https://ria.ru/20230705/stalingrad-1882474983.html

Суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР под Сталинградом

Суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР под Сталинградом - РИА Новости, 05.07.2023

Суд рассмотрит дело о геноциде народов СССР под Сталинградом

Волгоградский областной суд 21 июля начнет рассмотрение дела о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:32

2023-07-05T22:32

2023-07-05T23:38

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сталинград

волгоградский областной суд

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 5 июл - РИА Новости. Волгоградский областной суд 21 июля начнет рассмотрение дела о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская. Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны. Дело, состоящее из 14 томов, которые содержат сведения о преступлениях нацистов в отношении не менее 130 тысяч мирных жителей, поступило в июне в Волгоградский областной суд. "Предварительное судебное заседание по делу о геноциде состоится 21 июля", - сообщила Вальковская. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны. В мае соответствующие заявления были направлены в Волгоградский и Московский областные суды.

https://ria.ru/20230629/leningrad-1881322387.html

https://ria.ru/20230605/politseyskiy-1876145871.html

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ссср, сталинград, волгоградский областной суд, волгоградская область