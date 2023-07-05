Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме
Президент Польши Дуда выразил надежду, что для Украины упростят путь вступления в НАТО
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре.
"Мы надеемся, что будет принято твердое решение союзников о том, что Украине не нужен какой-либо Membership Action Plan, что ей не нужен какой-либо предварительный путь для вступления в НАТО в будущем, но что этот путь для нее будет сокращен", - заявил Дуда после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Для нас очень важно также подтвердить союзническое единство по отношению к Украине в смысле солидарности с Украиной, поддержки Украины, того, что НАТО будет помогать Украине, поддерживать Украину", - добавил Дуда.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.