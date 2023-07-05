https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281976.html
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев - РИА Новости, 05.07.2023
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев
Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:53
2023-07-05T06:53
2023-07-05T08:41
юрий трутнев
восточный экономический форум
владивосток
россия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599082896_0:0:2638:1483_1920x0_80_0_0_1a0bd38b5fe0b9e6e1c00a6ea4dcbc7d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев."Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ. <...> Лидеры стран на территории Владивостока будут, а каких — скажем вам позже", — сказал чиновник.Он пояснил, что пока не будет называть, главы каких государств будут присутствовать на форуме, так как вопросами подтверждения их участия занимается МИД.ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281187.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599082896_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_df1f848dd7a51ebc1f0c6a379a122a1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий трутнев, владивосток, россия, приморский край
Юрий Трутнев, Восточный экономический форум, Владивосток, Россия, Приморский край
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев
Трутнев: участие в ВЭФ-2023 во Владивостоке в сентябре подтвердили десятки стран
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ. <...> Лидеры стран на территории Владивостока будут, а каких — скажем вам позже", — сказал чиновник.
Он пояснил, что пока не будет называть, главы каких государств будут присутствовать на форуме, так как вопросами подтверждения их участия занимается МИД.
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край
). В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023