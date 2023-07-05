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США для ареста пенсионера использовали спецназ на БТР, рассказал активист - РИА Новости, 05.07.2023
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11:10 05.07.2023 (обновлено: 14:55 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/ssha-1882312837.html
США для ареста пенсионера использовали спецназ на БТР, рассказал активист
США для ареста пенсионера использовали спецназ на БТР, рассказал активист - РИА Новости, 05.07.2023
США для ареста пенсионера использовали спецназ на БТР, рассказал активист
Афроамериканского политического активиста Омали Йешитела, которому идет 82-й год, арестовали в США за контакты с Российским антиглобалистским движением, выбив в РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:10
2023-07-05T14:55
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Афроамериканского политического активиста Омали Йешитела, которому идет 82-й год, арестовали в США за контакты с Российским антиглобалистским движением, выбив в доме окна и двери, забросав светошумовыми гранатами, а само задержание проводил спецназ ФБР на бронетранспортерах, рассказал в интервью РИА Новости глава антиглобалистского движения Александр Ионов. "В пять утра к офису АСП (Африканская народная социалистическая партия – ред.) приехала целая армия ФБР, спецназ, несколько сот сотрудников, они оцепили весь район. Такое ощущение, что там был и сам Усама бен Ладен и аль-Багдади. Как будто там просто террористы какие-то жуткие. А Омали - 81 год, его жене - 70 с чем-то. Спецназ ФБР приехали на двух бронетранспортерах, они подняли коптеры, выбили окна-двери, закидали дом светошумовыми гранатами. Все это против двух пенсионеров", - сказал он. После жесткого задержания активиста с женой уложили лицом в пол, а затем заставили стоять в кандалах на улице несколько часов. Сейчас активист получает срок исключительно за свои политические убеждения, рассказал Ионов. Еще трое задержанных по "делу Ионова" сейчас вышли под залог, при этом в суд их привезли в кандалах. При задержании один из несовершеннолетних был застрелен выстрелом в голову, рассказал Ионов. Как утверждает американский минюст, россиянин Александр Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230705/ssha-1882274542.html
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4.7
96
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в мире, сша, фбр, фсб
В мире, США, ФБР, ФСБ
США для ареста пенсионера использовали спецназ на БТР, рассказал активист

Активист Ионов: США бросили на арест 82-летнего социалиста Йешитела спецназ на БТР

© Фото : U.S. Army / Sgt. Connor MendezСолдаты спецназа США
Солдаты спецназа США - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Connor Mendez
Солдаты спецназа США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Афроамериканского политического активиста Омали Йешитела, которому идет 82-й год, арестовали в США за контакты с Российским антиглобалистским движением, выбив в доме окна и двери, забросав светошумовыми гранатами, а само задержание проводил спецназ ФБР на бронетранспортерах, рассказал в интервью РИА Новости глава антиглобалистского движения Александр Ионов.
"В пять утра к офису АСП (Африканская народная социалистическая партия – ред.) приехала целая армия ФБР, спецназ, несколько сот сотрудников, они оцепили весь район. Такое ощущение, что там был и сам Усама бен Ладен и аль-Багдади. Как будто там просто террористы какие-то жуткие. А Омали - 81 год, его жене - 70 с чем-то. Спецназ ФБР приехали на двух бронетранспортерах, они подняли коптеры, выбили окна-двери, закидали дом светошумовыми гранатами. Все это против двух пенсионеров", - сказал он.
После жесткого задержания активиста с женой уложили лицом в пол, а затем заставили стоять в кандалах на улице несколько часов. Сейчас активист получает срок исключительно за свои политические убеждения, рассказал Ионов.
Еще трое задержанных по "делу Ионова" сейчас вышли под залог, при этом в суд их привезли в кандалах. При задержании один из несовершеннолетних был застрелен выстрелом в голову, рассказал Ионов.
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Как утверждает американский минюст, россиянин Александр Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов.
Читайте полный текст интервью >>>
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