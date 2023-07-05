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Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО - РИА Новости, 05.07.2023
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13:05 05.07.2023 (обновлено: 13:47 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/si-1882343148.html
Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО
Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО - РИА Новости, 05.07.2023
Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы предостерег Владимира Путина от использования... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:05
2023-07-05T13:47
в мире
китай
си цзиньпин
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине.О подобном разговоре руководителей России и Китая сообщала газета Financial Times. Издание утверждало, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали этот вопрос во время визита председателя КНР в Москву в марте."Нет, я не могу этого подтвердить", — отметил Песков.Представитель Кремля добавил, что суть переговоров глав государств изложена в документах, принятых по итогам встречи.
https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html
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в мире, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Украина
Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО

Песков не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерегал Путина от применения ядерного оружия

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине.
О подобном разговоре руководителей России и Китая сообщала газета Financial Times. Издание утверждало, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали этот вопрос во время визита председателя КНР в Москву в марте.
«
"Нет, я не могу этого подтвердить", — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что суть переговоров глав государств изложена в документах, принятых по итогам встречи.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины
26 апреля, 16:48
 
В миреКитайСи ЦзиньпинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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