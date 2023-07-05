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Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы - РИА Новости, 05.07.2023
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11:36 05.07.2023 (обновлено: 14:20 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/sobyanin-1882317719.html
Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы
Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы - РИА Новости, 05.07.2023
Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы
Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:36
2023-07-05T14:20
политика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Представлены нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в столице и другие документы.Как заявил ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Собянин пойдет на выборы от ЕР. Действующий глава города занимает этот пост с 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября, выборы мэра Москвы будут проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Эсеры выдвинули первого заместителя руководителя фракции Дмитрия Гусева; от партии "Новые люди" на выборы идет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Партия возрождения России выдвинула ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина. От КПРФ на выборы идет депутат Мосгордумы Леонид Зюганов; а от ЛДПР — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Также документы подали шесть самовыдвиженцев.
https://ria.ru/20230704/moskva-1882098755.html
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политика, москва, сергей собянин
Политика, Москва, Сергей Собянин
Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы

Собянин представил подписи мундепов в поддержку своего выдвижения в мэры Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Представлены нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в столице и другие документы.
Как заявил ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Собянин пойдет на выборы от ЕР.
Действующий глава города занимает этот пост с 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября, выборы мэра Москвы будут проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября.
Эсеры выдвинули первого заместителя руководителя фракции Дмитрия Гусева; от партии "Новые люди" на выборы идет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Партия возрождения России выдвинула ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина. От КПРФ на выборы идет депутат Мосгордумы Леонид Зюганов; а от ЛДПР — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Также документы подали шесть самовыдвиженцев.
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
На выборах мэра Москвы появился шестой самовыдвиженец
4 июля, 12:12
 
ПолитикаМоскваСергей Собянин
 
 
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