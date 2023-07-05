https://ria.ru/20230705/serial-1882316583.html

Виктор Логинов снимется в новом сериале о семье Букиных

Виктор Логинов снимется в новом сериале о семье Букиных - РИА Новости, 05.07.2023

Виктор Логинов снимется в новом сериале о семье Букиных

ТНТ снимет новый сериал о семье Букиных, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:44

2023-07-05T11:44

2023-07-05T11:44

культура

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тина канделаки

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наталья бочкарева

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тнт (телеканал)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ТНТ снимет новый сериал о семье Букиных, сообщает пресс-служба телеканала. "Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна – он с нами, вы просили Мартиросяна – и он вернулся, вы мечтали о Светлакове – он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!" — сказала Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ.Главные роли вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. "Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023-м году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!" — отметил Логинов. Он признался: считал, что вновь "увидеть Букиных на экранах невозможно". Актер отметил и занятость коллег, и сложности, связанные с "переносом" персонажей в наши дни. "Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои", — говорит Логинов о проекте.В сериале "Букины" будет 10 эпизодов. Точная даты премьеры в пресс-релизе не указана. Букины — герои ситкома "Счастливы вместе", выходившего с 2006 по 2013 год. Отец семейства Геннадий в прошлом был подающим надежды футболистом. Но на жизнь он зарабатывает продажей обуви. Его супруга Даша — домохозяйка. Вместе они воспитывают сына и дочь: Рому и Свету. Раннее сообщалось о том, что в российский прокат выйдет комедийный экшен с Джеки Чаном и Джоном Синой.

https://ria.ru/20230623/serial-1880009046.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, тина канделаки, кино и сериалы, наталья бочкарева, что посмотреть , тнт (телеканал)