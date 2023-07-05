https://ria.ru/20230705/vinodel-1881753233.html
Профессия. Винодел, никогда не спи и ничего не ешь
Профессия. Винодел, никогда не спи и ничего не ешь - РИА Новости, 05.07.2023
Профессия. Винодел, никогда не спи и ничего не ешь
Кто такие энологи и винные инженеры, чем купаж отличается от ассамбляжа, как выбирают сорта для виноградников и есть ли там место для мечты. Сколько раз вино пробуют до момента розлива по бутылкам, как в него добавляют танины и зачем все-таки нужен диоксид серы. Как виноделы обмениваются мудростью, и прячут ли они друг от друга секретные рецепты.
2023-07-05T14:00
2023-07-05T14:00
2023-07-05T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
вино
союз виноградарей и виноделов россии
роскачество
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Профессия. Винодел, никогда не спи и ничего не ешь
Кто такие энологи и винные инженеры, чем купаж отличается от ассамбляжа, как выбирают сорта для виноградников и есть ли там место для мечты. Сколько раз вино пробуют до момента розлива по бутылкам, как в него добавляют танины и зачем все-таки нужен диоксид серы. Как виноделы обмениваются мудростью, и прячут ли они друг от друга секретные рецепты.
audio/mpeg
Профессия. Винодел, никогда не спи и ничего не ешь
Кто такие энологи и винные инженеры, чем купаж отличается от ассамбляжа, как выбирают сорта для виноградников и есть ли там место для мечты. Сколько раз вино пробуют до момента розлива по бутылкам, как в него добавляют танины и зачем все-таки нужен диоксид серы. Как виноделы обмениваются мудростью, и прячут ли они друг от друга секретные рецепты.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - энолог винодельни "Шато де Талю" Франк Дюсенер. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, вино, союз виноградарей и виноделов россии, роскачество, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Вино, Союз виноградарей и виноделов России, Роскачество
Профессия. Винодел, никогда не спи и ничего не ешь
Кто такие энологи и винные инженеры, чем купаж отличается от ассамбляжа, как выбирают сорта для виноградников и есть ли там место для мечты. Сколько раз вино пробуют до момента розлива по бутылкам, как в него добавляют танины и зачем все-таки нужен диоксид серы. Как виноделы обмениваются мудростью, и прячут ли они друг от друга секретные рецепты.