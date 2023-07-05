https://ria.ru/20230705/pozhar-1882393541.html

Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали

Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали - РИА Новости, 05.07.2023

Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали

Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщает городской главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:36

2023-07-05T15:36

2023-07-05T15:46

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщает городской главк МЧС. "На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров. В 13:56 пожару присвоен повышенный номер №2. В 15:10 пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - информируют спасатели. Ангар с покрышками загорелся в среду во Фрунзенском районе Петербурга, его площадь с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 "квадратов". По данным ГУМЧС, пожар происходит на открытой территории, где складировалась готовая продукция предприятия по производству пластиковых изделий и покрышек. Дым от пожара виден со многих точек города, в некоторых районах жители наблюдают смог и ощущают характерный запах жженых покрышек. О пострадавших пока ничего не сообщалось. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что взяла на контроль проверку, начатую МЧС по факту инцидента.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе с покрышками в Петербурге Пожар на складе с покрышками в Петербурге 2023-07-05T15:36 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)