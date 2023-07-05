https://ria.ru/20230705/polupritsep-1882351398.html
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов - РИА Новости, 05.07.2023
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов
Единственное в Ленинградской области производство полуприцепов для перевозки нефтепродуктов и других специальных жидкостей начнет работу в городе Никольское,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:38
2023-07-05T13:38
2023-07-05T13:39
ленинградская область
ленинградская область
госстройнадзор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Единственное в Ленинградской области производство полуприцепов для перевозки нефтепродуктов и других специальных жидкостей начнет работу в городе Никольское, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, областной Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию завода - инвестиционного проекта АО "КАПРИ", сотрудничающего с крупными нефтяными компаниями. Соглашение о социально-экономическом взаимодействии предприятия с правительством Ленобласти было подписано на Российском инвестиционном форуме в 2019 году. "Это единственное предприятие в Ленобласти, которое будет производить полуприцепы для нужд нефтегазовой отрасли. Но для нас главное, что строительство нового завода обеспечило работой сотни человек. Открытие производства поможет на постоянной основе трудоустроить 120 специалистов, которые смогут производить до 600 полуприцепов из стали и алюминия в год. Это станет одним из факторов роста нефтегазовой промышленности как в Ленинградской области, так и по всей стране", - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, слова которого привели в пресс-службе. Цех будет работать по маршрутной технологии производства: от сварки цистерн до сборки шасси и покраски. Все материалы производства будут находиться в собственных складских помещениях, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия. Проект завода, уточнили в обладминистрации, находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.
https://ria.ru/20230628/neft-1880816906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, госстройнадзор
Ленинградская область , Ленинградская область, Госстройнадзор
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нужд нефтегазовой отрасли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости.
Единственное в Ленинградской области
производство полуприцепов для перевозки нефтепродуктов и других специальных жидкостей начнет работу в городе Никольское, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, областной Госстройнадзор
выдал разрешение на ввод в эксплуатацию завода - инвестиционного проекта АО "КАПРИ", сотрудничающего с крупными нефтяными компаниями. Соглашение о социально-экономическом взаимодействии предприятия с правительством Ленобласти было подписано на Российском инвестиционном форуме в 2019 году.
"Это единственное предприятие в Ленобласти, которое будет производить полуприцепы для нужд нефтегазовой отрасли. Но для нас главное, что строительство нового завода обеспечило работой сотни человек. Открытие производства поможет на постоянной основе трудоустроить 120 специалистов, которые смогут производить до 600 полуприцепов из стали и алюминия в год. Это станет одним из факторов роста нефтегазовой промышленности как в Ленинградской области, так и по всей стране", - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, слова которого привели в пресс-службе.
Цех будет работать по маршрутной технологии производства: от сварки цистерн до сборки шасси и покраски. Все материалы производства будут находиться в собственных складских помещениях, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия. Проект завода, уточнили в обладминистрации, находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.
Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года