:07

2023-07-05T09:07

2023-07-05T10:41

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о том, что российская армия якобы планирует атаку на Запорожскую АЭС."Зеленский и его кукловоды из Пентагона отчаянно стремятся к эскалации. Они взорвут атомную электростанцию и обвинят в этом Россию", — написал KimDotcom."Вы пытаетесь устроить провокацию, чтобы втянуть НАТО в свою войну. Помимо того что вы диктатор, вы своей ложью готовы рисковать ядерной войной между США и Россией. Мне жаль ваш народ, который вынужден терпеть ваше ужасное руководство", — отметил jwsherrod."Вы все уже забыли, что он актер?" — сыронизировал PaulRR365."Что бы ни случилось, это определенно было сделано Украиной и западными спецслужбами. Не верьте лжи", — прокомментировал KAndersonAkron."Спасибо, что предупредили всех о своей провокации", — указал jtkrause2."Каждый раз, когда Зеленский говорит о ЗАЭС, он вновь намекает о своих планах", — подытожил AlanWattRIP.Ранее во вторник советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html

https://ria.ru/20230704/udar-1882187311.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, запорожская аэс, twitter