https://ria.ru/20230705/publikatsii-1882152998.html

Изолировать не удалось. Российскую науку хотят публиковать

Изолировать не удалось. Российскую науку хотят публиковать - РИА Новости, 05.07.2023

Изолировать не удалось. Российскую науку хотят публиковать

В прошлом году западные научные коллективы выходили из совместных проектов, журналы отказывались принимать статьи из России. ЕС и США хотели изолировать... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:06

наука

nature (журнал)

science (журнал)

axel springer

физика

химия

биология

геология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882101503_0:353:2730:1889_1920x0_80_0_0_115aa9b289a5025c782e926dd6070863.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В прошлом году западные научные коллективы выходили из совместных проектов, журналы отказывались принимать статьи из России. ЕС и США хотели изолировать российскую науку. Почему этого не случилось — в материале РИА Новости.Сбросили балласт"В 2022-м публикационная активность в общем упала на 15-20 процентов", — констатирует академик РАН Алексей Хохлов, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ.Похожие цифры называет проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. Причин, по его словам, несколько. "Усложнилось объективно международное сотрудничество, ряд коллабораций, в частности ЦЕРН, принял решение не указывать российскую аффилиацию авторов. Статьи выходят, но организации, где работают наши ученые, остаются неназванными. Хотя все знают, откуда эти авторы, и они продолжают свои исследования", — отмечает он.Случаи дискриминации по национальному признаку со стороны рецензентов единичны, хотя год назад опасались именно этого. Достаточно обратиться в редакцию, чтобы разрешить проблему. "Чаще встречаются завуалированные отказы. Когда, например, ссылаются на плохой грамматический язык у авторов, которые уже публиковали десятки статей на английском. Или пишут, что статья не соответствует тематике журнала", — добавляет ученый.Одной из причин спада публикационной активности академик Хохлов считает борьбу с "мусорными" статьями, то есть откровенно халтурными, которые служат для накруток показателей.Президент Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) Ольга Кириллова уточняет, что снижение произошло в основном за счет публикаций в материалах конференций: с 30 тысяч — в 2021-м до 15 тысяч — в 2022-м.В прошлые годы число статей из России росло. В 2021-м страна занимала девятое место по этому показателю, в 2022-м спустилась на 12-е, сейчас — на 17-м. Однако, предупреждает Кириллова, данные неполные, поскольку взяты только из базы данных научных публикаций Scopus. Доступа к другой обширной аналитической базе — Web of Science — у России теперь нет.Наука в меняющемся миреТенденция к сокращению числа публикаций сохранится, полагает Ольга Кириллова. "Если в 2022-м публиковали статьи, поданные в предыдущем году, то теперь настал черед прошлогодних, а их стало меньше. Кроме того, много научных сотрудников уехали за рубеж, изменилась кадровая научная структура в стране", — поясняет эксперт.Однако обсуждать данные на этот год преждевременно, полагают аналитики, поскольку многие российские публикации еще не проиндексированы. Некоторое сокращение будет, но вряд ли катастрофическое. К тому же число статей — не единственный показатель развития науки: важнее оценить качество исследований, а оно характеризуется в том числе тем, в каких журналах публикуют наших ученых, кто соавторы, сколько цитирований (для этого должно пройти время).Нужно учитывать и то, что изменения происходят на фоне смены лидеров развития науки — вперед вырываются Китай и Индия. На интерпретацию результатов влияют и передел рынка научной периодики, пересмотр парадигмы оценки науки. Свой вклад вносит протекционистская научная политика России. В марте прошлого года, когда отменили обязательное требование отчитываться публикациями, учтенными в международных наукометрических базах данных, часть научного сообщества вздохнула свободно: теперь не надо придумывать, как печататься в зарубежных журналах.Вместе с тем, по данным АНРИ, в базу Scopus включают все больше журналов из России: в 2022-м приняли 35 изданий, в 2023-м — 15. К примеру, в марте туда вошел журнал Digital Diagnostics Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.Еще пара характерных моментов. АНРИ дает такие цифры за 2018-2023 годы: из почти 639 тысяч статей российских авторов 20 процентов — на русском языке. А ВШЭ отмечает резкое увеличение доли публикаций в журналах издательства MDPI, о чем нужно сказать подробнее.Новые партнерыИздательство MDPI открылось в Швейцарии в 1996-м с привлечением китайского капитала. Изначально фокусировалось на химии и биологии, но спектр дисциплин быстро расширился. Вскоре перешли на модель Open access — когда для читателей доступ к журналу бесплатный, а авторы статей, наоборот, платят за публикацию."MDPI буквально ворвалось на международный рынок. У них очень качественный сервис. Ученым проще отправить статью туда, чем проходить длительные процедуры в других редакциях", — говорит академик Хохлов."В последнее время мы публикуем результаты исследований в основном в журналах издательства MDPI. Опыт показал, что они практически не политизированы, и мы не получаем от редакции или рецензентов недоброжелательных комментариев, не относящихся к сути работы. Стоимость публикаций — 2500 швейцарских франков, однако есть возможность получать от редакции купоны на скидку, если рецензировать статьи других авторов", — рассказывает заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук РАН Анна Кудрявцева.