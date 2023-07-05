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Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку
Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку - РИА Новости, 05.07.2023
Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку
Национальный банк (центробанк) Казахстана в среду принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:14
2023-07-05T09:14
2023-07-05T09:14
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казахстан
экономика
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АСТАНА, 5 июл - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана в среду принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ Казахстана 24 февраля 2022 года принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта - до 13,5%. В апреле того же года ставка была повышена до 14%, в июле - до 14,5%, в октябре - до 16%, а в декабре - до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%, по итогам февраля 2023 года ускорилась до 21,3%, но к началу июля замедлилась до 14,6%. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт", - говорится в сообщении регулятора. В пресс-релизе поясняется, что глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий. "Совокупный баланс рисков сохраняется слабо смещенным в сторону дезинфляционных факторов преимущественно за счет ослабления давления со стороны внешнего сектора. Однако слабое замедление базовой инфляции и растущие инфляционные ожидания требуют осмотрительного подхода в реализации монетарной политики", - говорится в сообщении. В нем также подчеркивается, что "замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки в будущем". "В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки", - заявил регулятор.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, экономика
В мире, Казахстан, Экономика
Нацбанк Казахстана сохранил базовую учетную ставку
Национальный банк Казахстана сохранил базовую учетную ставку на уровне 16,75 процента
АСТАНА, 5 июл - РИА Новости.
Национальный банк (центробанк) Казахстана в среду принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила
пресс-служба регулятора.
ЦБ Казахстана 24 февраля 2022 года принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта - до 13,5%. В апреле того же года ставка была повышена до 14%, в июле - до 14,5%, в октябре - до 16%, а в декабре - до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%, по итогам февраля 2023 года ускорилась до 21,3%, но к началу июля замедлилась до 14,6%.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт", - говорится в сообщении регулятора.
В пресс-релизе поясняется, что глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий.
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"Совокупный баланс рисков сохраняется слабо смещенным в сторону дезинфляционных факторов преимущественно за счет ослабления давления со стороны внешнего сектора. Однако слабое замедление базовой инфляции и растущие инфляционные ожидания требуют осмотрительного подхода в реализации монетарной политики", - говорится в сообщении.
В нем также подчеркивается, что "замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки в будущем". "В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки", - заявил регулятор.
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