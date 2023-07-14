https://ria.ru/20230714/doverennost-1884172571.html

Доверенность в суд: особенности составления, советы юристов

Доверенность на представление интересов в суде физического лица: как составить, образец

Доверенность в суд: особенности составления, советы юристов

Доверенность в суд — юридический документ, дающий право представлять интересы одного лица другому. Образец доверенности физического лица, особенности ее... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:10

2023-07-14T13:10

2023-07-14T13:10

высший арбитражный суд

федеральная нотариальная палата

россия

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Доверенность в суд — юридический документ, дающий право представлять интересы одного лица другому. Образец доверенности физического лица, особенности ее составления для ведения дел в гражданском и арбитражном процессе, кто имеет право заверить доверенность: нотариус, лица его заменяющие, советы экспертов, — в материале РИА Новости.Доверенность в судДоверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или лицам для представительства перед третьими лицами. По доверенности человек может совершать через своих представителей сделки, выполнять какие-либо финансовые операции, распоряжаться имуществом, а также участвовать в суде.- Когда речь идет о представлении интересов в суде, то полномочия на такие действия могут быть переданы не только по доверенности. В частности, если обратиться к п. 6 ст. 53 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), то полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде. На практике это выглядит следующим образом: гражданин приводит в суд своего представителя и заявляет под протокол, что это его представитель, после чего во всех последующих заседаниях гражданин может уже не участвовать, а его представитель действует в суде как раз на основании той записи о его процессуальном статусе, сделанной под протокол, - объясняет адвокат Амир Какимов.Однако юрист советует для полноценного представительства в суде иметь доверенность, которая будет содержать четкие полномочия на те действия, которые делегируются. В противном случае представитель, заявленный в протоколе судебного заседания, регулярно будет сталкиваться с вопросом о том, а разрешено ли ему то или иное действие. Граждане могут также выписать генеральную доверенность, где помимо прочих полномочий будут перечислены все действия, которые касаются судов. Примерами важнейших действий могут быть: ознакомление с материалами дела, подписание и направление от имени доверителя исков и иных заявлений, заявление ходатайств, жалоб, признание или отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения и т.д.Кому нужнаПо словам Олеси Слезкиной, адвоката Адвокатской палаты г. Москвы, доверенность в суд в обязательном порядке нужна:"Если человек не может или не хочет идти в суд самостоятельно, он может поручить это своему представителю. Представителем в суде может быть любой совершеннолетний гражданин, не лишенный дееспособности. По некоторым делам представителями могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или статус адвоката", - уточняет Диана Сорк, член Высшего координационного совета Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).Образец доверенностиДоверенность каждый юрист или адвокат составляет самостоятельно в зависимости от того, какие полномочия нужно указать в документе. Также стандартный текст документа в суд есть у любого нотариуса.Оформление доверенностиФизическому лицу для того, чтобы оформить доверенность, необходимо обратиться к специалисту, юридическим лицам достаточно создать ее в простой письменной форме."Если же вы привлекаете адвоката для представления интересов в суде, то доверенность может не потребоваться, так как адвокаты работают по ордеру (специальному документу). Хотя бывают исключения и некоторые суды ее требуют, так как именно в ней прописаны основные полномочия поверенного, например, право на отказ от иска или заключение мирового соглашения", - говорит адвокат Вероника Сальникова, партнер Юридической фирмы “Яковлев и партнеры”.Куда обращатьсяОлеся Слезкина рассказывает, что доверенность от физического лица для любого суда может быть заверена нотариусом или лицом его заменяющим, например, администрацией организации социального обслуживания, стационарного лечебного учреждения, в котором человек находится на излечении. Военнослужащие могут заверить доверенность у командира военной части, заключенные обращаются за заверением к начальнику пенитенциарного учреждения. Для суда общей юрисдикции доверенность также может быть заверена руководителем организации, в которой работает или учится гражданин, товариществом собственников жилья или подобными.Необходимые документыДля того чтобы оформить доверенность, физическому лицу понадобится только собственный паспорт и данные паспорта того человека, которому он планирует доверить ведение дела.- Также можно взять с собой образец доверенности, который вы планируете оформить. Причем присутствие доверяемого не требуется, так как это односторонняя сделка, - отмечает юрист Данил Стренин.Срок действияОграничения по сроку для доверенности не установлены.- Она может выдаваться как на месяц, так и на 5 лет, например. Но стоит иметь в виду, что доверенность считается выданной на год, если в ней прямо не установлен срок ее действия, - объясняет Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ."Если гражданин судится часто или ему нужен представитель, который может действовать от его имени не только в суде, но и в других госорганах, то лучше просто сделать у нотариуса обычную судебную доверенность на длительный срок. Как правило, выдается такая доверенность на 3 года. Оформить доверенность с описанием времени действия (например, на период рассмотрения спора в суде первой инстанции) нельзя. В таком случае она все равно считается годичной. А если не указать на доверенности дату оформления, она будет ничтожна. При оформлении документа в простой письменной форме важно это помнить", - предупреждает Вероника Сальникова.Ведущий юрист ООО "Медицинские системы и технологии" Татьяна Чумикова советует выдавать доверенность на представительство во всех органах власти и ведение всех дел на максимально возможный срок (в зависимости от того, какие задачи необходимо решить), после завершения дела ее можно просто забирать у представителя и выдавать снова в случае необходимости. Это поможет сэкономить деньги на оформлении.