https://ria.ru/20230705/sobyanin-1882317719.html

Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы

Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы - РИА Новости, 05.07.2023

Собянин представил документы для выдвижения в мэры Москвы

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:36

2023-07-05T11:36

2023-07-05T14:20

политика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Представлены нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в столице и другие документы.Как заявил ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Собянин пойдет на выборы от ЕР. Действующий глава города занимает этот пост с 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября, выборы мэра Москвы будут проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Эсеры выдвинули первого заместителя руководителя фракции Дмитрия Гусева; от партии "Новые люди" на выборы идет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Партия возрождения России выдвинула ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина. От КПРФ на выборы идет депутат Мосгордумы Леонид Зюганов; а от ЛДПР — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Также документы подали шесть самовыдвиженцев.

https://ria.ru/20230704/moskva-1882098755.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, москва, сергей собянин