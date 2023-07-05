https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882296720.html

Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления

Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления - РИА Новости, 05.07.2023

Советник Пушилина заявил о третьей волне контрнаступления

Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил советник врио главы ДНР... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:42

2023-07-05T09:42

2023-07-05T10:08

вильнюс

донецкая народная республика

днепр (город)

денис пушилин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

безопасность

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же Запорожское направление. Сейчас полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике", — сказал он.По словам Кимаковского, действия безуспешны: ВСУ "не могут прорвать даже первую линию обороны".Советник Дениса Пушилина также отметил, что на Луганском направлении идут отвлекающие удары, а под Авдеевкой украинские войска "ведут бои по улучшению своего положения". Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как заявил 3 июля министр обороны Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230704/vsu-1882241714.html

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882288690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вильнюс, донецкая народная республика, днепр (город), денис пушилин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, безопасность