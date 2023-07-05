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Американские спутники не нашли взрывных устройств на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:42 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/snimki-1882454971.html
Американские спутники не нашли взрывных устройств на Запорожской АЭС
Американские спутники не нашли взрывных устройств на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.07.2023
Американские спутники не нашли взрывных устройств на Запорожской АЭС
Снимки американской спутниковой компании Planet Labs не показали никаких крупных взрывных устройств на крыше Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), эксперты РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:42
2023-07-05T19:42
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
сергей лавров
василий небензя
запорожская аэс
оон
магатэ
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Снимки американской спутниковой компании Planet Labs не показали никаких крупных взрывных устройств на крыше Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), эксперты не могут подтвердить заявления Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией террористического акта с выбросом радиации на станции, сообщает телеканал Sky News. Зеленский накануне заявил, со ссылкой на данные разведки, что на ЗАЭС размещено нечто похожее на взрывчатку. По его словам, Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. "Спутниковые снимки не показывают крупных взрывных устройств на крышах реакторов... Наши эксперты не смогли независимо подтвердить заявления Владимира Зеленского, который сказал, что "устройства, которые выглядят как взрывные", были на крышах третьего и четвертого реакторов", - говорится в сообщении телеканала. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Зеленского бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву", крайне настораживают Россию. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
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россия, владимир зеленский, сергей лавров, василий небензя, запорожская аэс, оон, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Василий Небензя, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
Американские спутники не нашли взрывных устройств на Запорожской АЭС

Снимки американской Planet Labs не показали крупных взрывных устройств на крыше ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Снимки американской спутниковой компании Planet Labs не показали никаких крупных взрывных устройств на крыше Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), эксперты не могут подтвердить заявления Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией террористического акта с выбросом радиации на станции, сообщает телеканал Sky News.
Зеленский накануне заявил, со ссылкой на данные разведки, что на ЗАЭС размещено нечто похожее на взрывчатку. По его словам, Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС.
"Спутниковые снимки не показывают крупных взрывных устройств на крышах реакторов... Наши эксперты не смогли независимо подтвердить заявления Владимира Зеленского, который сказал, что "устройства, которые выглядят как взрывные", были на крышах третьего и четвертого реакторов", - говорится в сообщении телеканала.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Зеленского бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву", крайне настораживают Россию. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВасилий НебензяЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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