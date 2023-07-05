https://ria.ru/20230705/udar-1882448220.html

Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи

Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи - РИА Новости, 05.07.2023

Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи

Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР, сообщил РИА Новости мэр города Константин Зинченко. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:17

2023-07-05T19:17

2023-07-05T20:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

волноваха

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882453135_216:115:1280:713_1920x0_80_0_0_878be5f254d21f4477e1f14132a664ef.jpg

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР, сообщил РИА Новости мэр города Константин Зинченко."Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания", — сказал он.По словам мэра, администрация получила повреждения, сейчас проводится оценка серьезности разрушений."Чудо, что нет погибших. Есть незначительные повреждения. Имеется в виду среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Травмы незначительные", — сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что удар, предположительно, нанесли ракетами Storm Shadow.Пушилин уточнил, что здание получило серьезные повреждения — произошло обрушение плит.В последний раз ВСУ нанесли массированный удар по Волновахе 19 июня. Тогда украинские военные выпустили по разным районам города десять ракет из РСЗО HIMARS. Ранения получили 20 человек, большинство пострадавших — мирные жители города, стоявшие в очереди за помощью в гуманитарном центре.Волноваха находится на дороге между Донецком и Мариуполем. В 2014 году в городе проживало больше 23 тысяч жителей.

https://ria.ru/20230705/makeevka-1882428821.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

волноваха

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, волноваха, мариуполь