https://ria.ru/20230705/rosatom-1882371201.html

Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла

Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла - РИА Новости, 05.07.2023

Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла

Fesco и "Росатом" планируют к 2027 году создать во Владивостоке транспортно-логистический узел и вложить в него 18 миллиардов рублей, сообщает транспортная... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:39

2023-07-05T14:39

2023-07-05T14:44

fesco

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

владивосток

юрий трутнев

дальний восток

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Fesco и "Росатом" планируют к 2027 году создать во Владивостоке транспортно-логистический узел и вложить в него 18 миллиардов рублей, сообщает транспортная группа."В части развития перевозок по Северному морскому пути ... Fesco совместно с ГК "Росатом" реализует стратегический проект по созданию Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 миллиардов рублей и созданием более 300 рабочих мест. Завершение проекта планируется к 2027 году", - говорится в сообщении.В среду вице-премьер - полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки во Владивостоке провел совещание о ходе реализации проектов транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20230629/rosatom-1881238501.html

владивосток

дальний восток

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fesco, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, владивосток, юрий трутнев, дальний восток