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Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023 - РИА Новости, 05.07.2023
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06:31 05.07.2023 (обновлено: 06:54 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281187.html
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023 - РИА Новости, 05.07.2023
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023
Мерам безопасности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке нужно уделить особое внимание из-за наличия у России противников, сообщил на совещании по... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:31
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юрий трутнев
россия
владивосток
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Мерам безопасности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке нужно уделить особое внимание из-за наличия у России противников, сообщил на совещании по теме подготовки к ВЭФ-2023 вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."У нас есть противники, мы об этом знаем. Поэтому особое внимание необходимо уделить мерам безопасности форума", - сказал Трутнев.По его словам, на фоне спецоперации и санкций нужно смотреть, как в этой ситуации продолжать добиваться развития.Он отметил, что все причастные готовятся к тому, чтоб форум прошел на высоком уровне, принёс пользу Дальнему Востоку, России. Полпред уточнил, что надо подготовить город, проработать вопросы приема гостей.ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
https://ria.ru/20230609/ekspozitsiya-1877119460.html
россия
владивосток
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юрий трутнев, россия, владивосток, дальний восток
Юрий Трутнев, Россия, Владивосток, Дальний Восток
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023

Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023 из-за противников России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Мерам безопасности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке нужно уделить особое внимание из-за наличия у России противников, сообщил на совещании по теме подготовки к ВЭФ-2023 вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«
"У нас есть противники, мы об этом знаем. Поэтому особое внимание необходимо уделить мерам безопасности форума", - сказал Трутнев.
По его словам, на фоне спецоперации и санкций нужно смотреть, как в этой ситуации продолжать добиваться развития.
Он отметил, что все причастные готовятся к тому, чтоб форум прошел на высоком уровне, принёс пользу Дальнему Востоку, России. Полпред уточнил, что надо подготовить город, проработать вопросы приема гостей.
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
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Юрий ТрутневРоссияВладивостокДальний Восток
 
 
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