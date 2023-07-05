https://ria.ru/20230705/sotsseti-1882362783.html

Во Франции предложили ограничить работу соцсетей во время беспорядков

Во Франции предложили ограничить работу соцсетей во время беспорядков - РИА Новости, 05.07.2023

Во Франции предложили ограничить работу соцсетей во время беспорядков

Французское правительство планирует сформировать межпартийную группу из парламентариев, чтобы они рассмотрели введение дополнительных ограничений для цифровых... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:11

2023-07-05T14:11

2023-07-05T14:11

франция

в мире

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Французское правительство планирует сформировать межпартийную группу из парламентариев, чтобы они рассмотрели введение дополнительных ограничений для цифровых платформ в случае массовых беспорядков, заявил в среду официальный представитель кабмина Оливье Веран. "Мы хотим, чтобы межпартийная рабочая группа, в которую входили бы парламентарии всех политических течений двух палат (верхней и нижней парламента – ред.) могли совместно, исходя из произошедших событий, рассмотреть изменения в законопроект, который был представлен на совете министров несколько недель назад и который затрагивает кибербезопасность и использование цифровых инструментов", - сказал он журналистам на брифинге. Речь может идти об отключении отдельных функций во время беспорядков, например, передаче геопозиции, которая "позволяет молодежи собираться в определенном месте, показывая места, и как совершать поджог", отмечает Веран. Он напомнил, что правительство призвало цифровые платформы в кратчайшие сроки удалять публикации, способные привести к разжиганию насилия, и лишать анонимности пользователей в случае совершения преступлений. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около торговых торговых центров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере