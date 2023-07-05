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Московское море: где найти лучший водный отдых в двух часах от столицы - РИА Новости, 05.07.2023
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Туризм
 
08:00 05.07.2023 (обновлено: 08:06 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/vodokhranilische-1882102124.html
Московское море: где найти лучший водный отдых в двух часах от столицы
Московское море: где найти лучший водный отдых в двух часах от столицы - РИА Новости, 05.07.2023
Московское море: где найти лучший водный отдых в двух часах от столицы
Иваньковское водохранилище на Волге — это более 300 квадратных километров, в некоторых местах не видно берегов. Неудивительно, что его называют Московским... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:00
2023-07-05T08:06
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Иваньковское водохранилище на Волге — это более 300 квадратных километров, в некоторых местах не видно берегов. Неудивительно, что его называют Московским морем. А от Москвы — всего два часа на машине. Еще сюда возят на аэротакси. Об отдыхе и самых необычных экскурсиях на этом водоеме — в материале РИА Новости.Море в Подмосковье и Тверской областиВ России более полноводные только Рыбинское и Угличское водохранилища. Иваньковское делят между собой Московская и Тверская области. По берегам — зоны отдыха. Есть места для палаток, а можно поселиться, например, в Конаково и ходить на городской пляж. По "пьяному мосту" и через сосновый бор — приятная прогулка.Сюда из Москвы ведут Дмитровское шоссе (в Дубну, там паром) и Ленинградское — на курорт "Завидово", дальше в сторону Конаково — турбазы, поселки, отели. Достаточно гостиниц и в самом городе, и в окрестностях, есть необычные — при аэродроме, конюшнях. Кроме того, можно доехать по платной трассе М-11. Быстро, но дорого.И конечно, электрички. Время в пути — примерно два часа.Европейский курорт на ВолгеВ Завидово есть кемпинг на берегу в березовой роще. В премиум-сегменте — президентские люксы Клубного дома, пятизвездочный Radisson Resort, Zavidovo. Это от 7200 рублей в сутки.Комплекс отдыха "Завидово" — четыре звезды. Гости в отзывах отмечают простор, уют, тишину. Еще один вариант размещения — Zavidovo Resort: у воды, много зелени, собственный причал.Развлечения на курорте — гольф, теннис. А также экскурсия на мини-ферму с дегустацией сыров и колбас. Козлята, поросята. Теленка предложат покормить из бутылочки молоком. Птиц тоже много: от важных индюков до шипящих гусей. Потчуют мороженым, которое, как утверждают, делают по ГОСТу 1941 года. Можно придумать и свой рецепт.Кстати, Завидово стоит на "Государевой дороге" еще петровских времен — из Москвы в Санкт-Петербург. Есть соответствующий музей. И другие. В нулевые сообщали, что, по оценкам ЮНЕСКО, Завидово — одно из самых экологически чистых мест на Земле. Указом Бориса Ельцина от 18 августа 1996-го загородному комплексу "Русь" присвоили статус резиденции президента страны.Тут гостиница, охотничья база, бассейны, сауны, лодочная станция, хозяйственные постройки."Резиденция и есть резиденция, этим все сказано, чисто, красиво, хорошие дороги. Лепота!" — делятся впечатлениями туристы. Уточняют, что недешево, но оно того стоит.Три долины и фестивалиДальше в сторону Конаково — парк-отель "Долина Иволга". Тут проводят разные фестивали.Например, с 28 по 30 июля — "НашРокФест". Две сцены, около 60 музыкальных коллективов.