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Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью
Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью - РИА Новости, 05.07.2023
Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью
Почти четыре тысячи подмосковных первоклассников получат в подарок рюкзак со школьными принадлежностями к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:59
2023-07-05T17:59
2023-07-05T17:59
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти четыре тысячи подмосковных первоклассников получат в подарок рюкзак со школьными принадлежностями к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть все, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. По информации Минсоцразвития, такую меру поддержки получают семьи, в которых ребенок в текущем году идет в первый класс и доход на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей. Получение этой услуги доступно беззаявительно – рюкзак доставят на дом в августе. Предварительно сотрудники социальной службы позвонят семье и уточнят удобное время.
https://ria.ru/20230703/vyplata-1881957307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), 1 сентября, школа, дети, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), 1 сентября, Школа, Дети, Социальные выплаты