Из-за успеха на рынке научной периодики MDPI обвиняют в "хищничестве", то есть накрутках за счет некачественного контента, и нарушении этических норм. В 2014-м издательство занесли в черный "список Билла". И хотя под угрозой суда список закрыли, за MDPI с тех пор тянется шлейф недоверия."MDPI наиболее близко по сути к журналу Scientific Reports, издаваемому Springer Nature. Всеобщий охват, множество редакторов, группировка статей по темам, которые называются спецвыпусками", — объясняет заместитель директора Института земной коры СО РАН доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН Алексей Иванов. Он также редактор журнала MDPI — Minerals.По словам Иванова, издательство привлекает скоростью работы, что критически важно в российской системе финансирования. Зачастую это единственный способ быстро выпустить статью без нарушения этических норм. Ученый обращает внимание еще на один момент: "Многие российские авторы никогда не публиковались в международных журналах. А MDPI вроде бы не так страшно".По предварительным данным, более чем 20 процентов статей из России сейчас выходит в MDPI. Это кратный рост по сравнению с прошлым годом.Застарелые проблемы отечественных журналовВ опубликованный на днях отчет Clarivate Analytics по самым лучшим мировым журналам вошло 160 российских изданий. Вместе с тем ученые отмечают, что большинство отечественной периодики слишком традиционно, проигрывает по уровню сервиса и скорости публикаций. А главное, недостаточно журналов для быстроразвивающейся науки. "Их критически не хватает по новым направлениям — генетике, ИИ", — отмечает Виталий Баган.Рынок научной периодики в России отличается не только традиционностью, но и крайней фрагментарностью. По подсчетам ВШЭ, у нас порядка 320 издательств. Самое известное — "Наука". При этом подряды на выпуск лучших академических журналов достаются не ему, а американской компании Pleiades publishing.Pleiades publishing издает почти 200 академических журналов с 1993 года. Договор с издательством Springer Nature позволил включить эти журналы в пакетное предложение для научных библиотек всего мира. В 2019-м Pleiades зарегистрировала в США права на названия переводимых ей журналов РАН. Ученые расценили это как желание завладеть изданиями, и в прошлом году редакции пяти журналов, относящихся к Физико-техническому институту имени А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), разорвали договор."За ними долг в полтора миллиона долларов за три года. Мы передавали им российские версии, а переводы не выходили", — поясняет академик РАН Андрей Забродский, главный редактор "Журнала технической физики", одного из старейших физических изданий в России. С прошлого года институт сам издает и распространяет свои журналы на английском языке.Однако проблема серьезнее. Дело в том, что русскоязычные версии журналов РАН издает дочерняя компания Pleiades publishing — ИКЦ "Академкнига". Новое руководство РАН обязало эту компанию передавать готовые статьи на русском языке для размещения на сайте Российского центра научной информации (бывшего РФФИ), но дело застопорилось. "Ситуация парадоксальная: англоязычные версии выходят, а русскоязычные за этот год недоступны", — говорит академик Хохлов.Влияние санкций"Чтобы получить признание в своей области, нужно публиковаться в ведущих журналах. В этом смысле мы не делим их на "западные" и "восточные". Интерес к сотрудничеству у нас сохраняется", — подчеркивает проректор МФТИ."Традиции публиковать статьи по результатам фундаментальных исследований в зарубежных журналах останутся", — считает и Ольга Кириллова.Изначально казалось, что самое серьезное препятствие для публикации в ведущих журналах — американские санкции, под которые попадают некоторые российские институты и вузы. Но ограничения странным образом не срабатывают: статьи российских ученых продолжают выходить в самых престижных западных журналах. Так, по сравнению с прошлым годом число статей из России в издательстве Springer Nature даже выросло, сейчас это порядка 12 процентов. Чаще публикуются только в Elsevier и MDPI. Основные соавторы россиян уже несколько лет — китайцы и индийцы, теперь их доля резко выросла, то есть наблюдается переориентация на Восток.В связи с тем что Россию отключили от Web of Science и Scopus, взят курс на развитие отечественной системы оценки качества научных исследований. В России с 2000-х действует база elibrary.ru, куда внесены все выходящие в стране научные издания — их порядка шести тысяч, а также проиндексирован огромный массив зарубежной периодики. Созданы академический список Russian Science Citation Index из тысячи отборных изданий и "белый список" Минобрнауки из 30 тысяч наименований. Кроме того, государство будет поощрять публикации в отечественных изданиях с помощью повышающего коэффициента.В целом у российских ученых нет проблем с тем, где опубликовать статью. А вот сохранить подписки на ведущие зарубежные издания — критически важно, и это как раз под угрозой. Академик Алексей Хохлов предупреждает: "Международные базы данных ученые в основном использовали, чтобы правильно поставить задачу, внимательно посмотреть, что сделано в данной узкой области другими исследователями, убедиться в оригинальности своей идеи, выбрать методы исследования, изучить статьи с изложением этих методов". При этом проект Sci-Hub, который долгое время питал отечественную науку, да и зарубежную, теперь не спасет — он уже два года не обновляется. Закрытие доступа к мировой научной литературе приведет к тому, что российским специалистам будет сложнее конкурировать даже с восточными коллегами.По словам экспертов, нужно также решать проблемы с доступом ученых к системам искусственного интеллекта, которые уже сейчас активно используют для получения научных результатов, написания статей и рецензирования.

https://ria.ru/20180206/1514033974.html

https://ria.ru/20220331/spbpu-1780666249.html

https://ria.ru/20220327/nauka-1780094130.html

https://ria.ru/20230502/khinton-1869084005.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

nature (журнал), science (журнал), axel springer , физика, химия, биология, геология, земля - риа наука, европейская организация ядерных исследований (церн), мгу имени м. в. ломоносова