На выходные два раза в год "Долину Иволгу" традиционно занимают байкеры — для KOZLOPARTY. Летний праздник уже был, но с 29 сентября по 1 октября состоится "Осеннее одичание".Тут подешевле, чем в "Завидово". Есть номера (от 3300 рублей), апартаменты, коттеджи. Долин на самом деле три: лесная, речная и рыбацкая. От лесной, где основной номерной фонд, до речной с пляжем — 600 метров. На берегу — кафе, рестораны, бани.Осетры, самолеты, лошадиЕсли хочется сэкономить, останавливайтесь в Конаково. Даже от одноименного отеля категории "две звезды", который практически на дороге, близко до берега.Здесь много мест для купания, но не все благоустроены. В гостинице советуют городскую набережную. Там есть кабинки для переодевания, прокат, летние кафе. И вечерами многолюдно — хорошее освещение, лавочки.Необычная достопримечательность — "пьяный мост" через реку Донховку. Его ремонтировали, но ходить страшновато — качается. Зато рядом сдают в аренду катамараны, тут же — яхт-клуб "Фрегат". У моста — летнее кафе с недорогими шашлыками.На другой стороне, у лодочной станции — трехзвездочный отель Villa Volga. "Только уехали и уже скучаем", — признаются туристы. Все это окружает Конаковский бор — особо охраняемая природная территория. Гулять там очень приятно: высокие сосны, лес светлый, тропинки, детские, спортивные площадки, места для отдыха, пикниковая зона. Все дорожки ведут к Волге, к песчаной полосе. С берега открывается вид на Конаковскую ГРЭС.Слоган элитного "Конаково ривер клаб" — "Между водой и небом". Тут две вертолетные площадки, можно организовать трансфер.А в девяти километрах от центра города — аэродром. Предлагают прогулки на вертолете или легкомоторном самолете, есть гостиница, ресторан.В конно-спортивный клуб "Конаковские конюшни" организуют экскурсии. В программе посещение Музея лошади, конная прогулка. Вы увидите арт-объекты из старых автомобилей, мотоциклов, пообщаетесь с животными, птицами, в том числе страусами, и, конечно, вам покажут конюшни. Вход — 250 рублей.Местная гостиница обещает "Все включено", но это не турецкий All inclusive, а верховая езда, большой и настольный теннис, бильярд, рыбалка.Кстати, у рыбаков Московское море очень популярно. Есть осетровое рыбное хозяйство, туда тоже водят экскурсии.Центр мировой наукиНаукоград Дубна — тоже на Московском море. Если ехать от Конаково, придется воспользоваться паромом. Из Москвы удобно добираться по Дмитровскому шоссе.Обязательно нужно посетить Музей истории создания крылатых ракет. Есть мастер-классы с физическими опытами, например, с жидким азотом. А угощают тут молекулярным мороженым.Необычная достопримечательность — огромный девятиметровый стул компании "Экомебель", занесенный в Книгу рекордов России. У ДК "Мир" — яркие мозаики Нади Леже, двоюродной сестры поэта Владислава Ходасевича и жены французского художника Фернана Леже. Это ее подарок. В 1974 году их привезли в Дубну и украсили сквер, в середине 1990-х отправили на склад, теперь вернули.Можно съездить посмотреть на Иваньковскую ГЭС — масштабное сооружение.Гостиниц в Дубне достаточно, но, конечно, они не такие роскошные, как в Завидово. Зато предлагают арендовать яхту и отправиться по маршруту Дубна — Конаково — Завидово: по всему Московскому морю.
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туризм, туристы, маршруты - туризм, конаково, дубна, куда поехать, куда поехать в выходные, волга
Туризм, Туризм, туристы, Маршруты - Туризм, Конаково, Дубна, куда поехать, куда поехать в выходные, Волга

