https://ria.ru/20230705/pozhar-1882393541.html
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали - РИА Новости, 05.07.2023
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщает городской главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:36
2023-07-05T15:36
2023-07-05T15:46
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщает городской главк МЧС. "На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров. В 13:56 пожару присвоен повышенный номер №2. В 15:10 пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - информируют спасатели. Ангар с покрышками загорелся в среду во Фрунзенском районе Петербурга, его площадь с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 "квадратов". По данным ГУМЧС, пожар происходит на открытой территории, где складировалась готовая продукция предприятия по производству пластиковых изделий и покрышек. Дым от пожара виден со многих точек города, в некоторых районах жители наблюдают смог и ощущают характерный запах жженых покрышек. О пострадавших пока ничего не сообщалось. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что взяла на контроль проверку, начатую МЧС по факту инцидента.
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на складе с покрышками в Петербурге
Пожар на складе с покрышками в Петербурге
2023-07-05T15:36
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на трех тысячах квадратных метров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
"На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров. В 13:56 пожару присвоен повышенный номер №2. В 15:10 пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - информируют спасатели.
Ангар с покрышками загорелся в среду во Фрунзенском районе Петербурга
, его площадь с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 "квадратов".
По данным ГУМЧС, пожар происходит на открытой территории, где складировалась готовая продукция предприятия по производству пластиковых изделий и покрышек. Дым от пожара виден со многих точек города, в некоторых районах жители наблюдают смог и ощущают характерный запах жженых покрышек.
О пострадавших пока ничего не сообщалось. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что взяла на контроль проверку, начатую МЧС по факту инцидента.
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