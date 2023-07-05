https://ria.ru/20230705/si-1882343148.html

Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО

Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО - РИА Новости, 05.07.2023

Кремль не подтвердил, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы предостерег Владимира Путина от использования... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:05

2023-07-05T13:05

2023-07-05T13:47

в мире

китай

си цзиньпин

дмитрий песков

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине.О подобном разговоре руководителей России и Китая сообщала газета Financial Times. Издание утверждало, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали этот вопрос во время визита председателя КНР в Москву в марте."Нет, я не могу этого подтвердить", — отметил Песков.Представитель Кремля добавил, что суть переговоров глав государств изложена в документах, принятых по итогам встречи.

https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина