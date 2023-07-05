https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281976.html

Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев

Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев - РИА Новости, 05.07.2023

Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев

Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T06:53

2023-07-05T06:53

2023-07-05T08:41

юрий трутнев

восточный экономический форум

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев."Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ. <...> Лидеры стран на территории Владивостока будут, а каких — скажем вам позже", — сказал чиновник.Он пояснил, что пока не будет называть, главы каких государств будут присутствовать на форуме, так как вопросами подтверждения их участия занимается МИД.ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281187.html

владивосток

россия

приморский край

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юрий трутнев, владивосток, россия, приморский край