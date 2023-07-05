Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления
Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВСУ начали третью волну контрнаступления
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же Запорожское направление. Сейчас полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике", — сказал он.
По словам Кимаковского, действия безуспешны: ВСУ "не могут прорвать даже первую линию обороны".
Советник Дениса Пушилина также отметил, что на Луганском направлении идут отвлекающие удары, а под Авдеевкой украинские войска "ведут бои по улучшению своего положения".
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как заявил 3 июля министр обороны Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.