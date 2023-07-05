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Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев - РИА Новости, 05.07.2023
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Символика Восточного экономического форума на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
 
06:53 05.07.2023 (обновлено: 08:41 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281976.html
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев - РИА Новости, 05.07.2023
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев
Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:53
2023-07-05T08:41
юрий трутнев
восточный экономический форум
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев."Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ. &lt;...&gt; Лидеры стран на территории Владивостока будут, а каких — скажем вам позже", — сказал чиновник.Он пояснил, что пока не будет называть, главы каких государств будут присутствовать на форуме, так как вопросами подтверждения их участия занимается МИД.ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281187.html
владивосток
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юрий трутнев, владивосток, россия, приморский край
Юрий Трутнев, Восточный экономический форум, Владивосток, Россия, Приморский край
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев

Трутнев: участие в ВЭФ-2023 во Владивостоке в сентябре подтвердили десятки стран

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ. <...> Лидеры стран на территории Владивостока будут, а каких — скажем вам позже", — сказал чиновник.
Он пояснил, что пока не будет называть, главы каких государств будут присутствовать на форуме, так как вопросами подтверждения их участия занимается МИД.
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум состоится под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023
06:31
 
Восточный экономический форумЮрий ТрутневВладивостокРоссияПриморский край
 
 
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