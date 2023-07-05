Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы
Собянин представил подписи мундепов в поддержку своего выдвижения в мэры Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Представлены нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в столице и другие документы.
Как заявил ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Собянин пойдет на выборы от ЕР.
Действующий глава города занимает этот пост с 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября, выборы мэра Москвы будут проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября.
Эсеры выдвинули первого заместителя руководителя фракции Дмитрия Гусева; от партии "Новые люди" на выборы идет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Партия возрождения России выдвинула ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина. От КПРФ на выборы идет депутат Мосгордумы Леонид Зюганов; а от ЛДПР — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Также документы подали шесть самовыдвиженцев.