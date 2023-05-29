https://ria.ru/20230529/prokat-1874793372.html

Победивший в Каннах фильм выйдет в российский прокат в сентябре

Победивший в Каннах фильм выйдет в российский прокат в сентябре - РИА Новости, 29.05.2023

Победивший в Каннах фильм выйдет в российский прокат в сентябре

Победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат 14 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе "Про:взгляд". РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:48

2023-05-29T12:48

2023-05-29T12:48

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат 14 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе "Про:взгляд". Компания "приобрела права на Каннском кинорынке 2022 года после прочтения сценария", уточняется в пресс-релизе.В картине рассказывается о писательнице, обвиненной в убийстве мужа. Премьера ленты на французском смотре сопровождалась десятиминутными овациями. Режиссер проекта Жюстин Трие стала третьей женщиной, получившей главный приз Каннского фестиваля. Ранее награды были удостоены Джейн Кэмпион за "Пианино" в 1993-м и Джулия Дюкурно за "Титана" в 2021 году. Еще одна награда Каннского фестиваля на счету ленты — неофициальная премия Palm Dog, которая вручается актерам-животным. Ее получил бордер-колли Месси. Ранее сообщалось о том, что российская компания получила права на 22 фильма Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты.

https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль, что посмотреть