Московское море: где найти лучший водный отдых в двух часах от столицы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГород Дубна
Город Дубна - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Иваньковское водохранилище на Волге — это более 300 квадратных километров, в некоторых местах не видно берегов. Неудивительно, что его называют Московским морем. А от Москвы — всего два часа на машине. Еще сюда возят на аэротакси. Об отдыхе и самых необычных экскурсиях на этом водоеме — в материале РИА Новости.

Море в Подмосковье и Тверской области

В России более полноводные только Рыбинское и Угличское водохранилища. Иваньковское делят между собой Московская и Тверская области. По берегам — зоны отдыха. Есть места для палаток, а можно поселиться, например, в Конаково и ходить на городской пляж. По "пьяному мосту" и через сосновый бор — приятная прогулка.
Сюда из Москвы ведут Дмитровское шоссе (в Дубну, там паром) и Ленинградское — на курорт "Завидово", дальше в сторону Конаково — турбазы, поселки, отели. Достаточно гостиниц и в самом городе, и в окрестностях, есть необычные — при аэродроме, конюшнях. Кроме того, можно доехать по платной трассе М-11. Быстро, но дорого.
CC BY 2.0 / Александр Б. / Иваньковское водохранилище
Иваньковское водохранилище - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
CC BY 2.0 / Александр Б. /
Иваньковское водохранилище
И конечно, электрички. Время в пути — примерно два часа.

Европейский курорт на Волге

В Завидово есть кемпинг на берегу в березовой роще. В премиум-сегменте — президентские люксы Клубного дома, пятизвездочный Radisson Resort, Zavidovo. Это от 7200 рублей в сутки.
Комплекс отдыха "Завидово" — четыре звезды. Гости в отзывах отмечают простор, уют, тишину. Еще один вариант размещения — Zavidovo Resort: у воды, много зелени, собственный причал.
© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"

Отель Zavidovo Resort

Отель Завидово Резорт

Отель Zavidovo Resort

© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"

На территории отеля

Отель Завидово Резорт

На территории отеля

© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"

Пляж на территории отеля

Отель Завидово Резорт

Пляж на территории отеля

© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"
3 из 3

Отель Zavidovo Resort

© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"
1 из 3

На территории отеля

© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"
2 из 3

Пляж на территории отеля

© Фото предоставлено пресс-службой отеля "Завидово Резорт"
3 из 3
Развлечения на курорте — гольф, теннис. А также экскурсия на мини-ферму с дегустацией сыров и колбас. Козлята, поросята. Теленка предложат покормить из бутылочки молоком. Птиц тоже много: от важных индюков до шипящих гусей. Потчуют мороженым, которое, как утверждают, делают по ГОСТу 1941 года. Можно придумать и свой рецепт.
Кстати, Завидово стоит на "Государевой дороге" еще петровских времен — из Москвы в Санкт-Петербург. Есть соответствующий музей. И другие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМеждународный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры"
Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта Сильные фигуры - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры"
В нулевые сообщали, что, по оценкам ЮНЕСКО, Завидово — одно из самых экологически чистых мест на Земле. Указом Бориса Ельцина от 18 августа 1996-го загородному комплексу "Русь" присвоили статус резиденции президента страны.
Тут гостиница, охотничья база, бассейны, сауны, лодочная станция, хозяйственные постройки.
"Резиденция и есть резиденция, этим все сказано, чисто, красиво, хорошие дороги. Лепота!" — делятся впечатлениями туристы. Уточняют, что недешево, но оно того стоит.
© РИА Новости / Алексей СветозарскийОдин взгляд на причал позволяет оценить размер благосостояния постояльцев "Завидово"
Один взгляд на причал позволяет оценить размер благосостояния постояльцев Завидово - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Светозарский
Один взгляд на причал позволяет оценить размер благосостояния постояльцев "Завидово"

Три долины и фестивали

Дальше в сторону Конаково — парк-отель "Долина Иволга". Тут проводят разные фестивали.
Например, с 28 по 30 июля — "НашРокФест". Две сцены, около 60 музыкальных коллективов.
На выходные два раза в год "Долину Иволгу" традиционно занимают байкеры — для KOZLOPARTY. Летний праздник уже был, но с 29 сентября по 1 октября состоится "Осеннее одичание".
© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"

Мотофестиваль

Отдых парк-отеле Долина ИВолга

Мотофестиваль

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"

Фестиваль "НашРокФест"

Фестиваль НашРокФест в парк-отеле Долина ИВолга

Фестиваль "НашРокФест"

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"

Отдых в парк-отеле

Отдых парк-отеле Долина ИВолга

Отдых в парк-отеле

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"

