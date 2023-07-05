В правительстве Германии рассказали о ситуации с ракетами Taurus для ВСУ
Правительство Германии: запрос Украины о поставке ракет Taurus находится на проверке
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Запрос со стороны украинских властей поставить на Украину ракеты дальнего действия Taurus по-прежнему находится на проверке, сообщил журналистам в среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"К вопросу, последовал ли уже ответ на этот запрос, – нет, он и далее находится на проверке", - заявил он на брифинге кабинета министров.
В прошлое воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD сообщил, что Берлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по РФ. Так он ответил на вопрос о том, почему Германия до сих пор не поставляет немецко-шведские крылатые ракеты дальнего действия Taurus.
Запрос Киева на поставку ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров поступил в конце мая, как сообщали ранее в кабмине страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".