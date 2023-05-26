https://ria.ru/20230526/mulfilm-1874315175.html

Российская компания получила права на фильмы Хаяо Миядзаки

Российская компания получила права на фильмы Хаяо Миядзаки - РИА Новости, 26.05.2023

Российская компания получила права на фильмы Хаяо Миядзаки

Российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) получила права на картины культовой японской анимационной студии Ghibli. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:38

2023-05-26T13:38

2023-05-26T13:38

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) получила права на картины культовой японской анимационной студии Ghibli. Об этом сообщили в пресс-службе отечественной фирмы."22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году, перешли в правообладание компании Russian World Vision продюсера Константина Елкина", – говорится в пресс-релизе.В пакете – 10 проектов Миядзаки и ленты других мастеров. RWV купила все виды прав и собирается реализовать их на территории России и СНГ. "Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее", – уточнил ЕлкинПо словам директора по прокату RWV Дарьи Рязанцевой, планируется полноценный повторный прокат лент. "Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах", – добавила Рязанцева.RWV купила права на картины "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", (реж. Хаяо Миядзаки), "Ходячий замок" и другие. Ранее сообщалось, что "Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката.

https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , хаяо миядзаки