https://ria.ru/20230703/kino-1881915369.html

В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном

В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном - РИА Новости, 03.07.2023

В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном

В Сети появился русскоязычный трейлер экшена "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, сообщает пресс-служба проекта. В российском прокате лента стартует 13... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:28

2023-07-03T15:28

2023-07-03T15:28

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Сети появился русскоязычный трейлер экшена "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, сообщает пресс-служба проекта. В российском прокате лента стартует 13 июля.События в фильме происходят в будущем. Чан сыграл ветерана китайской армии, который стал частным охранником. Ему предстоит вывести рабочих нефтеперерабатывающего завода. На последний напали повстанцы. Вскоре персонаж понимает, что их действия – часть плана на крупнейшему нефтяному ограблению в истории. Сина воплотил образ бывшего морского пехотинца, который живет в Ираке. Добряка, помогающего местным сиротам, обманом втянули в конфликт с командой другого главного героя. Впрочем, персонажи Чана и Сины пусть и не сразу, но все равно объединят усилия. О съемках фильма объявили в 2017 году. Бывшего пехотинца должен был сыграть Сильвестр Сталлоне, но он выбыл из проекта из-за съемок спин-оффа "Рокки" – "Крид". Джеки Чан и Джон Сина ранее на одной съемочной площадке не работали. Но они оба приняли участии в озвучке мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов". Джеки Чан – лауреат премии "Оскар" и мастер боевых искусств. Он снимался в фильмах "Змея в тени орла", "Разборка в Бронксе", "Час пик", "Новая полицейская история", "Иностранец", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Тайна печати дракона" и других.Джон Сина – профессиональный рестлер. В кино он дебютировал в фильме "Морской пехотинец" 2006 года. Зрители также знают его по роли антигероя Кристофера Смита, известного как "Миротворец", в киновселенной DC.Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет новый фильм с Беном Аффлеком.

https://ria.ru/20230621/kino-1879522779.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джеки чан, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить