https://ria.ru/20230705/serial-1882316583.html
Виктор Логинов снимется в новом сериале о семье Букиных
Виктор Логинов снимется в новом сериале о семье Букиных - РИА Новости, 05.07.2023
Виктор Логинов снимется в новом сериале о семье Букиных
ТНТ снимет новый сериал о семье Букиных, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:44
2023-07-05T11:44
2023-07-05T11:44
культура
новости культуры
тина канделаки
кино и сериалы
наталья бочкарева
что посмотреть
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ТНТ снимет новый сериал о семье Букиных, сообщает пресс-служба телеканала. "Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна – он с нами, вы просили Мартиросяна – и он вернулся, вы мечтали о Светлакове – он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!" — сказала Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ.Главные роли вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. "Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023-м году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!" — отметил Логинов. Он признался: считал, что вновь "увидеть Букиных на экранах невозможно". Актер отметил и занятость коллег, и сложности, связанные с "переносом" персонажей в наши дни. "Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои", — говорит Логинов о проекте.В сериале "Букины" будет 10 эпизодов. Точная даты премьеры в пресс-релизе не указана. Букины — герои ситкома "Счастливы вместе", выходившего с 2006 по 2013 год. Отец семейства Геннадий в прошлом был подающим надежды футболистом. Но на жизнь он зарабатывает продажей обуви. Его супруга Даша — домохозяйка. Вместе они воспитывают сына и дочь: Рому и Свету. Раннее сообщалось о том, что в российский прокат выйдет комедийный экшен с Джеки Чаном и Джоном Синой.
https://ria.ru/20230623/serial-1880009046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, тина канделаки, кино и сериалы, наталья бочкарева, что посмотреть , тнт (телеканал)
Культура, Новости культуры, Тина Канделаки, Кино и сериалы, Наталья Бочкарева, что посмотреть , ТНТ (телеканал)
Виктор Логинов снимется в новом сериале о семье Букиных
Виктор Логинов и Наталья Бочкарева снимутся в новом сериале о семье Букиных
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ТНТ снимет новый сериал о семье Букиных, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна – он с нами, вы просили Мартиросяна – и он вернулся, вы мечтали о Светлакове – он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!" — сказала Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ.
Главные роли вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.
"Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023-м году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!" — отметил Логинов.
Он признался: считал, что вновь "увидеть Букиных на экранах невозможно". Актер отметил и занятость коллег, и сложности, связанные с "переносом" персонажей в наши дни.
«
"Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои", — говорит Логинов о проекте.
В сериале "Букины" будет 10 эпизодов. Точная даты премьеры в пресс-релизе не указана.
Букины — герои ситкома "Счастливы вместе", выходившего с 2006 по 2013 год. Отец семейства Геннадий в прошлом был подающим надежды футболистом. Но на жизнь он зарабатывает продажей обуви. Его супруга Даша — домохозяйка. Вместе они воспитывают сына и дочь: Рому и Свету.
Раннее сообщалось
о том, что в российский прокат выйдет комедийный экшен с Джеки Чаном и Джоном Синой.
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