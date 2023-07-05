https://ria.ru/20230705/ryukzaki-1882432089.html

Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью

Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью - РИА Новости, 05.07.2023

Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью

Почти четыре тысячи подмосковных первоклассников получат в подарок рюкзак со школьными принадлежностями к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:59

2023-07-05T17:59

2023-07-05T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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школа

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социальные выплаты

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти четыре тысячи подмосковных первоклассников получат в подарок рюкзак со школьными принадлежностями к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть все, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. По информации Минсоцразвития, такую меру поддержки получают семьи, в которых ребенок в текущем году идет в первый класс и доход на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей. Получение этой услуги доступно беззаявительно – рюкзак доставят на дом в августе. Предварительно сотрудники социальной службы позвонят семье и уточнят удобное время.

https://ria.ru/20230703/vyplata-1881957307.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), 1 сентября, школа, дети, социальные выплаты