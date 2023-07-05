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Суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР под Сталинградом - РИА Новости, 05.07.2023
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22:32 05.07.2023 (обновлено: 23:38 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/stalingrad-1882474983.html
Суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР под Сталинградом
Суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР под Сталинградом - РИА Новости, 05.07.2023
Суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР под Сталинградом
Волгоградский областной суд 21 июля начнет рассмотрение дела о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:32
2023-07-05T23:38
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сталинград
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 5 июл - РИА Новости. Волгоградский областной суд 21 июля начнет рассмотрение дела о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская. Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны. Дело, состоящее из 14 томов, которые содержат сведения о преступлениях нацистов в отношении не менее 130 тысяч мирных жителей, поступило в июне в Волгоградский областной суд. "Предварительное судебное заседание по делу о геноциде состоится 21 июля", - сообщила Вальковская. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны. В мае соответствующие заявления были направлены в Волгоградский и Московский областные суды.
https://ria.ru/20230629/leningrad-1881322387.html
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сталинград
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ссср, сталинград, волгоградский областной суд, волгоградская область
СССР, Сталинград, Волгоградский областной суд, Волгоградская область
Суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР под Сталинградом

Суд рассмотрит дело о признании действий нацистов под Сталинградом геноцидом народов СССР

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанкРазрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в медиабанк
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 5 июл - РИА Новости. Волгоградский областной суд 21 июля начнет рассмотрение дела о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.
Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны. Дело, состоящее из 14 томов, которые содержат сведения о преступлениях нацистов в отношении не менее 130 тысяч мирных жителей, поступило в июне в Волгоградский областной суд.
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"Предварительное судебное заседание по делу о геноциде состоится 21 июля", - сообщила Вальковская.
Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны. В мае соответствующие заявления были направлены в Волгоградский и Московский областные суды.
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СССРСталинградВолгоградский областной судВолгоградская область
 
 
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