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Какие выборы пройдут в единый день голосования - РИА Новости, 05.07.2023
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18:24 05.07.2023
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Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования - РИА Новости, 05.07.2023
Какие выборы пройдут в единый день голосования
В единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2023 года, россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных законодательных собраний. В... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:24
2023-07-05T18:24
инфографика
россия
выборы
единый день голосования в россии
цик рф
губернаторы
госдума рф
депутаты
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В единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2023 года, россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных законодательных собраний. В четырех субъектах Федерации состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого будут избирать в вашем регионе и сколько дней займет голосование.
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россия, выборы, единый день голосования в россии, цик рф, губернаторы, госдума рф, депутаты, инфографика
Инфографика, Россия, Выборы, Единый день голосования в России, ЦИК РФ, Губернаторы, Госдума РФ, Депутаты
Инфографика

Какие выборы пройдут в единый день голосования

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В единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2023 года, россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных законодательных собраний. В четырех субъектах Федерации состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого будут избирать в вашем регионе и сколько дней займет голосование.
Какие выборы пройдут в единый день голосованияКакие выборы пройдут в единый день голосования
 
ИнфографикаРоссияВыборыЕдиный день голосования в РоссииЦИК РФГубернаторыГосдума РФДепутаты
 
 
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