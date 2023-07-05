https://ria.ru/20230705/prorektory-1882348141.html
Песков не стал комментировать заявление Трутнева о замене проректоров вузов
Песков не стал комментировать заявление Трутнева о замене проректоров вузов - РИА Новости, 05.07.2023
Песков не стал комментировать заявление Трутнева о замене проректоров вузов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-премьера - полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:27
2023-07-05T13:27
2023-07-05T13:27
политика
россия
дмитрий песков
юрий трутнев
образование - общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-премьера - полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева о замене проректоров вузов, где нет патриотических объединений. В среду полпред находился с рабочей поездкой во Владивостоке, где он посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и встретился со студентами. В ходе мероприятия Трутнев заявил, что университетские проректоры по воспитательной работе, которые не организуют патриотическое объединение в своем вузе, если такого объединения нет, будут заменяться. "Я сейчас точно не могу объяснить, я просто не знаю контекста этого разговора, не берусь комментировать", - ответил Песков на просьбу журналистов пояснить, что имеется ввиду и действительно ли существует такое требование к вузам.
https://ria.ru/20221018/zhurfak-1825002847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, юрий трутнев, образование - общество
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Юрий Трутнев, Образование - Общество
Песков не стал комментировать заявление Трутнева о замене проректоров вузов
Песков не стал комментировать слова Трутнева о замене проректоров по воспитательной работе