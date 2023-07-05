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Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России - РИА Новости, 05.07.2023
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07:42 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/voyna-1882284397.html
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России - РИА Новости, 05.07.2023
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России
Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, не экономику страны развалить, а – максимально сократить ее население, ухудшая жизнь миллионов... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:42
2023-07-05T07:42
россия
украина
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, не экономику страны развалить, а – максимально сократить ее население, ухудшая жизнь миллионов людей, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Развязанная Западом война затрагивает не только экономику, она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическом, и политическом, и информационном, и, наконец, военном на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием", - сказал он. Причем, по его словам, еще вопрос, какой из фронтов важнейший. "Потому что главная цель этой гибридной войны не экономику России развалить, а – максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей", - добавил директор ЦЭМИ РАН. "Так что, по сути, идущая сегодня война – это война на истощение. Вот почему Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше", - подчеркнул Бахтизин. Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами. "Ему очень нужны все эти недра, но при одном условии, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы их эксплуатировать - рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ", - заключил Бахтизин.
https://ria.ru/20230703/zapad-1881812767.html
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россия, украина, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук
Россия, Украина, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России

Глава ЦЭМИ Бахтизин: целью гибридной войны Запада является сокращение населения России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главная цель гибридной войны, развязанной Западом против России, не экономику страны развалить, а – максимально сократить ее население, ухудшая жизнь миллионов людей, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
«
"Развязанная Западом война затрагивает не только экономику, она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическом, и политическом, и информационном, и, наконец, военном на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием", - сказал он.
Причем, по его словам, еще вопрос, какой из фронтов важнейший.
"Потому что главная цель этой гибридной войны не экономику России развалить, а – максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей", - добавил директор ЦЭМИ РАН.
"Так что, по сути, идущая сегодня война – это война на истощение. Вот почему Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше", - подчеркнул Бахтизин.
Западу, заметил он, не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами.
"Ему очень нужны все эти недра, но при одном условии, чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы их эксплуатировать - рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ", - заключил Бахтизин.
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