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Московское море: где найти лучший водный отдых в двух часах от столицы

Московское море: где найти лучший водный отдых в двух часах от столицы - РИА Новости, 05.07.2023

Московское море: где найти лучший водный отдых в двух часах от столицы

Иваньковское водохранилище на Волге — это более 300 квадратных километров, в некоторых местах не видно берегов. Неудивительно, что его называют Московским... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Иваньковское водохранилище на Волге — это более 300 квадратных километров, в некоторых местах не видно берегов. Неудивительно, что его называют Московским морем. А от Москвы — всего два часа на машине. Еще сюда возят на аэротакси. Об отдыхе и самых необычных экскурсиях на этом водоеме — в материале РИА Новости.Море в Подмосковье и Тверской областиВ России более полноводные только Рыбинское и Угличское водохранилища. Иваньковское делят между собой Московская и Тверская области. По берегам — зоны отдыха. Есть места для палаток, а можно поселиться, например, в Конаково и ходить на городской пляж. По "пьяному мосту" и через сосновый бор — приятная прогулка.Сюда из Москвы ведут Дмитровское шоссе (в Дубну, там паром) и Ленинградское — на курорт "Завидово", дальше в сторону Конаково — турбазы, поселки, отели. Достаточно гостиниц и в самом городе, и в окрестностях, есть необычные — при аэродроме, конюшнях. Кроме того, можно доехать по платной трассе М-11. Быстро, но дорого.И конечно, электрички. Время в пути — примерно два часа.Европейский курорт на ВолгеВ Завидово есть кемпинг на берегу в березовой роще. В премиум-сегменте — президентские люксы Клубного дома, пятизвездочный Radisson Resort, Zavidovo. Это от 7200 рублей в сутки.Комплекс отдыха "Завидово" — четыре звезды. Гости в отзывах отмечают простор, уют, тишину. Еще один вариант размещения — Zavidovo Resort: у воды, много зелени, собственный причал.Развлечения на курорте — гольф, теннис. А также экскурсия на мини-ферму с дегустацией сыров и колбас. Козлята, поросята. Теленка предложат покормить из бутылочки молоком. Птиц тоже много: от важных индюков до шипящих гусей. Потчуют мороженым, которое, как утверждают, делают по ГОСТу 1941 года. Можно придумать и свой рецепт.Кстати, Завидово стоит на "Государевой дороге" еще петровских времен — из Москвы в Санкт-Петербург. Есть соответствующий музей. И другие. В нулевые сообщали, что, по оценкам ЮНЕСКО, Завидово — одно из самых экологически чистых мест на Земле. Указом Бориса Ельцина от 18 августа 1996-го загородному комплексу "Русь" присвоили статус резиденции президента страны.Тут гостиница, охотничья база, бассейны, сауны, лодочная станция, хозяйственные постройки."Резиденция и есть резиденция, этим все сказано, чисто, красиво, хорошие дороги. Лепота!" — делятся впечатлениями туристы. Уточняют, что недешево, но оно того стоит.Три долины и фестивалиДальше в сторону Конаково — парк-отель "Долина Иволга". Тут проводят разные фестивали.Например, с 28 по 30 июля — "НашРокФест". Две сцены, около 60 музыкальных коллективов.На выходные два раза в год "Долину Иволгу" традиционно занимают байкеры — для KOZLOPARTY. Летний праздник уже был, но с 29 сентября по 1 октября состоится "Осеннее одичание".Тут подешевле, чем в "Завидово". Есть номера (от 3300 рублей), апартаменты, коттеджи. Долин на самом деле три: лесная, речная и рыбацкая. От лесной, где основной номерной фонд, до речной с пляжем — 600 метров. На берегу — кафе, рестораны, бани.Осетры, самолеты, лошадиЕсли хочется сэкономить, останавливайтесь в Конаково. Даже от одноименного отеля категории "две звезды", который практически на дороге, близко до берега.Здесь много мест для купания, но не все благоустроены. В гостинице советуют городскую набережную. Там есть кабинки для переодевания, прокат, летние кафе. И вечерами многолюдно — хорошее освещение, лавочки.Необычная достопримечательность — "пьяный мост" через реку Донховку. Его ремонтировали, но ходить страшновато — качается. Зато рядом сдают в аренду катамараны, тут же — яхт-клуб "Фрегат". У моста — летнее кафе с недорогими шашлыками.На другой стороне, у лодочной станции — трехзвездочный отель Villa Volga. "Только уехали и уже скучаем", — признаются туристы. Все это окружает Конаковский бор — особо охраняемая природная территория. Гулять там очень приятно: высокие сосны, лес светлый, тропинки, детские, спортивные площадки, места для отдыха, пикниковая зона. Все дорожки ведут к Волге, к песчаной полосе. С берега открывается вид на Конаковскую ГРЭС.Слоган элитного "Конаково ривер клаб" — "Между водой и небом". Тут две вертолетные площадки, можно организовать трансфер.А в девяти километрах от центра города — аэродром. Предлагают прогулки на вертолете или легкомоторном самолете, есть гостиница, ресторан.В конно-спортивный клуб "Конаковские конюшни" организуют экскурсии. В программе посещение Музея лошади, конная прогулка. Вы увидите арт-объекты из старых автомобилей, мотоциклов, пообщаетесь с животными, птицами, в том числе страусами, и, конечно, вам покажут конюшни. Вход — 250 рублей.Местная гостиница обещает "Все включено", но это не турецкий All inclusive, а верховая езда, большой и настольный теннис, бильярд, рыбалка.Кстати, у рыбаков Московское море очень популярно. Есть осетровое рыбное хозяйство, туда тоже водят экскурсии.Центр мировой наукиНаукоград Дубна — тоже на Московском море. Если ехать от Конаково, придется воспользоваться паромом. Из Москвы удобно добираться по Дмитровскому шоссе.Обязательно нужно посетить Музей истории создания крылатых ракет. Есть мастер-классы с физическими опытами, например, с жидким азотом. А угощают тут молекулярным мороженым.Необычная достопримечательность — огромный девятиметровый стул компании "Экомебель", занесенный в Книгу рекордов России. У ДК "Мир" — яркие мозаики Нади Леже, двоюродной сестры поэта Владислава Ходасевича и жены французского художника Фернана Леже. Это ее подарок. В 1974 году их привезли в Дубну и украсили сквер, в середине 1990-х отправили на склад, теперь вернули.Можно съездить посмотреть на Иваньковскую ГЭС — масштабное сооружение.Гостиниц в Дубне достаточно, но, конечно, они не такие роскошные, как в Завидово. Зато предлагают арендовать яхту и отправиться по маршруту Дубна — Конаково — Завидово: по всему Московскому морю.

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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