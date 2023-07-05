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Эксперт: словари обеспечивают единство и унификацию языка

Эксперт: словари обеспечивают единство и унификацию языка - РИА Новости, 05.07.2023

Эксперт: словари обеспечивают единство и унификацию языка

Чрезвычайно полезным назвала постановление правительства о порядке формирования списка нормативных словарей ректор Государственного института русского языка им. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:08

2023-07-05T12:08

2023-07-05T14:13

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сн_образование

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чрезвычайно полезным назвала постановление правительства о порядке формирования списка нормативных словарей ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская."Регулирование словарной сферы – чрезвычайно полезная инициатива правительства РФ и эффективный инструмент целенаправленного выстраивания государственной языковой политики. Без словарей и лингвистических справочников невозможна работа журналистов, редакторов, педагогов, методистов, переводчиков, документоведов, юристов. В последнее время к кругу лиц, заинтересованных в словарной продукции, присоединились сотрудники IT-сферы, так как в основе инструментов автоматической обработки текста, анализа и синтеза естественной речи лежат словари и тезаурусы", отметила эксперт.По мнению Трухановской, "количество и качество словарей, выполненных на высоком профессиональном уровне, позволяют судить о культуре нации и статусе языка в стране и за ее пределами". Словари обеспечивают изучение национального языка как родного и иностранного, а также единство и унификацию языка на всей территории его распространения, подчеркнула ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.По ее словам, проблема упорядочения лексикографической сферы в России назрела давно. "Неоднократно отмечалось, что список словарей, утвержденный в 2009 г., является неполным и требует корректировки. В экспертной оценке нуждаются многочисленные словари, вышедшие в период так называемого словарного бума (за последние 30 лет), когда коммерческие цели главенствовали, а профессиональная цензура была ослаблена. Кроме того, словари нуждаются в актуализации в связи с обновлением самого языка. Начиная с 80-х гг. XX в. существенно меняются произносительные, грамматические и лексические нормы", – напомнила Наталья Трухановская.Наличие строгих, научно обоснованных требований к составлению нормативных словарей и периодичности их издания позволит решить многие актуальные проблемы российской лексикографии и сделать последнюю более практичной и открытой потребностям общества и государства, считает эксперт. Трухановская напомнила, что сотрудники Института Пушкина принимали деятельное участие в обсуждении инициатив в области лексикографического строительства и готовы приступить к реализации постановления на организационном и научном уровнях.Напомним, накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, социальный навигатор