На территории парк-отеля

Отдых парк-отеле Долина ИВолга

На территории парк-отеля

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"

Отдых в парк-отеле "Долина Иволга"

Отдых парк-отеле Долина ИВолга

Отдых в парк-отеле "Долина Иволга"

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
5 из 5

Мотофестиваль

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
1 из 5

Фестиваль "НашРокФест"

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
2 из 5

Отдых в парк-отеле

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
3 из 5

На территории парк-отеля

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
4 из 5

Отдых в парк-отеле "Долина Иволга"

© Фото предоставлено пресс-службой парк-отеля "Долина ИВолга"
5 из 5
Тут подешевле, чем в "Завидово". Есть номера (от 3300 рублей), апартаменты, коттеджи.
Долин на самом деле три: лесная, речная и рыбацкая. От лесной, где основной номерной фонд, до речной с пляжем — 600 метров. На берегу — кафе, рестораны, бани.

Осетры, самолеты, лошади

Если хочется сэкономить, останавливайтесь в Конаково. Даже от одноименного отеля категории "две звезды", который практически на дороге, близко до берега.
Здесь много мест для купания, но не все благоустроены. В гостинице советуют городскую набережную. Там есть кабинки для переодевания, прокат, летние кафе. И вечерами многолюдно — хорошее освещение, лавочки.
© iStock.com / IKvyatkovskayaРека Волга в Конаково
Река Волга в Конаково - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / IKvyatkovskaya
Река Волга в Конаково
Необычная достопримечательность — "пьяный мост" через реку Донховку. Его ремонтировали, но ходить страшновато — качается. Зато рядом сдают в аренду катамараны, тут же — яхт-клуб "Фрегат". У моста — летнее кафе с недорогими шашлыками.
© iStock.com / IKvyatkovskayaКонаково
Конаково
Конаково
© iStock.com / IKvyatkovskaya
1 из 3
© РИА Новости / Светлана Баева

"Пьяный мост" в Конаково

Пьяный мост в Конаково

"Пьяный мост" в Конаково

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3
© РИА Новости / Светлана Баева

Прогулка по "пьяному мосту" в Конаково

Пьяный мост в Конаково

Прогулка по "пьяному мосту" в Конаково

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
Конаково
© iStock.com / IKvyatkovskaya
1 из 3

"Пьяный мост" в Конаково

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Прогулка по "пьяному мосту" в Конаково

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
На другой стороне, у лодочной станции — трехзвездочный отель Villa Volga. "Только уехали и уже скучаем", — признаются туристы. Все это окружает Конаковский бор — особо охраняемая природная территория. Гулять там очень приятно: высокие сосны, лес светлый, тропинки, детские, спортивные площадки, места для отдыха, пикниковая зона. Все дорожки ведут к Волге, к песчаной полосе. С берега открывается вид на Конаковскую ГРЭС.
© iStock.com / IKvyatkovskayaРека Волга в Конаково
Река Волга в Конаково - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / IKvyatkovskaya
Река Волга в Конаково
Слоган элитного "Конаково ривер клаб" — "Между водой и небом". Тут две вертолетные площадки, можно организовать трансфер.
А в девяти километрах от центра города — аэродром. Предлагают прогулки на вертолете или легкомоторном самолете, есть гостиница, ресторан.
В конно-спортивный клуб "Конаковские конюшни" организуют экскурсии. В программе посещение Музея лошади, конная прогулка. Вы увидите арт-объекты из старых автомобилей, мотоциклов, пообщаетесь с животными, птицами, в том числе страусами, и, конечно, вам покажут конюшни. Вход — 250 рублей.
© РИА Новости / Светлана Баева

Лошади на территории "Конаковских конюшен"

На территории Конаковских конюшен

Лошади на территории "Конаковских конюшен"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

Машина-самолет на территории "Конаковских конюшен"

На территории Конаковских конюшен

Машина-самолет на территории "Конаковских конюшен"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

Страусы на территории "Конаковских конюшен"

На территории Конаковских конюшен

Страусы на территории "Конаковских конюшен"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

