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В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882441023.html
В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень
В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень - РИА Новости, 05.07.2023
В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень
Украина и НАТО на саммите в Вильнюсе выйдут на новый уровень отношений, поскольку будет создан совет НАТО-Украина, заявил в среду заместитель генсека альянса... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:34
2023-07-05T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Украина и НАТО на саммите в Вильнюсе выйдут на новый уровень отношений, поскольку будет создан совет НАТО-Украина, заявил в среду заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля. "Сегодня Украина гораздо более тесно связана с нашим альянсом и западным миром. В Вильнюсе наши лидеры выйдут на новый уровень политических отношений. От комиссии НАТО-Украина мы перейдем к совету НАТО-Украина, который является еще одним политическим инструментом", - заявил Джоанэ. По его словам, речь будет идти о новом пакете помощи для Киева, а также о формулировании гарантий безопасности для Украины. Джоанэ полагает, что "Украина имеет все шансы стать членом НАТО в нужное время". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень

Замгенсека Джоанэ: Украина и НАТО на саммите в Вильнюсе выйдут на новый уровень отношений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Украина и НАТО на саммите в Вильнюсе выйдут на новый уровень отношений, поскольку будет создан совет НАТО-Украина, заявил в среду заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля.
"Сегодня Украина гораздо более тесно связана с нашим альянсом и западным миром. В Вильнюсе наши лидеры выйдут на новый уровень политических отношений. От комиссии НАТО-Украина мы перейдем к совету НАТО-Украина, который является еще одним политическим инструментом", - заявил Джоанэ. По его словам, речь будет идти о новом пакете помощи для Киева, а также о формулировании гарантий безопасности для Украины. Джоанэ полагает, что "Украина имеет все шансы стать членом НАТО в нужное время".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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