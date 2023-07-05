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"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 05.07.2023
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09:07 05.07.2023 (обновлено: 10:41 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/zaes-1882290746.html
"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети
"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 05.07.2023
"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о том, что российская армия якобы планирует атаку на Запорожскую РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:07
2023-07-05T10:41
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
запорожская аэс
twitter
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о том, что российская армия якобы планирует атаку на Запорожскую АЭС."Зеленский и его кукловоды из Пентагона отчаянно стремятся к эскалации. Они взорвут атомную электростанцию и обвинят в этом Россию", — написал KimDotcom."Вы пытаетесь устроить провокацию, чтобы втянуть НАТО в свою войну. Помимо того что вы диктатор, вы своей ложью готовы рисковать ядерной войной между США и Россией. Мне жаль ваш народ, который вынужден терпеть ваше ужасное руководство", — отметил jwsherrod."Вы все уже забыли, что он актер?" — сыронизировал PaulRR365.&quot;Что бы ни случилось, это определенно было сделано Украиной и западными спецслужбами. Не верьте лжи&quot;, — прокомментировал KAndersonAkron."Спасибо, что предупредили всех о своей провокации", — указал jtkrause2."Каждый раз, когда Зеленский говорит о ЗАЭС, он вновь намекает о своих планах", — подытожил AlanWattRIP.Ранее во вторник советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, запорожская аэс, twitter
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Twitter
"Не верьте лжи". Слова Зеленского о ЗАЭС шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в желании устроить провокацию на ЗАЭС

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление о том, что российская армия якобы планирует атаку на Запорожскую АЭС.
"Зеленский и его кукловоды из Пентагона отчаянно стремятся к эскалации. Они взорвут атомную электростанцию и обвинят в этом Россию", — написал KimDotcom.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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4 июля, 20:33
"Вы пытаетесь устроить провокацию, чтобы втянуть НАТО в свою войну. Помимо того что вы диктатор, вы своей ложью готовы рисковать ядерной войной между США и Россией. Мне жаль ваш народ, который вынужден терпеть ваше ужасное руководство", — отметил jwsherrod.
"Вы все уже забыли, что он актер?" — сыронизировал PaulRR365.
«

"Что бы ни случилось, это определенно было сделано Украиной и западными спецслужбами. Не верьте лжи", — прокомментировал KAndersonAkron.

"Спасибо, что предупредили всех о своей провокации", — указал jtkrause2.
"Каждый раз, когда Зеленский говорит о ЗАЭС, он вновь намекает о своих планах", — подытожил AlanWattRIP.
Ранее во вторник советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСTwitter
 
 
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