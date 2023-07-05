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В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 05.07.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:34 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/tatarstan-1882334166.html
В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи
В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 05.07.2023
В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении в Татарстане режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с засухой и гибелью... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:34
2023-07-05T12:34
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении в Татарстане режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с засухой и гибелью сельхозкультур. Документ опубликован на сайте главы республики. "В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений (заморозки, суховей, почвенная засуха), приведших к гибели сельскохозяйственных культур… ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 3 июля 2023 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации и установить региональный уровень реагирования", - говорится в распоряжении. Режим ЧС вводится во всех 43 муниципальных районах республики. Их главам поручено, в частности, создать рабочие группы и в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Контроль за исполнением возложен на министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Ранее министр сельского хозяйства продовольствия Татарстана Марат Заббаров отмечал, что в связи с ранней весной в этом году сев был проведен на 2-2,5 недели раньше обычного, а пришедшие после сева и всходов заморозки повредили часть культур. В целом, по его словам, год в республике засушливый. Практически полное отсутствие дождей серьезно снижает урожай зерновых культур, очень большая проблема с заготовкой кормов. По информации министра, за июнь при норме осадков 60 миллиметров в среднем выпало 15 миллиметров осадков. По итогам 2022 года в Татарстане было собрано более 5,3 миллиона тонн зерна. Такой же рекордный урожай - более 5,3 миллиона тонн - был собран в 2020 году. А вот в 2021 году большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике было намолочено всего 2,3 миллиона тонн зерна. Тогда из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений режим ЧС был объявлен в 38 из 43 районов Татарстана. Похожая ситуация отмечалась в республике в 1989, 1998 и 2010 годах.
https://ria.ru/20230609/zasukha-1877272854.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), происшествия
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия
В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи

Глава Татарстана Минниханов подписал распоряжении о режиме ЧС в регионе из-за засухи

© РИА Новости / Константин ЧалабовКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении в Татарстане режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с засухой и гибелью сельхозкультур.
Документ опубликован на сайте главы республики.
"В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений (заморозки, суховей, почвенная засуха), приведших к гибели сельскохозяйственных культур… ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 3 июля 2023 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации и установить региональный уровень реагирования", - говорится в распоряжении.
Режим ЧС вводится во всех 43 муниципальных районах республики. Их главам поручено, в частности, создать рабочие группы и в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Контроль за исполнением возложен на министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
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Ранее министр сельского хозяйства продовольствия Татарстана Марат Заббаров отмечал, что в связи с ранней весной в этом году сев был проведен на 2-2,5 недели раньше обычного, а пришедшие после сева и всходов заморозки повредили часть культур. В целом, по его словам, год в республике засушливый. Практически полное отсутствие дождей серьезно снижает урожай зерновых культур, очень большая проблема с заготовкой кормов. По информации министра, за июнь при норме осадков 60 миллиметров в среднем выпало 15 миллиметров осадков.
По итогам 2022 года в Татарстане было собрано более 5,3 миллиона тонн зерна. Такой же рекордный урожай - более 5,3 миллиона тонн - был собран в 2020 году. А вот в 2021 году большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике было намолочено всего 2,3 миллиона тонн зерна. Тогда из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений режим ЧС был объявлен в 38 из 43 районов Татарстана. Похожая ситуация отмечалась в республике в 1989, 1998 и 2010 годах.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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