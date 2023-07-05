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Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали - РИА Новости, 05.07.2023
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15:36 05.07.2023 (обновлено: 15:46 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882393541.html
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали - РИА Новости, 05.07.2023
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщает городской главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:36
2023-07-05T15:46
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщает городской главк МЧС. "На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров. В 13:56 пожару присвоен повышенный номер №2. В 15:10 пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - информируют спасатели. Ангар с покрышками загорелся в среду во Фрунзенском районе Петербурга, его площадь с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 "квадратов". По данным ГУМЧС, пожар происходит на открытой территории, где складировалась готовая продукция предприятия по производству пластиковых изделий и покрышек. Дым от пожара виден со многих точек города, в некоторых районах жители наблюдают смог и ощущают характерный запах жженых покрышек. О пострадавших пока ничего не сообщалось. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что взяла на контроль проверку, начатую МЧС по факту инцидента.
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Пожар на складе с покрышками в Петербурге
Пожар на складе с покрышками в Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали

Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на трех тысячах квадратных метров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
"На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров. В 13:56 пожару присвоен повышенный номер №2. В 15:10 пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - информируют спасатели.
Ангар с покрышками загорелся в среду во Фрунзенском районе Петербурга, его площадь с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 "квадратов".
По данным ГУМЧС, пожар происходит на открытой территории, где складировалась готовая продукция предприятия по производству пластиковых изделий и покрышек. Дым от пожара виден со многих точек города, в некоторых районах жители наблюдают смог и ощущают характерный запах жженых покрышек.
О пострадавших пока ничего не сообщалось. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что взяла на контроль проверку, начатую МЧС по факту инцидента.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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