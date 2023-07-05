https://ria.ru/20230705/voyna-1882284397.html

Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России

Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России - РИА Новости, 05.07.2023

Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России

Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, не экономику страны развалить, а – максимально сократить ее население, ухудшая жизнь миллионов... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T07:42

2023-07-05T07:42

2023-07-05T07:42

россия

украина

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, не экономику страны развалить, а – максимально сократить ее население, ухудшая жизнь миллионов людей, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Развязанная Западом война затрагивает не только экономику, она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическом, и политическом, и информационном, и, наконец, военном на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием", - сказал он. Причем, по его словам, еще вопрос, какой из фронтов важнейший. "Потому что главная цель этой гибридной войны не экономику России развалить, а – максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей", - добавил директор ЦЭМИ РАН. "Так что, по сути, идущая сегодня война – это война на истощение. Вот почему Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше", - подчеркнул Бахтизин. Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами. "Ему очень нужны все эти недра, но при одном условии, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы их эксплуатировать - рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ", - заключил Бахтизин.

https://ria.ru/20230703/zapad-1881812767.html

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россия, украина, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук