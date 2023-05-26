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Российская компания получила права на фильмы Хаяо Миядзаки - РИА Новости, 26.05.2023
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Культура
 
13:38 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/mulfilm-1874315175.html
Российская компания получила права на фильмы Хаяо Миядзаки
Российская компания получила права на фильмы Хаяо Миядзаки - РИА Новости, 26.05.2023
Российская компания получила права на фильмы Хаяо Миядзаки
Российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) получила права на картины культовой японской анимационной студии Ghibli. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:38
2023-05-26T13:38
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) получила права на картины культовой японской анимационной студии Ghibli. Об этом сообщили в пресс-службе отечественной фирмы.&quot;22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году, перешли в правообладание компании Russian World Vision продюсера Константина Елкина&quot;, – говорится в пресс-релизе.В пакете – 10 проектов Миядзаки и ленты других мастеров. RWV купила все виды прав и собирается реализовать их на территории России и СНГ. &quot;Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее&quot;, – уточнил ЕлкинПо словам директора по прокату RWV Дарьи Рязанцевой, планируется полноценный повторный прокат лент. "Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах", – добавила Рязанцева.RWV купила права на картины "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", (реж. Хаяо Миядзаки), "Ходячий замок" и другие. Ранее сообщалось, что "Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , хаяо миядзаки
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Хаяо Миядзаки
Российская компания получила права на фильмы Хаяо Миядзаки

Российская компания получила права на 22 фильма фильма Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты

© Buena Vista Home Entertainment, 2004Кадр из мультфильма "Ходячий замок"
Кадр из мультфильма Ходячий замок
© Buena Vista Home Entertainment, 2004
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) получила права на картины культовой японской анимационной студии Ghibli. Об этом сообщили в пресс-службе отечественной фирмы.
«

"22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году, перешли в правообладание компании Russian World Vision продюсера Константина Елкина", – говорится в пресс-релизе.

В пакете – 10 проектов Миядзаки и ленты других мастеров. RWV купила все виды прав и собирается реализовать их на территории России и СНГ.
«

"Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее", – уточнил Елкин

По словам директора по прокату RWV Дарьи Рязанцевой, планируется полноценный повторный прокат лент.
«
"Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах", – добавила Рязанцева.
RWV купила права на картины "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", (реж. Хаяо Миядзаки), "Ходячий замок" и другие.
Ранее сообщалось, что "Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката.
Кадр из мультфильма Фиксики
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьХаяо Миядзаки
 
 
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