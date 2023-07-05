https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

"Арсенал демократии" опустел: Украина сломала американский ВПК

"Арсенал демократии" опустел: Украина сломала американский ВПК - РИА Новости, 05.07.2023

"Арсенал демократии" опустел: Украина сломала американский ВПК

На второй год СВО выяснилось неожиданное: военный комплекс США оказался не готов к ведению полномасштабных военных действий. Идея завалить Украину оружием была... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:05

специальная военная операция на украине

аналитика

сша

украина

россия

нато

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На второй год СВО выяснилось неожиданное: военный комплекс США оказался не готов к ведению полномасштабных военных действий. Идея завалить Украину оружием была рассчитана лишь на блицкриг. По задумке американских стратегов, Россия давно уже должна была проиграть, погрузиться в хаос гражданской войны, на ее руинах американцы посадили бы своих марионеток и с их помощью навалились бы на Китай.Но войны на истощение у американцев в планах не было. Теперь у них все рушится из-за сущей мелочи — буквально из-за того, что в кузнице не было гвоздя. Оказалось, что американский ВПК не выпускает снаряды и боеприпасы в том масштабе, который требуется для большой войны.Теперь катастрофическое положение дел в американской оборонке открыто признают на самом высоком уровне. В конгрессе требуют проведения полномасштабной реформы ВПК. В июне министр армии США Кристина Вормут заявила журналистам, что американское производство не справляется с требованиями украинского конфликта: "Урок, который наша страна, надеюсь, извлекла из противостояния на Украине, заключается в том, что наша промышленность недостаточно развита, это тревожный звонок". Но позвольте, если смотреть только на цифры, то американская оборонка — это богатейшее в мире производство. Американское оружие и техника позиционируются их создателями как "произведения искусства". Все это в сумме стоит какие-то невменяемые триллионы. Очарованные карго-культом украинцы массово гибнут за "святые Джавелины" и пресветлые "Стингеры" — лишь бы не прекращались их поставки. Однако во всем этом великолепии есть, как говорится, один нюанс.Влиятельное издание Foreign Affairs отмечает парадоксальный изъян современного американского ВПК: он великолепно заточен на экспортные продажи гламурной техники стоимостью в сотни миллионов долларов, однако решительно не приспособлен для ведения большой конвенциональной войны. Ну это такая война, где очень много работает артиллерия, где тратится нечеловеческое количество снарядов, где гламурная техника горит так же жарко, как старая и непродвинутая, где ей вечно не хватает запчастей и где солдатам нужны боеприпасы в количестве, которое на порядок больше того, что есть сейчас.Почему так получилось? В Foreign Affairs считают: все проблемы от того, что американское государство после Второй мировой войны утратило контроль над оборонкой и передало ее в руки частников. Сейчас в ВПК США правят бал пять гигантских монополий — Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman.В свою очередь, крупнейшими держателями акций этих компаний являются такие легендарные инвестфонды, как, например, BlackRock. То есть производством военной техники, по сути, рулят финансисты. Естественно, их интересуют только прибыль и рост акций. Поэтому компании заключают с государством контракты на максимально возможные суммы и производят максимально дорогую технику — типа самолетов-невидимок стоимостью в сотни миллионов долларов.Потом эта гламурная техника идет на экспорт. Прибыли компании растут, акции тоже, акционеры довольны, все хорошо. А вот с производством простейших "Стингеров", артиллерийских снарядов, даже обычного пороха дела обстоят значительно хуже.Во-первых, в Штатах очень дорогая рабочая сила. Нанимать на военный завод высококвалифицированного пролетария изначально невыгодно. Во-вторых, эту рабсилу еще надо долго обучать, что тоже требует расходов. Ну а цена снарядам — копеечная, тут особо не наваришь и не распилишь. Вот и выходит, что производство жизненно необходимых боеприпасов оказывается убыточным.Любопытный факт: американским солдатам в Ираке и Афганистане постоянно не хватало боеприпасов, потому что в США на тот момент был ровно один завод по их производству. Или вот еще: в 2021 году взорвался один из немногих американских заводов по производству черного пороха, и до сих пор его не восстановили — это невыгодно, завод был убыточным.Поэтому, хотя говорить о необходимости увеличения производства снарядов начали еще год назад, воз и ныне там. Новые линии производства не построены, потому что крупным корпорациям это невыгодно. Мелкие частники могли бы взяться за заказ на государственные деньги, но боятся, что власть в Вашингтоне сменится и тут же вливания в ВПК отменит. А производство уже будет запущено, и что с ним тогда делать?"Арсеналы демократии", из которых планировалось подкармливать ВСУ, "опустошены", констатирует Foreign Affairs, при этом обороноспособности (США) "нанесен заметный ущерб". Эту тему будут обсуждать и на грядущем саммите НАТО — в том же пессимистичном ключе. Да, производство надо наращивать, но где взять на это деньги, непонятно. На одних зарплатах европейским пролетариям — если уж они согласятся постоять у станка — можно разориться за год.Получается, что, демилитаризируя Украину, мы параллельно сумели основательно отдемилитаризировать и США. Во всяком случае, там больше нет шапкозакидательских настроений прошлого лета, когда Вашингтон на полном серьезе собирался воевать с Россией и Китаем одновременно.Напротив, в Пекин теперь одного за другим засылают ходоков — то Блинкена, то Йеллен. А перед Россией машут белым флагом, предлагая — через тот же Foreign Affairs — разнообразные варианты перемирия. Например, военные аналитики из RAND Corporation, обслуживающие интересы как раз американского ВПК, советуют Киеву смириться со всеми территориальными потерями и согласиться на отказ от вступления в НАТО взамен на заключение соглашения с США о защите и обороне. Предлагать они могут что хотят, конечно. Россия продолжит осуществлять все цели СВО, тем более что побочным эффектом от нашей спецоперации становится подрыв крупнейшего военно-промышленного комплекса планеты. Ничего личного, господа, это просто сollateral damage — сопутствующий, как говорится, ущерб.

https://ria.ru/20230704/nato-1882154294.html

https://ria.ru/20230531/grant-1875367265.html

https://ria.ru/20230628/pentagon-1881005351.html

https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html

https://ria.ru/20230630/boepripasy-1881512175.html

https://ria.ru/20230630/boepripasy-1881355401.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, сша, украина, россия, нато