Арт-объект на территории "Конаковских конюшен"

На территории Конаковских конюшен

Арт-объект на территории "Конаковских конюшен"

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4

Лошади на территории "Конаковских конюшен"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4

Машина-самолет на территории "Конаковских конюшен"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4

Страусы на территории "Конаковских конюшен"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4

Арт-объект на территории "Конаковских конюшен"

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Местная гостиница обещает "Все включено", но это не турецкий All inclusive, а верховая езда, большой и настольный теннис, бильярд, рыбалка.
Кстати, у рыбаков Московское море очень популярно. Есть осетровое рыбное хозяйство, туда тоже водят экскурсии.
© РИА Новости / Светлана БаеваНа территории "Конаковских конюшен"
На территории Конаковских конюшен - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
На территории "Конаковских конюшен"

Центр мировой науки

Наукоград Дубна — тоже на Московском море. Если ехать от Конаково, придется воспользоваться паромом. Из Москвы удобно добираться по Дмитровскому шоссе.
Обязательно нужно посетить Музей истории создания крылатых ракет. Есть мастер-классы с физическими опытами, например, с жидким азотом. А угощают тут молекулярным мороженым.
© Depositphotos.com / OlgaDrozd

Шлюз в городе Дубне

Шлюз в городе Дубна

Шлюз в городе Дубне

© Depositphotos.com / OlgaDrozd
1 из 4
CC BY-SA 4.0 / Алексей Задонский / Шлюз №1 Дубна (cropped)Иваньковское водохранилище
Иваньковское водохранилище
Иваньковское водохранилище
CC BY-SA 4.0 / Алексей Задонский / Шлюз №1 Дубна (cropped)
2 из 4
CC BY-SA 3.0 / Yokki / Городской пляж в Дубне
Городской пляж в Дубне
Городской пляж в Дубне
CC BY-SA 3.0 / Yokki /
3 из 4
CC BY-SA 3.0 / Yokki / Памятник стулу в Дубне
Памятник стулу в Дубне
Памятник стулу в Дубне
CC BY-SA 3.0 / Yokki /
4 из 4

Шлюз в городе Дубне

© Depositphotos.com / OlgaDrozd
1 из 4
Иваньковское водохранилище
CC BY-SA 4.0 / Алексей Задонский / Шлюз №1 Дубна (cropped)
2 из 4
Городской пляж в Дубне
CC BY-SA 3.0 / Yokki /
3 из 4
Памятник стулу в Дубне
CC BY-SA 3.0 / Yokki /
4 из 4
Необычная достопримечательность — огромный девятиметровый стул компании "Экомебель", занесенный в Книгу рекордов России. У ДК "Мир" — яркие мозаики Нади Леже, двоюродной сестры поэта Владислава Ходасевича и жены французского художника Фернана Леже. Это ее подарок. В 1974 году их привезли в Дубну и украсили сквер, в середине 1990-х отправили на склад, теперь вернули.
CC BY-SA 3.0 / Yokki / Мозаичные портреты работы Нади Леже в сквере напротив ДК "Мир". Слева направо на фото: Майя Плисецкая, Дмитрий Шостакович, Владимир Маяковский, Леонид Коган, Лев Толстой
Мозаичные портреты работы Нади Леже в сквере напротив ДК Мир. Слева направо на фото: Майя Плисецкая, Дмитрий Шостакович, Владимир Маяковский, Леонид Коган, Лев Толстой - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Yokki /
Мозаичные портреты работы Нади Леже в сквере напротив ДК "Мир". Слева направо на фото: Майя Плисецкая, Дмитрий Шостакович, Владимир Маяковский, Леонид Коган, Лев Толстой
Можно съездить посмотреть на Иваньковскую ГЭС — масштабное сооружение.
Гостиниц в Дубне достаточно, но, конечно, они не такие роскошные, как в Завидово. Зато предлагают арендовать яхту и отправиться по маршруту Дубна — Конаково — Завидово: по всему Московскому морю.
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