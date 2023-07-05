https://ria.ru/20230705/spisyvayuschie-1882328893.html

С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году

С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году - РИА Новости, 05.07.2023

С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году

Более 900 человек удалили с единого государственного экзамена за нарушение правил, в том числе 327 человек удалили за использование средств связи, 390 человек - РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:12

2023-07-05T12:12

2023-07-05T12:19

образование - общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 900 человек удалили с единого государственного экзамена за нарушение правил, в том числе 327 человек удалили за использование средств связи, 390 человек - за шпаргалки, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "К сожалению, и этот год не прошел без удалений, их 969 человек, 327 - за использование средств связи, 390 - за шпаргалки, 252 - за иные нарушения", - сказал Музаев на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230628/ege-1880778382.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование