https://ria.ru/20230705/prorektory-1882348141.html

Песков не стал комментировать заявление Трутнева о замене проректоров вузов

Песков не стал комментировать заявление Трутнева о замене проректоров вузов - РИА Новости, 05.07.2023

Песков не стал комментировать заявление Трутнева о замене проректоров вузов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-премьера - полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:27

2023-07-05T13:27

2023-07-05T13:27

политика

россия

дмитрий песков

юрий трутнев

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-премьера - полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева о замене проректоров вузов, где нет патриотических объединений. В среду полпред находился с рабочей поездкой во Владивостоке, где он посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и встретился со студентами. В ходе мероприятия Трутнев заявил, что университетские проректоры по воспитательной работе, которые не организуют патриотическое объединение в своем вузе, если такого объединения нет, будут заменяться. "Я сейчас точно не могу объяснить, я просто не знаю контекста этого разговора, не берусь комментировать", - ответил Песков на просьбу журналистов пояснить, что имеется ввиду и действительно ли существует такое требование к вузам.

https://ria.ru/20221018/zhurfak-1825002847.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, юрий трутнев, образование - общество