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В правительстве Германии рассказали о ситуации с ракетами Taurus для ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/rakety-1882399322.html
В правительстве Германии рассказали о ситуации с ракетами Taurus для ВСУ
В правительстве Германии рассказали о ситуации с ракетами Taurus для ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
В правительстве Германии рассказали о ситуации с ракетами Taurus для ВСУ
Запрос со стороны украинских властей поставить на Украину ракеты дальнего действия Taurus по-прежнему находится на проверке, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:57
2023-07-05T15:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
сергей лавров
олаф шольц
ard
нато
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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Запрос со стороны украинских властей поставить на Украину ракеты дальнего действия Taurus по-прежнему находится на проверке, сообщил журналистам в среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "К вопросу, последовал ли уже ответ на этот запрос, – нет, он и далее находится на проверке", - заявил он на брифинге кабинета министров. В прошлое воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD сообщил, что Берлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по РФ. Так он ответил на вопрос о том, почему Германия до сих пор не поставляет немецко-шведские крылатые ракеты дальнего действия Taurus. Запрос Киева на поставку ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров поступил в конце мая, как сообщали ранее в кабмине страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882397509.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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украина, россия, германия, сергей лавров, олаф шольц, ard, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Олаф Шольц, ARD, НАТО
В правительстве Германии рассказали о ситуации с ракетами Taurus для ВСУ

Правительство Германии: запрос Украины о поставке ракет Taurus находится на проверке

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Запрос со стороны украинских властей поставить на Украину ракеты дальнего действия Taurus по-прежнему находится на проверке, сообщил журналистам в среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"К вопросу, последовал ли уже ответ на этот запрос, – нет, он и далее находится на проверке", - заявил он на брифинге кабинета министров.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину
Вчера, 15:51
В прошлое воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD сообщил, что Берлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по РФ. Так он ответил на вопрос о том, почему Германия до сих пор не поставляет немецко-шведские крылатые ракеты дальнего действия Taurus.
Запрос Киева на поставку ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров поступил в конце мая, как сообщали ранее в кабмине страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровОлаф ШольцARDНАТО
 
 
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