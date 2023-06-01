https://ria.ru/20230601/kino-1875533355.html

Новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате

Новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате - РИА Новости, 01.06.2023

Новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате

Фильм "Гипнотик" с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате 6 июля. Русскоязычный ролик экшен-трейлера опубликовали на YouTube-канале прокатчика ленты. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:06

2023-06-01T17:06

2023-06-01T17:06

новости культуры

бен аффлек

культура

кино и сериалы

роберт родригес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875537472_0:0:1522:856_1920x0_80_0_0_2f2f0da1155b702bc7ee908ecd0df665.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фильм "Гипнотик" с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате 6 июля. Русскоязычный ролик экшен-трейлера опубликовали на YouTube-канале прокатчика ленты.Аффлек сыграл детектива Дэнни Рурка, у которого пропала дочь. Он пытается найти девочку и параллельно расследует серию загадочных преступлений. В ходе дела он все больше осознает ирреальность происходящего. Выяснить, кто стоит за произошедшим и найти своего ребенка, ему помогает экстрасенс Диана Круз. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяВ ролике показали антагониста. По всей видимости, он владеет гипнозом и может подчинить сознание других людей своей воле. Попавших под его воздействие назвали "гипнотиками". Режиссер фильма — Роберт Родригес ("От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Город грехов", "Мачете убивает"). Кроме Аффлека, в фильме снимались Уильям Фихтнер, Джеки Эрл Хейли, Алиси Брага и другие. Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах покажут победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения".

https://ria.ru/20230601/serial-1875468763.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бен аффлек, кино и сериалы, роберт родригес