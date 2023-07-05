https://ria.ru/20230705/vef-2023-1882281187.html

Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023

Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023 - РИА Новости, 05.07.2023

Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023

Мерам безопасности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке нужно уделить особое внимание из-за наличия у России противников, сообщил на совещании по... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T06:31

2023-07-05T06:31

2023-07-05T06:54

юрий трутнев

россия

владивосток

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Мерам безопасности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке нужно уделить особое внимание из-за наличия у России противников, сообщил на совещании по теме подготовки к ВЭФ-2023 вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."У нас есть противники, мы об этом знаем. Поэтому особое внимание необходимо уделить мерам безопасности форума", - сказал Трутнев.По его словам, на фоне спецоперации и санкций нужно смотреть, как в этой ситуации продолжать добиваться развития.Он отметил, что все причастные готовятся к тому, чтоб форум прошел на высоком уровне, принёс пользу Дальнему Востоку, России. Полпред уточнил, что надо подготовить город, проработать вопросы приема гостей.ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

https://ria.ru/20230609/ekspozitsiya-1877119460.html

россия

владивосток

дальний восток

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юрий трутнев, россия, владивосток, дальний восток