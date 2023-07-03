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В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном - РИА Новости, 03.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:28 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/kino-1881915369.html
В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном
В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном - РИА Новости, 03.07.2023
В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном
В Сети появился русскоязычный трейлер экшена "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, сообщает пресс-служба проекта. В российском прокате лента стартует 13... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:28
2023-07-03T15:28
культура
новости культуры
джеки чан
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Сети появился русскоязычный трейлер экшена "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, сообщает пресс-служба проекта. В российском прокате лента стартует 13 июля.События в фильме происходят в будущем. Чан сыграл ветерана китайской армии, который стал частным охранником. Ему предстоит вывести рабочих нефтеперерабатывающего завода. На последний напали повстанцы. Вскоре персонаж понимает, что их действия – часть плана на крупнейшему нефтяному ограблению в истории. Сина воплотил образ бывшего морского пехотинца, который живет в Ираке. Добряка, помогающего местным сиротам, обманом втянули в конфликт с командой другого главного героя. Впрочем, персонажи Чана и Сины пусть и не сразу, но все равно объединят усилия. О съемках фильма объявили в 2017 году. Бывшего пехотинца должен был сыграть Сильвестр Сталлоне, но он выбыл из проекта из-за съемок спин-оффа "Рокки" – "Крид". Джеки Чан и Джон Сина ранее на одной съемочной площадке не работали. Но они оба приняли участии в озвучке мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов". Джеки Чан – лауреат премии "Оскар" и мастер боевых искусств. Он снимался в фильмах "Змея в тени орла", "Разборка в Бронксе", "Час пик", "Новая полицейская история", "Иностранец", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Тайна печати дракона" и других.Джон Сина – профессиональный рестлер. В кино он дебютировал в фильме "Морской пехотинец" 2006 года. Зрители также знают его по роли антигероя Кристофера Смита, известного как "Миротворец", в киновселенной DC.Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет новый фильм с Беном Аффлеком.
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новости культуры, джеки чан, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Джеки Чан, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном

В российский прокат выйдет комедийный экшен с Джеки Чаном и Джоном Синой

© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании ВольгаКадр из фильма "Круче некуда"
Кадр из фильма Круче некуда - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Вольга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Сети появился русскоязычный трейлер экшена "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, сообщает пресс-служба проекта. В российском прокате лента стартует 13 июля.
События в фильме происходят в будущем. Чан сыграл ветерана китайской армии, который стал частным охранником. Ему предстоит вывести рабочих нефтеперерабатывающего завода. На последний напали повстанцы. Вскоре персонаж понимает, что их действия – часть плана на крупнейшему нефтяному ограблению в истории.
Сина воплотил образ бывшего морского пехотинца, который живет в Ираке. Добряка, помогающего местным сиротам, обманом втянули в конфликт с командой другого главного героя. Впрочем, персонажи Чана и Сины пусть и не сразу, но все равно объединят усилия.
О съемках фильма объявили в 2017 году. Бывшего пехотинца должен был сыграть Сильвестр Сталлоне, но он выбыл из проекта из-за съемок спин-оффа "Рокки" – "Крид".
Джеки Чан и Джон Сина ранее на одной съемочной площадке не работали. Но они оба приняли участии в озвучке мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов".
Джеки Чан – лауреат премии "Оскар" и мастер боевых искусств. Он снимался в фильмах "Змея в тени орла", "Разборка в Бронксе", "Час пик", "Новая полицейская история", "Иностранец", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Тайна печати дракона" и других.
Джон Сина – профессиональный рестлер. В кино он дебютировал в фильме "Морской пехотинец" 2006 года. Зрители также знают его по роли антигероя Кристофера Смита, известного как "Миротворец", в киновселенной DC.
Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет новый фильм с Беном Аффлеком.
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КультураНовости культурыДжеки ЧанКино и сериалычто посмотретькуда сходить
 
 
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