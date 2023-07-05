https://ria.ru/20230705/voyna-1882284397.html
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России - РИА Новости, 05.07.2023
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России
Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, не экономику страны развалить, а – максимально сократить ее население, ухудшая жизнь миллионов... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:42
2023-07-05T07:42
2023-07-05T07:42
россия
украина
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83a3fd0c3cb9b7f97d9eacf66b19b7a2.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, не экономику страны развалить, а – максимально сократить ее население, ухудшая жизнь миллионов людей, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Развязанная Западом война затрагивает не только экономику, она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическом, и политическом, и информационном, и, наконец, военном на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием", - сказал он. Причем, по его словам, еще вопрос, какой из фронтов важнейший. "Потому что главная цель этой гибридной войны не экономику России развалить, а – максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей", - добавил директор ЦЭМИ РАН. "Так что, по сути, идущая сегодня война – это война на истощение. Вот почему Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше", - подчеркнул Бахтизин. Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами. "Ему очень нужны все эти недра, но при одном условии, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы их эксплуатировать - рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ", - заключил Бахтизин.
https://ria.ru/20230703/zapad-1881812767.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617743_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d88f0d5f34f9bc5b1951fa2b7e75cb5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук
Россия, Украина, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России
Глава ЦЭМИ Бахтизин: целью гибридной войны Запада является сокращение населения России
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, не экономику страны развалить, а – максимально сократить ее население, ухудшая жизнь миллионов людей, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
«
"Развязанная Западом война затрагивает не только экономику, она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическом, и политическом, и информационном, и, наконец, военном на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием", - сказал он.
Причем, по его словам, еще вопрос, какой из фронтов важнейший.
"Потому что главная цель этой гибридной войны не экономику России развалить, а – максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей", - добавил директор ЦЭМИ РАН.
"Так что, по сути, идущая сегодня война – это война на истощение. Вот почему Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше", - подчеркнул Бахтизин.
Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами.
"Ему очень нужны все эти недра, но при одном условии, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы их эксплуатировать - рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ", - заключил Бахтизин.
Постпред России в ШОС заявила об угасающей гегемонии Запада