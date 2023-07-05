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Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью - РИА Новости, 05.07.2023
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Новости Подмосковья
 
17:59 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ryukzaki-1882432089.html
Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью
Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью - РИА Новости, 05.07.2023
Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью
Почти четыре тысячи подмосковных первоклассников получат в подарок рюкзак со школьными принадлежностями к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:59
2023-07-05T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
1 сентября
школа
дети
социальные выплаты
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти четыре тысячи подмосковных первоклассников получат в подарок рюкзак со школьными принадлежностями к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть все, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. По информации Минсоцразвития, такую меру поддержки получают семьи, в которых ребенок в текущем году идет в первый класс и доход на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей. Получение этой услуги доступно беззаявительно – рюкзак доставят на дом в августе. Предварительно сотрудники социальной службы позвонят семье и уточнят удобное время.
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московская область (подмосковье), 1 сентября, школа, дети, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), 1 сентября, Школа, Дети, Социальные выплаты

Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАссортимент товара на школьной ярмарке
Ассортимент товара на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Ассортимент товара на школьной ярмарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти четыре тысячи подмосковных первоклассников получат в подарок рюкзак со школьными принадлежностями к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
"Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть все, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
По информации Минсоцразвития, такую меру поддержки получают семьи, в которых ребенок в текущем году идет в первый класс и доход на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей. Получение этой услуги доступно беззаявительно – рюкзак доставят на дом в августе. Предварительно сотрудники социальной службы позвонят семье и уточнят удобное время.
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