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С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году - РИА Новости, 05.07.2023
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12:12 05.07.2023 (обновлено: 12:19 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/spisyvayuschie-1882328893.html
С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году
С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году - РИА Новости, 05.07.2023
С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году
Более 900 человек удалили с единого государственного экзамена за нарушение правил, в том числе 327 человек удалили за использование средств связи, 390 человек - РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:12
2023-07-05T12:19
образование - общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 900 человек удалили с единого государственного экзамена за нарушение правил, в том числе 327 человек удалили за использование средств связи, 390 человек - за шпаргалки, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "К сожалению, и этот год не прошел без удалений, их 969 человек, 327 - за использование средств связи, 390 - за шпаргалки, 252 - за иные нарушения", - сказал Музаев на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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образование - общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году

Глава Рособрнадзора Музаев: в 2023 году с ЕГЭ удалили более 900 человек за нарушения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом ЕГЭ
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в классе перед началом ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 900 человек удалили с единого государственного экзамена за нарушение правил, в том числе 327 человек удалили за использование средств связи, 390 человек - за шпаргалки, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"К сожалению, и этот год не прошел без удалений, их 969 человек, 327 - за использование средств связи, 390 - за шпаргалки, 252 - за иные нарушения", - сказал Музаев на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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28 июня, 08:00
 
Образование - ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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