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Во Франции предложили ограничить работу соцсетей во время беспорядков - РИА Новости, 05.07.2023
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14:11 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/sotsseti-1882362783.html
Во Франции предложили ограничить работу соцсетей во время беспорядков
Во Франции предложили ограничить работу соцсетей во время беспорядков - РИА Новости, 05.07.2023
Во Франции предложили ограничить работу соцсетей во время беспорядков
Французское правительство планирует сформировать межпартийную группу из парламентариев, чтобы они рассмотрели введение дополнительных ограничений для цифровых... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:11
2023-07-05T14:11
франция
в мире
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Французское правительство планирует сформировать межпартийную группу из парламентариев, чтобы они рассмотрели введение дополнительных ограничений для цифровых платформ в случае массовых беспорядков, заявил в среду официальный представитель кабмина Оливье Веран. "Мы хотим, чтобы межпартийная рабочая группа, в которую входили бы парламентарии всех политических течений двух палат (верхней и нижней парламента – ред.) могли совместно, исходя из произошедших событий, рассмотреть изменения в законопроект, который был представлен на совете министров несколько недель назад и который затрагивает кибербезопасность и использование цифровых инструментов", - сказал он журналистам на брифинге. Речь может идти об отключении отдельных функций во время беспорядков, например, передаче геопозиции, которая "позволяет молодежи собираться в определенном месте, показывая места, и как совершать поджог", отмечает Веран. Он напомнил, что правительство призвало цифровые платформы в кратчайшие сроки удалять публикации, способные привести к разжиганию насилия, и лишать анонимности пользователей в случае совершения преступлений. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около торговых торговых центров.
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Новости
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РИА Новости
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франция, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, В мире, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции предложили ограничить работу соцсетей во время беспорядков

Правительство Франции предложило рассмотреть ограничения для соцсетей во время беспорядков

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Французское правительство планирует сформировать межпартийную группу из парламентариев, чтобы они рассмотрели введение дополнительных ограничений для цифровых платформ в случае массовых беспорядков, заявил в среду официальный представитель кабмина Оливье Веран.
"Мы хотим, чтобы межпартийная рабочая группа, в которую входили бы парламентарии всех политических течений двух палат (верхней и нижней парламента – ред.) могли совместно, исходя из произошедших событий, рассмотреть изменения в законопроект, который был представлен на совете министров несколько недель назад и который затрагивает кибербезопасность и использование цифровых инструментов", - сказал он журналистам на брифинге.
Речь может идти об отключении отдельных функций во время беспорядков, например, передаче геопозиции, которая "позволяет молодежи собираться в определенном месте, показывая места, и как совершать поджог", отмечает Веран.
Он напомнил, что правительство призвало цифровые платформы в кратчайшие сроки удалять публикации, способные привести к разжиганию насилия, и лишать анонимности пользователей в случае совершения преступлений.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около торговых торговых центров.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
ФранцияВ миреБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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