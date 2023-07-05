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Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла - РИА Новости, 05.07.2023
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14:39 05.07.2023 (обновлено: 14:44 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/rosatom-1882371201.html
Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла
Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла - РИА Новости, 05.07.2023
Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла
Fesco и "Росатом" планируют к 2027 году создать во Владивостоке транспортно-логистический узел и вложить в него 18 миллиардов рублей, сообщает транспортная... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:39
2023-07-05T14:44
fesco
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
владивосток
юрий трутнев
дальний восток
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Fesco и "Росатом" планируют к 2027 году создать во Владивостоке транспортно-логистический узел и вложить в него 18 миллиардов рублей, сообщает транспортная группа."В части развития перевозок по Северному морскому пути ... Fesco совместно с ГК "Росатом" реализует стратегический проект по созданию Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 миллиардов рублей и созданием более 300 рабочих мест. Завершение проекта планируется к 2027 году", - говорится в сообщении.В среду вице-премьер - полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки во Владивостоке провел совещание о ходе реализации проектов транспортной группы Fesco.
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fesco, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, владивосток, юрий трутнев, дальний восток
FESCO, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Владивосток, Юрий Трутнев, Дальний Восток
Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла

Fesco и Росатом планируют создать транспортно-логистический узел к 2027 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области
Рабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Fesco и "Росатом" планируют к 2027 году создать во Владивостоке транспортно-логистический узел и вложить в него 18 миллиардов рублей, сообщает транспортная группа.
«
"В части развития перевозок по Северному морскому пути ... Fesco совместно с ГК "Росатом" реализует стратегический проект по созданию Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 миллиардов рублей и созданием более 300 рабочих мест. Завершение проекта планируется к 2027 году", - говорится в сообщении.
В среду вице-премьер - полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки во Владивостоке провел совещание о ходе реализации проектов транспортной группы Fesco.
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FESCOГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭкономикаВладивостокЮрий ТрутневДальний Восток
 
 
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