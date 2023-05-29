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Победивший в Каннах фильм выйдет в российский прокат в сентябре - РИА Новости, 29.05.2023
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Культура
 
12:48 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/prokat-1874793372.html
Победивший в Каннах фильм выйдет в российский прокат в сентябре
Победивший в Каннах фильм выйдет в российский прокат в сентябре - РИА Новости, 29.05.2023
Победивший в Каннах фильм выйдет в российский прокат в сентябре
Победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат 14 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе "Про:взгляд". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:48
2023-05-29T12:48
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кино и сериалы
каннский кинофестиваль
что посмотреть
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат 14 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе "Про:взгляд". Компания "приобрела права на Каннском кинорынке 2022 года после прочтения сценария", уточняется в пресс-релизе.В картине рассказывается о писательнице, обвиненной в убийстве мужа. Премьера ленты на французском смотре сопровождалась десятиминутными овациями. Режиссер проекта Жюстин Трие стала третьей женщиной, получившей главный приз Каннского фестиваля. Ранее награды были удостоены Джейн Кэмпион за "Пианино" в 1993-м и Джулия Дюкурно за "Титана" в 2021 году. Еще одна награда Каннского фестиваля на счету ленты — неофициальная премия Palm Dog, которая вручается актерам-животным. Ее получил бордер-колли Месси. Ранее сообщалось о том, что российская компания получила права на 22 фильма Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты.
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новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Каннский кинофестиваль, что посмотреть
Победивший в Каннах фильм выйдет в российский прокат в сентябре

Победивший в Каннах фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат 14 сентября

© Предоставлено пресс-службой "Про:взгляд"Кадр из фильма "Анатомия падения"
Кадр из фильма Анатомия падения
© Предоставлено пресс-службой "Про:взгляд"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат 14 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе "Про:взгляд".
Компания "приобрела права на Каннском кинорынке 2022 года после прочтения сценария", уточняется в пресс-релизе.
В картине рассказывается о писательнице, обвиненной в убийстве мужа.
Премьера ленты на французском смотре сопровождалась десятиминутными овациями.
Режиссер проекта Жюстин Трие стала третьей женщиной, получившей главный приз Каннского фестиваля. Ранее награды были удостоены Джейн Кэмпион за "Пианино" в 1993-м и Джулия Дюкурно за "Титана" в 2021 году.
Еще одна награда Каннского фестиваля на счету ленты — неофициальная премия Palm Dog, которая вручается актерам-животным. Ее получил бордер-колли Месси.
Ранее сообщалось о том, что российская компания получила права на 22 фильма Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКаннский кинофестивальчто посмотреть
 
 
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