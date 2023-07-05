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Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления - РИА Новости, 05.07.2023
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09:42 05.07.2023 (обновлено: 10:08 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882296720.html
Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления
Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления - РИА Новости, 05.07.2023
Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления
Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил советник врио главы ДНР... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:42
2023-07-05T10:08
вильнюс
донецкая народная республика
днепр (город)
денис пушилин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
безопасность
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же Запорожское направление. Сейчас полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике", — сказал он.По словам Кимаковского, действия безуспешны: ВСУ "не могут прорвать даже первую линию обороны".Советник Дениса Пушилина также отметил, что на Луганском направлении идут отвлекающие удары, а под Авдеевкой украинские войска "ведут бои по улучшению своего положения". Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как заявил 3 июля министр обороны Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230704/vsu-1882241714.html
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882288690.html
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вильнюс, донецкая народная республика, днепр (город), денис пушилин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Вильнюс, Донецкая Народная Республика, Днепр (город), Денис Пушилин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления

Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВСУ начали третью волну контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же Запорожское направление. Сейчас полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике", — сказал он.
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По словам Кимаковского, действия безуспешны: ВСУ "не могут прорвать даже первую линию обороны".
Советник Дениса Пушилина также отметил, что на Луганском направлении идут отвлекающие удары, а под Авдеевкой украинские войска "ведут бои по улучшению своего положения".
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как заявил 3 июля министр обороны Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
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Вчера, 08:38
 
ВильнюсДонецкая Народная РеспубликаДнепр (город)Денис ПушилинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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