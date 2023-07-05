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Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882444683.html
Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме
Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме - РИА Новости, 05.07.2023
Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме
Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:00
2023-07-05T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
анджей дуда
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре. "Мы надеемся, что будет принято твердое решение союзников о том, что Украине не нужен какой-либо Membership Action Plan, что ей не нужен какой-либо предварительный путь для вступления в НАТО в будущем, но что этот путь для нее будет сокращен", - заявил Дуда после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. "Для нас очень важно также подтвердить союзническое единство по отношению к Украине в смысле солидарности с Украиной, поддержки Украины, того, что НАТО будет помогать Украине, поддерживать Украину", - добавил Дуда. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме

Президент Польши Дуда выразил надежду, что для Украины упростят путь вступления в НАТО

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре.
"Мы надеемся, что будет принято твердое решение союзников о том, что Украине не нужен какой-либо Membership Action Plan, что ей не нужен какой-либо предварительный путь для вступления в НАТО в будущем, но что этот путь для нее будет сокращен", - заявил Дуда после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Для нас очень важно также подтвердить союзническое единство по отношению к Украине в смысле солидарности с Украиной, поддержки Украины, того, что НАТО будет помогать Украине, поддерживать Украину", - добавил Дуда.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаАнджей ДудаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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