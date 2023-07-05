https://ria.ru/20230705/ukraina-1882444683.html

Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме

Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме - РИА Новости, 05.07.2023

Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:00

2023-07-05T19:00

2023-07-05T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

анджей дуда

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре. "Мы надеемся, что будет принято твердое решение союзников о том, что Украине не нужен какой-либо Membership Action Plan, что ей не нужен какой-либо предварительный путь для вступления в НАТО в будущем, но что этот путь для нее будет сокращен", - заявил Дуда после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. "Для нас очень важно также подтвердить союзническое единство по отношению к Украине в смысле солидарности с Украиной, поддержки Украины, того, что НАТО будет помогать Украине, поддерживать Украину", - добавил Дуда. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, анджей дуда, нато, ситуация в днр и лнр