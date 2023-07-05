https://ria.ru/20230705/udar-1882448220.html
Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи
Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи
Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР, сообщил РИА Новости мэр города Константин Зинченко. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:17
2023-07-05T19:17
2023-07-05T20:16
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР, сообщил РИА Новости мэр города Константин Зинченко."Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания", — сказал он.По словам мэра, администрация получила повреждения, сейчас проводится оценка серьезности разрушений."Чудо, что нет погибших. Есть незначительные повреждения. Имеется в виду среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Травмы незначительные", — сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что удар, предположительно, нанесли ракетами Storm Shadow.Пушилин уточнил, что здание получило серьезные повреждения — произошло обрушение плит.В последний раз ВСУ нанесли массированный удар по Волновахе 19 июня. Тогда украинские военные выпустили по разным районам города десять ракет из РСЗО HIMARS. Ранения получили 20 человек, большинство пострадавших — мирные жители города, стоявшие в очереди за помощью в гуманитарном центре.Волноваха находится на дороге между Донецком и Мариуполем. В 2014 году в городе проживало больше 23 тысяч жителей.
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882428821.html
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вооруженные силы украины, волноваха, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волноваха, Мариуполь
Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи
Мэр Волновахи Зинченко: при ударе ВСУ оказалось разбито левое крыло здания администрации
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР, сообщил РИА Новости мэр города Константин Зинченко.
«
"Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания", — сказал он.
По словам мэра, администрация получила повреждения, сейчас проводится оценка серьезности разрушений.
"Чудо, что нет погибших. Есть незначительные повреждения. Имеется в виду среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Травмы незначительные", — сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24
".
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Он добавил, что удар, предположительно, нанесли ракетами Storm Shadow.
Пушилин уточнил, что здание получило серьезные повреждения — произошло обрушение плит.
В последний раз ВСУ нанесли массированный удар по Волновахе 19 июня. Тогда украинские военные выпустили по разным районам города десять ракет из РСЗО HIMARS. Ранения получили 20 человек, большинство пострадавших — мирные жители города, стоявшие в очереди за помощью в гуманитарном центре.
Волноваха находится на дороге между Донецком и Мариуполем. В 2014 году в городе проживало больше 23 тысяч жителей.
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