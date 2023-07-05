https://ria.ru/20230705/repubblica-1882446378.html
Посол России в Италии обратился к главреду газеты la Repubblica
Посол России в Италии обратился к главреду газеты la Repubblica - РИА Новости, 05.07.2023
Посол России в Италии обратился к главреду газеты la Repubblica
Посол России в Италии Алексей Парамонов обратился к главному редактору газеты la Repubblica Маурицио Молинари в связи с его недавней статьей "Вызов глобального... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:10
2023-07-05T19:10
2023-07-05T19:11
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РИМ, 5 июл – РИА Новости. Посол России в Италии Алексей Парамонов обратился к главному редактору газеты la Repubblica Маурицио Молинари в связи с его недавней статьей "Вызов глобального юга", упрекнув его в "ангажированном одностороннем подходе". Вышедшая в воскресном номере статья рассказывает о усилиях Вашингтона укрепить отношения с Индией для создания противовеса влиянию Пекина на "глобальный юг". "Не может не вызывать сожаление, что, откликнувшись на один из наиболее актуальных и животрепещущих вопросов, который с особой силой зазвучал в международной повестке в контексте обострившегося противостояния России и коллективного Запада, ваша авторитетная газета не смогла выйти за рамки ангажированного и одностороннего подхода, отрицающего саму возможность гармонизации международных отношений, их освобождения от блоковой психологии и геополитических разделений", - заявил Парамонов, чье письмо в адрес Молинари распространила дипмиссия. Автор статьи, как подчеркнул посол, использует термин "подлинный многополярный мир", но даже в этом объяснении "соскальзывает в привычный биполярный нарратив про тех, кто с Западом и кто против". "Ваша статья красноречиво свидетельствует, насколько западные медиаресурсы не готовы отойти от мейнстримных установок и начать бесстрастно анализировать объективные процессы мирового развития, которые, хотим мы этого или нет, уже привели к радикальной трансформации геополитического пространства", - указал Парамонов. Он подчеркнул, что Россия, "будучи одним из важнейших центров нарождающегося многополярного, демократичного миропорядка", будет и дальше вместе с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР, "со всеми странами Мирового большинства развивать международные связи на основе устава ООН и международного права". "Возможно, знакомство с положениями недавно утвержденной президентом Российской Федерации В.В. Путиным новой Концепции внешней политики РФ было бы полезно всем сотрудникам вашей газеты и помогло бы расширить методологический арсенал, используемый при анализе наиболее важных событий международной жизни", - заключил российский дипломат.
https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html
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в мире, россия, италия, алексей парамонов, оон, индия
В мире, Россия, Италия, Алексей Парамонов, ООН, Индия
Посол России в Италии обратился к главреду газеты la Repubblica
Посол Парамонов предложил главреду la Repubblica изучить концепцию внешней политики России
РИМ, 5 июл – РИА Новости.
Посол России в Италии Алексей Парамонов обратился
к главному редактору газеты la Repubblica Маурицио Молинари в связи с его недавней статьей "Вызов глобального юга", упрекнув его в "ангажированном одностороннем подходе".
Вышедшая в воскресном номере статья рассказывает о усилиях Вашингтона
укрепить отношения с Индией
для создания противовеса влиянию Пекина
на "глобальный юг".
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"Не может не вызывать сожаление, что, откликнувшись на один из наиболее актуальных и животрепещущих вопросов, который с особой силой зазвучал в международной повестке в контексте обострившегося противостояния России и коллективного Запада, ваша авторитетная газета не смогла выйти за рамки ангажированного и одностороннего подхода, отрицающего саму возможность гармонизации международных отношений, их освобождения от блоковой психологии и геополитических разделений", - заявил Парамонов, чье письмо в адрес Молинари распространила дипмиссия.
Автор статьи, как подчеркнул посол, использует термин "подлинный многополярный мир", но даже в этом объяснении "соскальзывает в привычный биполярный нарратив про тех, кто с Западом и кто против". "Ваша статья красноречиво свидетельствует, насколько западные медиаресурсы не готовы отойти от мейнстримных установок и начать бесстрастно анализировать объективные процессы мирового развития, которые, хотим мы этого или нет, уже привели к радикальной трансформации геополитического пространства", - указал Парамонов.
Он подчеркнул, что Россия, "будучи одним из важнейших центров нарождающегося многополярного, демократичного миропорядка", будет и дальше вместе с Китаем
, Индией, Бразилией
, ЮАР
, "со всеми странами Мирового большинства развивать международные связи на основе устава ООН
и международного права".
"Возможно, знакомство с положениями недавно утвержденной президентом Российской Федерации В.В. Путиным новой Концепции внешней политики РФ было бы полезно всем сотрудникам вашей газеты и помогло бы расширить методологический арсенал, используемый при анализе наиболее важных событий международной жизни", - заключил российский дипломат.
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