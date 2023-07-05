https://ria.ru/20230705/sovfed-1882340246.html

Льготников освободят от платы за доверенность на представление в суде

Льготников освободят от платы за доверенность на представление в суде - РИА Новости, 05.07.2023

Льготников освободят от платы за доверенность на представление в суде

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, освобождающий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, от платы за нотариальное... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:52

2023-07-05T12:52

2023-07-05T12:55

общество

ирина рукавишникова

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, освобождающий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, от платы за нотариальное удостоверение доверенности на представление интересов в судах и госорганах. "Оплачивать услуги нотариуса за оформление доверенности не придется ответчикам и истцам (только льготным категориям) при рассмотрении судами дел о расторжении сделок с недвижимостью, выселении детей-сирот из жилого помещения, а также признания их прав на жилье и наследство, о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью при травме на производстве", - объяснила РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Она напомнила, что "к льготным категориям, имеющим право на бесплатную юрпомощь, относятся: малоимущие, герои соцтруда, дети-инвалиды, дети-сироты, усыновители, подопечные соцучреждений и другие". "Предоставление права на бесплатную нотариальную доверенность сделает юридическую помощь абсолютно бесплатной и, соответственно, повысит эффективность защиты прав граждан", - добавила сенатор. Федеральным законом вносятся изменения, согласно которым указанная категория лиц освобождается от платы за совершенные нотариальные действия, под которой подразумевается оплата нотариального тарифа и услуг правового и технического характера. Устанавливается порядок компенсации нотариусам оплаты нотариальных действий, совершенных ими бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Предлагается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставить право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией и защитой их наследственных прав.

https://ria.ru/20230601/skidka-1875451840.html

https://realty.ria.ru/20230530/standart-1875005463.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ирина рукавишникова , совет федерации рф