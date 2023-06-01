https://ria.ru/20230601/kino-1875533355.html
Новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате
Новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате - РИА Новости, 01.06.2023
Новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате
Фильм "Гипнотик" с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате 6 июля. Русскоязычный ролик экшен-трейлера опубликовали на YouTube-канале прокатчика ленты. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:06
2023-06-01T17:06
2023-06-01T17:06
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фильм "Гипнотик" с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате 6 июля. Русскоязычный ролик экшен-трейлера опубликовали на YouTube-канале прокатчика ленты.Аффлек сыграл детектива Дэнни Рурка, у которого пропала дочь. Он пытается найти девочку и параллельно расследует серию загадочных преступлений. В ходе дела он все больше осознает ирреальность происходящего. Выяснить, кто стоит за произошедшим и найти своего ребенка, ему помогает экстрасенс Диана Круз. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяВ ролике показали антагониста. По всей видимости, он владеет гипнозом и может подчинить сознание других людей своей воле. Попавших под его воздействие назвали "гипнотиками". Режиссер фильма — Роберт Родригес ("От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Город грехов", "Мачете убивает"). Кроме Аффлека, в фильме снимались Уильям Фихтнер, Джеки Эрл Хейли, Алиси Брага и другие. Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах покажут победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, бен аффлек, кино и сериалы, роберт родригес
Новости культуры, Бен Аффлек, Культура, Кино и сериалы, Роберт Родригес
Новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате
Фильм "Гипнотик" с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате в июле
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фильм "Гипнотик" с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате 6 июля. Русскоязычный ролик экшен-трейлера опубликовали на YouTube-канале прокатчика ленты.
Аффлек сыграл детектива Дэнни Рурка, у которого пропала дочь. Он пытается найти девочку и параллельно расследует серию загадочных преступлений. В ходе дела он все больше осознает ирреальность происходящего. Выяснить, кто стоит за произошедшим и найти своего ребенка, ему помогает экстрасенс Диана Круз.
*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья
В ролике показали антагониста. По всей видимости, он владеет гипнозом и может подчинить сознание других людей своей воле. Попавших под его воздействие назвали "гипнотиками".
Режиссер фильма — Роберт Родригес ("От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Город грехов", "Мачете убивает"). Кроме Аффлека, в фильме снимались Уильям Фихтнер, Джеки Эрл Хейли, Алиси Брага и другие.
Ранее сообщалось
, что в российских кинотеатрах покажут победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения".
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