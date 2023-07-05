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Трутнев заявил о замене проректоров вузов без патриотических объединений - РИА Новости, 05.07.2023
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05:31 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/prorektory-1882278748.html
Трутнев заявил о замене проректоров вузов без патриотических объединений
Трутнев заявил о замене проректоров вузов без патриотических объединений - РИА Новости, 05.07.2023
Трутнев заявил о замене проректоров вузов без патриотических объединений
Университетские проректоры по воспитательной работе, которые не организуют патриотическое объединение в своем вузе, если такого объединения нет, будут... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:31
2023-07-05T05:31
дальний восток
владивосток
россия
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Университетские проректоры по воспитательной работе, которые не организуют патриотическое объединение в своем вузе, если такого объединения нет, будут заменяться, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В среду полпред находится с рабочей поездкой во Владивостоке. Утром он посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где встретился со студентами. "Я уверен в том, что патриотическое движение должно быть в каждом высшем учебном заведении России и уж точно в каждом высшем учебном заведении Дальнего Востока. У нас сейчас есть такая должность - проректора по воспитательной работе. Я их сегодня, по-моему, вечером соберу и задам вопрос, как они работают. И я скажу честно: для меня существуют ли патриотические объединения в вузе будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора", - сказал полпред студентам ДВФУ.
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дальний восток, владивосток, россия, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, общество
Дальний Восток, Владивосток, Россия, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Трутнев заявил о замене проректоров вузов без патриотических объединений

Трутнев: проректоры вузов, где нет патриотических объединений, будут заменяться

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Университетские проректоры по воспитательной работе, которые не организуют патриотическое объединение в своем вузе, если такого объединения нет, будут заменяться, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
В среду полпред находится с рабочей поездкой во Владивостоке. Утром он посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где встретился со студентами.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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"Я уверен в том, что патриотическое движение должно быть в каждом высшем учебном заведении России и уж точно в каждом высшем учебном заведении Дальнего Востока. У нас сейчас есть такая должность - проректора по воспитательной работе. Я их сегодня, по-моему, вечером соберу и задам вопрос, как они работают. И я скажу честно: для меня существуют ли патриотические объединения в вузе будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора", - сказал полпред студентам ДВФУ.
 
Дальний ВостокВладивостокРоссияЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
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