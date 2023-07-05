https://ria.ru/20230705/si-1882343148.html
Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО
Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО - РИА Новости, 05.07.2023
Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы предостерег Владимира Путина от использования... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:05
2023-07-05T13:05
2023-07-05T13:47
в мире
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си цзиньпин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине.О подобном разговоре руководителей России и Китая сообщала газета Financial Times. Издание утверждало, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали этот вопрос во время визита председателя КНР в Москву в марте."Нет, я не могу этого подтвердить", — отметил Песков.Представитель Кремля добавил, что суть переговоров глав государств изложена в документах, принятых по итогам встречи.
https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Украина
Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО
Песков не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерегал Путина от применения ядерного оружия