Правила составления доверенностиПо словам Оксаны Васильевой, доверенность должна в себе содержать:Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro, к.ю.н., рекомендует тщательно прописывать в доверенности на представление интересов по судебному делу процессуальные полномочия представителя. По словам юриста, из-за невнимательного отношения к этой части документа могут возникнуть конфликты между доверителем и судебным представителем, будь то частнопрактикующий юрист или адвокат, который будет считать, что он поступил в ваших интересах, а вы планировали другой исход процесса в суде.- Все должны понимать, имеет ли представитель в суде право отказаться от иска полностью или частично, а также право на подписание мирового соглашения и т.п. Еще более внимательно обратите внимание на наличие в тексте права передоверия третьим лицам. Бывают такие случаи, что вы планировали и оплачивали юридическую услугу, в рамках которой вас будет лично представлять известный и успешный адвокат. Далее вы не читая подписываете доверенность на суд в присутствии нотариуса, а в доверенности указан весь штатный состав из нескольких десятков юристов адвокатского бюро или юридической фирмы. Важно обговаривать и прописывать в соглашении об оказании юридической помощи по судебному представительству все существенные нюансы, - предупреждает юрист.Примером "особенных" полномочий может являться доверенность на представление интересов физического лица в деле о банкротстве. "Согласно разъяснениям Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 35 от 22.06.2012 года, в тексте доверенности обязательно должна содержаться специальная оговорка о полномочиях на ведение дела о банкротстве. Без отдельного указания на возможность представления интересов в деле о банкротстве суд вправе не допустить представителя к участию в процессе. С учетом значимости вопросов нельзя также без отдельно оговоренных полномочий подписывать заявление о признании банкротом", - рассказывает Евгения Боднар, юрист, эксперт по банкротству компании “Финансово-правовой альянс”.Чтобы не попасть впросак, эксперт также советует обратить внимание на личность представителя. Так, в арбитражном и административном процессе он в обязательном порядке должен иметь высшее юридическое образование или ученую степень по юриспруденции или являться адвокатом. В уголовном процессе участвуют только адвокаты. Требования помягче установлены в гражданском процессе: в районных судах первой инстанции и мировых судах нет требования об обязательном высшем юридическом образовании представителя, но если тому потребуется обратиться в высшие инстанции – то нужно будет предоставить соответствующий диплом.Как отменить доверенностьВ законодательстве предусмотрено право отзыва доверенности в том случае, если ее срок еще не истек. Отзыв документа происходит таким же способом, как и его оформление. Отзывать доверенность у нотариуса обязательно, только если она была оформлена нотариально, но лучше поступать так и в отношении простой письменной. Нотариус на основании заявления вносит информацию об отзыве любой доверенности в специальный реестр, данные которого находятся в открытом доступе. Простую письменную доверенность отзывают обычно уведомлением в суд или госорганы, в которые эта доверенность предоставлялась. Также важно известить самого поверенного об отзыве у него доверенности.Вероника Сальникова уточняет, что должно быть указано в документе, отзывающем доверенность:Такое уведомление можно:"При отзыве доверенности (простой или нотариальной) важно известить тот суд (суды), где поверенный представляет ваши интересы. Можно направить заказное письмо с приложением уведомления об отзыве и указанием номера дела или лично отвезти письмо в экспедицию суда. Известить суд лучше и в том случае, когда решение по делу уже принято. Ведь представитель при наличии актуальной доверенности все равно может совершать различные действия", - говорит адвокат.Доверенность в арбитражный судЕсли речь идет о представительстве в арбитражном суде, то в них за редким исключением судятся хозяйствующие субъекты: индивидуальные предприниматели и компании. Такие участники процесса могут сами оформлять доверенность без привлечения нотариусов.- Важно в доверенности подробно перечислить все полномочия, необходимые для совершения процессуальных действий в суде, а также заверить подписью ИП/ООО и печатью организации (при наличии). Такие правила актуальны именно для суда. Если, к примеру, ИП оформляет доверенность для представительства интересов в налоговых органах, то ее также нужно заверять у нотариуса, - говорит Амир Какимов.Сколько стоит доверенностьСтоимость доверенности состоит из тарифа, установленного Основами законодательства РФ о нотариате и Налоговым кодексом, а также оплаты услуг правового и технического характера, которая ежегодно изменяется для каждого региона. Актуальный тариф Евгения Боднар советует смотреть на сайте Федеральной нотариальной палаты. В среднем это 1800-2000 рублей.ЗаконодательствоПо словам Оксаны Васильевой, правовое регулирование настоящего вопроса осуществляется ГК РФ, НК РФ, ГПК РФ и АПК РФ, "Основами законодательства Российской Федерации о нотариате".Советы экспертов- Советую указывать в доверенности срок не менее 5 лет – это оптимально для прохождения всех судебных инстанций. Указывайте в документе, что доверяете полномочия без права получения материальных ценностей. Это не даст права представителю получить присужденное, или указывайте конкретно какие ценности представитель может получить за вас. Нотариальная доверенность может быть исполнена на обычном листе, а не на бланке нотариуса. Это снизит стоимость услуги нотариуса на выдачу доверенности, - говорит Олеся Слезкина.По словам Дианы Сорк, сейчас можно выдать доверенность даже находясь в разных городах. Для этого доверитель обращается к нотариусу в своем городе и указывает ему данные нотариуса по месту нахождения поверенного. Нотариус оформляет доверенность и по системе электронного документооборота направляет ее нотариусу в месте нахождения поверенного.

https://ria.ru/20230621/doverennost-1879633478.html

https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html

https://ria.ru/20221020/zakon-1825385478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

высший арбитражный суд, федеральная нотариальная палата, россия, общество