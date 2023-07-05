https://ria.ru/20230705/sovfed-1882340246.html
Льготников освободят от платы за доверенность на представление в суде
Льготников освободят от платы за доверенность на представление в суде - РИА Новости, 05.07.2023
Льготников освободят от платы за доверенность на представление в суде
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, освобождающий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, от платы за нотариальное... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:52
2023-07-05T12:52
2023-07-05T12:55
общество
ирина рукавишникова
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, освобождающий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, от платы за нотариальное удостоверение доверенности на представление интересов в судах и госорганах. "Оплачивать услуги нотариуса за оформление доверенности не придется ответчикам и истцам (только льготным категориям) при рассмотрении судами дел о расторжении сделок с недвижимостью, выселении детей-сирот из жилого помещения, а также признания их прав на жилье и наследство, о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью при травме на производстве", - объяснила РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Она напомнила, что "к льготным категориям, имеющим право на бесплатную юрпомощь, относятся: малоимущие, герои соцтруда, дети-инвалиды, дети-сироты, усыновители, подопечные соцучреждений и другие". "Предоставление права на бесплатную нотариальную доверенность сделает юридическую помощь абсолютно бесплатной и, соответственно, повысит эффективность защиты прав граждан", - добавила сенатор. Федеральным законом вносятся изменения, согласно которым указанная категория лиц освобождается от платы за совершенные нотариальные действия, под которой подразумевается оплата нотариального тарифа и услуг правового и технического характера. Устанавливается порядок компенсации нотариусам оплаты нотариальных действий, совершенных ими бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Предлагается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставить право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией и защитой их наследственных прав.
https://ria.ru/20230601/skidka-1875451840.html
https://realty.ria.ru/20230530/standart-1875005463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Общество, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
Льготников освободят от платы за доверенность на представление в суде
Совфед освободил льготников от платы за доверенность на представление в суде
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, освобождающий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, от платы за нотариальное удостоверение доверенности на представление интересов в судах и госорганах.
"Оплачивать услуги нотариуса за оформление доверенности не придется ответчикам и истцам (только льготным категориям) при рассмотрении судами дел о расторжении сделок с недвижимостью, выселении детей-сирот из жилого помещения, а также признания их прав на жилье и наследство, о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью при травме на производстве", - объяснила РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова
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Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50 процентов, пишут СМИ
Она напомнила, что "к льготным категориям, имеющим право на бесплатную юрпомощь, относятся: малоимущие, герои соцтруда, дети-инвалиды, дети-сироты, усыновители, подопечные соцучреждений и другие".
«
"Предоставление права на бесплатную нотариальную доверенность сделает юридическую помощь абсолютно бесплатной и, соответственно, повысит эффективность защиты прав граждан", - добавила сенатор.
Федеральным законом вносятся изменения, согласно которым указанная категория лиц освобождается от платы за совершенные нотариальные действия, под которой подразумевается оплата нотариального тарифа и услуг правового и технического характера.
Устанавливается порядок компенсации нотариусам оплаты нотариальных действий, совершенных ими бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Предлагается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставить право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией и защитой их наследственных прав.
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