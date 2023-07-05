https://ria.ru/20230705/ukraina-1882441023.html

В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень

В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень - РИА Новости, 05.07.2023

В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень

Украина и НАТО на саммите в Вильнюсе выйдут на новый уровень отношений, поскольку будет создан совет НАТО-Украина, заявил в среду заместитель генсека альянса... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:34

2023-07-05T18:34

2023-07-05T18:34

специальная военная операция на украине

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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Украина и НАТО на саммите в Вильнюсе выйдут на новый уровень отношений, поскольку будет создан совет НАТО-Украина, заявил в среду заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля. "Сегодня Украина гораздо более тесно связана с нашим альянсом и западным миром. В Вильнюсе наши лидеры выйдут на новый уровень политических отношений. От комиссии НАТО-Украина мы перейдем к совету НАТО-Украина, который является еще одним политическим инструментом", - заявил Джоанэ. По его словам, речь будет идти о новом пакете помощи для Киева, а также о формулировании гарантий безопасности для Украины. Джоанэ полагает, что "Украина имеет все шансы стать членом НАТО в нужное время". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр