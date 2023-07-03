https://ria.ru/20230703/kino-1881915369.html
В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном
В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном - РИА Новости, 03.07.2023
В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном
В Сети появился русскоязычный трейлер экшена "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, сообщает пресс-служба проекта. В российском прокате лента стартует 13... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:28
2023-07-03T15:28
2023-07-03T15:28
культура
новости культуры
джеки чан
кино и сериалы
что посмотреть
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881894137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9eb24dbb8575527880fadd34e272182c.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Сети появился русскоязычный трейлер экшена "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, сообщает пресс-служба проекта. В российском прокате лента стартует 13 июля.События в фильме происходят в будущем. Чан сыграл ветерана китайской армии, который стал частным охранником. Ему предстоит вывести рабочих нефтеперерабатывающего завода. На последний напали повстанцы. Вскоре персонаж понимает, что их действия – часть плана на крупнейшему нефтяному ограблению в истории. Сина воплотил образ бывшего морского пехотинца, который живет в Ираке. Добряка, помогающего местным сиротам, обманом втянули в конфликт с командой другого главного героя. Впрочем, персонажи Чана и Сины пусть и не сразу, но все равно объединят усилия. О съемках фильма объявили в 2017 году. Бывшего пехотинца должен был сыграть Сильвестр Сталлоне, но он выбыл из проекта из-за съемок спин-оффа "Рокки" – "Крид". Джеки Чан и Джон Сина ранее на одной съемочной площадке не работали. Но они оба приняли участии в озвучке мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов". Джеки Чан – лауреат премии "Оскар" и мастер боевых искусств. Он снимался в фильмах "Змея в тени орла", "Разборка в Бронксе", "Час пик", "Новая полицейская история", "Иностранец", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Тайна печати дракона" и других.Джон Сина – профессиональный рестлер. В кино он дебютировал в фильме "Морской пехотинец" 2006 года. Зрители также знают его по роли антигероя Кристофера Смита, известного как "Миротворец", в киновселенной DC.Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет новый фильм с Беном Аффлеком.
https://ria.ru/20230621/kino-1879522779.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881894137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd9543b84eca9c4fd3eb27026cbde2bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джеки чан, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Джеки Чан, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
В российский прокат выйдет экшен с 69-летним Джеки Чаном
В российский прокат выйдет комедийный экшен с Джеки Чаном и Джоном Синой
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Сети появился русскоязычный трейлер экшена "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой, сообщает пресс-служба проекта. В российском прокате лента стартует 13 июля.
События в фильме происходят в будущем. Чан сыграл ветерана китайской армии, который стал частным охранником. Ему предстоит вывести рабочих нефтеперерабатывающего завода. На последний напали повстанцы. Вскоре персонаж понимает, что их действия – часть плана на крупнейшему нефтяному ограблению в истории.
Сина воплотил образ бывшего морского пехотинца, который живет в Ираке. Добряка, помогающего местным сиротам, обманом втянули в конфликт с командой другого главного героя. Впрочем, персонажи Чана и Сины пусть и не сразу, но все равно объединят усилия.
О съемках фильма объявили в 2017 году. Бывшего пехотинца должен был сыграть Сильвестр Сталлоне, но он выбыл из проекта из-за съемок спин-оффа "Рокки" – "Крид".
Джеки Чан и Джон Сина ранее на одной съемочной площадке не работали. Но они оба приняли участии в озвучке мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов".
Джеки Чан – лауреат премии "Оскар" и мастер боевых искусств. Он снимался в фильмах "Змея в тени орла", "Разборка в Бронксе", "Час пик", "Новая полицейская история", "Иностранец", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Тайна печати дракона" и других.
Джон Сина – профессиональный рестлер. В кино он дебютировал в фильме "Морской пехотинец" 2006 года. Зрители также знают его по роли антигероя Кристофера Смита, известного как "Миротворец", в киновселенной DC.
Ранее сообщалось
, что в российский прокат выйдет новый фильм с Беном Аффлеком.
В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