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Эксперт: словари обеспечивают единство и унификацию языка - РИА Новости, 05.07.2023
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12:08 05.07.2023 (обновлено: 14:13 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/yazyk-1882327476.html
Эксперт: словари обеспечивают единство и унификацию языка
Эксперт: словари обеспечивают единство и унификацию языка - РИА Новости, 05.07.2023
Эксперт: словари обеспечивают единство и унификацию языка
Чрезвычайно полезным назвала постановление правительства о порядке формирования списка нормативных словарей ректор Государственного института русского языка им. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:08
2023-07-05T14:13
год педагога и наставника
сн_образование
общество
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чрезвычайно полезным назвала постановление правительства о порядке формирования списка нормативных словарей ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская."Регулирование словарной сферы – чрезвычайно полезная инициатива правительства РФ и эффективный инструмент целенаправленного выстраивания государственной языковой политики. Без словарей и лингвистических справочников невозможна работа журналистов, редакторов, педагогов, методистов, переводчиков, документоведов, юристов. В последнее время к кругу лиц, заинтересованных в словарной продукции, присоединились сотрудники IT-сферы, так как в основе инструментов автоматической обработки текста, анализа и синтеза естественной речи лежат словари и тезаурусы", отметила эксперт.По мнению Трухановской, "количество и качество словарей, выполненных на высоком профессиональном уровне, позволяют судить о культуре нации и статусе языка в стране и за ее пределами". Словари обеспечивают изучение национального языка как родного и иностранного, а также единство и унификацию языка на всей территории его распространения, подчеркнула ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.По ее словам, проблема упорядочения лексикографической сферы в России назрела давно. "Неоднократно отмечалось, что список словарей, утвержденный в 2009 г., является неполным и требует корректировки. В экспертной оценке нуждаются многочисленные словари, вышедшие в период так называемого словарного бума (за последние 30 лет), когда коммерческие цели главенствовали, а профессиональная цензура была ослаблена. Кроме того, словари нуждаются в актуализации в связи с обновлением самого языка. Начиная с 80-х гг. XX в. существенно меняются произносительные, грамматические и лексические нормы", – напомнила Наталья Трухановская.Наличие строгих, научно обоснованных требований к составлению нормативных словарей и периодичности их издания позволит решить многие актуальные проблемы российской лексикографии и сделать последнюю более практичной и открытой потребностям общества и государства, считает эксперт. Трухановская напомнила, что сотрудники Института Пушкина принимали деятельное участие в обсуждении инициатив в области лексикографического строительства и готовы приступить к реализации постановления на организационном и научном уровнях.Напомним, накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.
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РИА Новости
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96
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сн_образование, общество, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Социальный навигатор

Эксперт: словари обеспечивают единство и унификацию языка

© РИА Новости / Нина ЗотинаРектор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чрезвычайно полезным назвала постановление правительства о порядке формирования списка нормативных словарей ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская.
"Регулирование словарной сферы – чрезвычайно полезная инициатива правительства РФ и эффективный инструмент целенаправленного выстраивания государственной языковой политики. Без словарей и лингвистических справочников невозможна работа журналистов, редакторов, педагогов, методистов, переводчиков, документоведов, юристов. В последнее время к кругу лиц, заинтересованных в словарной продукции, присоединились сотрудники IT-сферы, так как в основе инструментов автоматической обработки текста, анализа и синтеза естественной речи лежат словари и тезаурусы", отметила эксперт.
По мнению Трухановской, "количество и качество словарей, выполненных на высоком профессиональном уровне, позволяют судить о культуре нации и статусе языка в стране и за ее пределами". Словари обеспечивают изучение национального языка как родного и иностранного, а также единство и унификацию языка на всей территории его распространения, подчеркнула ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
По ее словам, проблема упорядочения лексикографической сферы в России назрела давно. "Неоднократно отмечалось, что список словарей, утвержденный в 2009 г., является неполным и требует корректировки. В экспертной оценке нуждаются многочисленные словари, вышедшие в период так называемого словарного бума (за последние 30 лет), когда коммерческие цели главенствовали, а профессиональная цензура была ослаблена. Кроме того, словари нуждаются в актуализации в связи с обновлением самого языка. Начиная с 80-х гг. XX в. существенно меняются произносительные, грамматические и лексические нормы", – напомнила Наталья Трухановская.
Наличие строгих, научно обоснованных требований к составлению нормативных словарей и периодичности их издания позволит решить многие актуальные проблемы российской лексикографии и сделать последнюю более практичной и открытой потребностям общества и государства, считает эксперт. Трухановская напомнила, что сотрудники Института Пушкина принимали деятельное участие в обсуждении инициатив в области лексикографического строительства и готовы приступить к реализации постановления на организационном и научном уровнях.
Напомним, накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.
Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.
Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаСоциальный навигатор
 
 
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