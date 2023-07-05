https://ria.ru/20230705/vybory-1881222453.html

Какие выборы пройдут в единый день голосования

Какие выборы пройдут в единый день голосования - РИА Новости, 05.07.2023

Какие выборы пройдут в единый день голосования

В единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2023 года, россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных законодательных собраний. В... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:24

2023-07-05T18:24

2023-07-05T18:24

инфографика

россия

выборы

единый день голосования в россии

цик рф

губернаторы

госдума рф

депутаты

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В единый день голосования, который пройдет 10 сентября 2023 года, россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных законодательных собраний. В четырех субъектах Федерации состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого будут избирать в вашем регионе и сколько дней займет голосование.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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