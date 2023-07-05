https://ria.ru/20230705/voennye-1882318175.html
В ГД предложили вернуть перевозочные документы для семей погибших военных
В ГД предложили вернуть перевозочные документы для семей погибших военных - РИА Новости, 05.07.2023
В ГД предложили вернуть перевозочные документы для семей погибших военных
Первый зампредседателя комитета ГД по просвещениюЯна Лантратова обратилась к первому зампредседателя Совфеда Андрею Турчаку с предложением о внесении инициативы РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:38
2023-07-05T11:38
2023-07-05T11:38
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по просвещениюЯна Лантратова обратилась к первому зампредседателя Совфеда Андрею Турчаку с предложением о внесении инициативы по возвращению права членам семей погибших военнослужащих в ходе спецоперации на предоставление воинского перевозочного документа (ВПД), дающего право на проезд на всех видах общественного транспорта по территории РФ, раз в год к месту отдыха и обратно, а также права на предоставление ВПД к месту захоронения военнослужащего и обратно всем близким родственникам погибшего. "Считала бы целесообразным внести инициативу по возвращению права членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО, на предоставление ВПД (воинский перевозочный документ, дающий право военнослужащим на проезд на всех видах общественного транспорта по территории РФ) раз в год к месту отдыха и обратно, а также права на предоставление ВПД к месту захоронения военнослужащего и обратно всем близким родственникам погибшего участника СВО (родители, супруги, дети)", - говорится в обращении (есть в распоряжении РИА Новости). В обращении, Лантратова просит рассмотреть инициативу о внесении изменений в действующее законодательство РФ в связи с наличием законодательных пробелов, нарушающих права и законные интересы членов семей погибших военнослужащих – участников спецоперации, и "возможное включение указанного предложения в ежемесячный доклад президенту Российской Федерации". Депутат отмечает, что была выявлена проблема, касающаяся факта утраты членами семей военнослужащих после гибели участников боевых действий права пользования ВПД раз в год к месту отдыха. "Родственники погибших участников СВО считают данный факт несправедливым и необъективным", - добавила депутат. Кроме того, ВПД предоставляется к месту захоронения родителям и одному члену семьи погибшего. Если военнослужащий похоронен по месту жительства родителей, то они это право не будут использовать. При этом вдова военнослужащего с детьми не сможет бесплатно прибыть к месту захоронения, так как ВПД предоставляется только одному члену семьи. Однако по статистике во многих семьях двое и более детей.
https://ria.ru/20230630/forma-1881341438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Андрей Турчак, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В ГД предложили вернуть перевозочные документы для семей погибших военных
В ГД предложили вернуть право на воинский перевозочный документ семьям погибших военных
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по просвещениюЯна Лантратова обратилась к первому зампредседателя Совфеда Андрею Турчаку с предложением о внесении инициативы по возвращению права членам семей погибших военнослужащих в ходе спецоперации на предоставление воинского перевозочного документа (ВПД), дающего право на проезд на всех видах общественного транспорта по территории РФ, раз в год к месту отдыха и обратно, а также права на предоставление ВПД к месту захоронения военнослужащего и обратно всем близким родственникам погибшего.
"Считала бы целесообразным внести инициативу по возвращению права членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО, на предоставление ВПД (воинский перевозочный документ, дающий право военнослужащим на проезд на всех видах общественного транспорта по территории РФ) раз в год к месту отдыха и обратно, а также права на предоставление ВПД к месту захоронения военнослужащего и обратно всем близким родственникам погибшего участника СВО (родители, супруги, дети)", - говорится в обращении (есть в распоряжении РИА Новости).
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В обращении, Лантратова просит рассмотреть инициативу о внесении изменений в действующее законодательство РФ в связи с наличием законодательных пробелов, нарушающих права и законные интересы членов семей погибших военнослужащих – участников спецоперации, и "возможное включение указанного предложения в ежемесячный доклад президенту Российской Федерации".
Депутат отмечает, что была выявлена проблема, касающаяся факта утраты членами семей военнослужащих после гибели участников боевых действий права пользования ВПД раз в год к месту отдыха.
"Родственники погибших участников СВО считают данный факт несправедливым и необъективным", - добавила депутат.
Кроме того, ВПД предоставляется к месту захоронения родителям и одному члену семьи погибшего. Если военнослужащий похоронен по месту жительства родителей, то они это право не будут использовать. При этом вдова военнослужащего с детьми не сможет бесплатно прибыть к месту захоронения, так как ВПД предоставляется только одному члену семьи. Однако по статистике во многих семьях двое и более детей.
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