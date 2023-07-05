https://ria.ru/20230705/ssha-1882312837.html

США для ареста пенсионера использовали спецназ на БТР, рассказал активист

США для ареста пенсионера использовали спецназ на БТР, рассказал активист - РИА Новости, 05.07.2023

США для ареста пенсионера использовали спецназ на БТР, рассказал активист

Афроамериканского политического активиста Омали Йешитела, которому идет 82-й год, арестовали в США за контакты с Российским антиглобалистским движением, выбив в РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:10

2023-07-05T11:10

2023-07-05T14:55

в мире

сша

фбр

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151539/70/1515397018_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_d2416c7a4eb1ee1bdd87d2d7b69a7bdc.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Афроамериканского политического активиста Омали Йешитела, которому идет 82-й год, арестовали в США за контакты с Российским антиглобалистским движением, выбив в доме окна и двери, забросав светошумовыми гранатами, а само задержание проводил спецназ ФБР на бронетранспортерах, рассказал в интервью РИА Новости глава антиглобалистского движения Александр Ионов. "В пять утра к офису АСП (Африканская народная социалистическая партия – ред.) приехала целая армия ФБР, спецназ, несколько сот сотрудников, они оцепили весь район. Такое ощущение, что там был и сам Усама бен Ладен и аль-Багдади. Как будто там просто террористы какие-то жуткие. А Омали - 81 год, его жене - 70 с чем-то. Спецназ ФБР приехали на двух бронетранспортерах, они подняли коптеры, выбили окна-двери, закидали дом светошумовыми гранатами. Все это против двух пенсионеров", - сказал он. После жесткого задержания активиста с женой уложили лицом в пол, а затем заставили стоять в кандалах на улице несколько часов. Сейчас активист получает срок исключительно за свои политические убеждения, рассказал Ионов. Еще трое задержанных по "делу Ионова" сейчас вышли под залог, при этом в суд их привезли в кандалах. При задержании один из несовершеннолетних был застрелен выстрелом в голову, рассказал Ионов. Как утверждает американский минюст, россиянин Александр Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230705/ssha-1882274542.html

https://ria.ru/20230705/karlson-1882286338.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, фбр, фсб