https://ria.ru/20230705/voennye-1882318175.html

В ГД предложили вернуть перевозочные документы для семей погибших военных

В ГД предложили вернуть перевозочные документы для семей погибших военных - РИА Новости, 05.07.2023

В ГД предложили вернуть перевозочные документы для семей погибших военных

Первый зампредседателя комитета ГД по просвещениюЯна Лантратова обратилась к первому зампредседателя Совфеда Андрею Турчаку с предложением о внесении инициативы РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:38

2023-07-05T11:38

2023-07-05T11:38

специальная военная операция на украине

общество

россия

андрей турчак

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совет федерации рф

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по просвещениюЯна Лантратова обратилась к первому зампредседателя Совфеда Андрею Турчаку с предложением о внесении инициативы по возвращению права членам семей погибших военнослужащих в ходе спецоперации на предоставление воинского перевозочного документа (ВПД), дающего право на проезд на всех видах общественного транспорта по территории РФ, раз в год к месту отдыха и обратно, а также права на предоставление ВПД к месту захоронения военнослужащего и обратно всем близким родственникам погибшего. "Считала бы целесообразным внести инициативу по возвращению права членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО, на предоставление ВПД (воинский перевозочный документ, дающий право военнослужащим на проезд на всех видах общественного транспорта по территории РФ) раз в год к месту отдыха и обратно, а также права на предоставление ВПД к месту захоронения военнослужащего и обратно всем близким родственникам погибшего участника СВО (родители, супруги, дети)", - говорится в обращении (есть в распоряжении РИА Новости). В обращении, Лантратова просит рассмотреть инициативу о внесении изменений в действующее законодательство РФ в связи с наличием законодательных пробелов, нарушающих права и законные интересы членов семей погибших военнослужащих – участников спецоперации, и "возможное включение указанного предложения в ежемесячный доклад президенту Российской Федерации". Депутат отмечает, что была выявлена проблема, касающаяся факта утраты членами семей военнослужащих после гибели участников боевых действий права пользования ВПД раз в год к месту отдыха. "Родственники погибших участников СВО считают данный факт несправедливым и необъективным", - добавила депутат. Кроме того, ВПД предоставляется к месту захоронения родителям и одному члену семьи погибшего. Если военнослужащий похоронен по месту жительства родителей, то они это право не будут использовать. При этом вдова военнослужащего с детьми не сможет бесплатно прибыть к месту захоронения, так как ВПД предоставляется только одному члену семьи. Однако по статистике во многих семьях двое и более детей.

https://ria.ru/20230630/forma-1881341438.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф