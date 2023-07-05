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НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой, считают в МИД
НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой, считают в МИД - РИА Новости, 05.07.2023
НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой, считают в МИД
НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, судя по ее заявлениям и действиям, подтвердит прежний курс в отношении России, где Москва считается прямой угрозой для... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:21
2023-07-05T06:21
2023-07-05T06:49
россия
вильнюс
москва
александр грушко
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, судя по ее заявлениям и действиям, подтвердит прежний курс в отношении России, где Москва считается прямой угрозой для альянса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, одной из основных тем обсуждения заявлено повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что ожидает на саммите принятие решения о минимальном уровне расходов на оборону в размере 2% ВВП. "Курс (в отношении России – ред.) был определен предыдущими решениями саммитов НАТО, в которых Россия назначена прямой непосредственной угрозой альянсу. Судя по политическим заявлениям, практическим действиям, направленности военного строительства и планирования безудержной поддержки Украины с целью нанести стратегическое поражение России, именно таковой и будет подтвержден в Вильнюсе", - сказал он. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет присутствие и деятельность, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, вильнюс, москва, александр грушко, нато, йенс столтенберг, в мире
Россия, Вильнюс, Москва, Александр Грушко, НАТО, Йенс Столтенберг, В мире
НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой, считают в МИД
Замглавы МИД Грушко: НАТО на саммите в Литве, скорее всего, назовет Москву главной угрозой