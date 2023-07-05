Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
13:38 05.07.2023 (обновлено: 13:39 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/polupritsep-1882351398.html
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов - РИА Новости, 05.07.2023
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов
Единственное в Ленинградской области производство полуприцепов для перевозки нефтепродуктов и других специальных жидкостей начнет работу в городе Никольское,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:38
2023-07-05T13:39
ленинградская область
ленинградская область
госстройнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Единственное в Ленинградской области производство полуприцепов для перевозки нефтепродуктов и других специальных жидкостей начнет работу в городе Никольское, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, областной Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию завода - инвестиционного проекта АО "КАПРИ", сотрудничающего с крупными нефтяными компаниями. Соглашение о социально-экономическом взаимодействии предприятия с правительством Ленобласти было подписано на Российском инвестиционном форуме в 2019 году. "Это единственное предприятие в Ленобласти, которое будет производить полуприцепы для нужд нефтегазовой отрасли. Но для нас главное, что строительство нового завода обеспечило работой сотни человек. Открытие производства поможет на постоянной основе трудоустроить 120 специалистов, которые смогут производить до 600 полуприцепов из стали и алюминия в год. Это станет одним из факторов роста нефтегазовой промышленности как в Ленинградской области, так и по всей стране", - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, слова которого привели в пресс-службе. Цех будет работать по маршрутной технологии производства: от сварки цистерн до сборки шасси и покраски. Все материалы производства будут находиться в собственных складских помещениях, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия. Проект завода, уточнили в обладминистрации, находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.
https://ria.ru/20230628/neft-1880816906.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:425:2163:2048_1920x0_80_0_0_582446cf33c441c7a92ed1fc8e19a3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, госстройнадзор
Ленинградская область , Ленинградская область, Госстройнадзор
В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нефтепродуктов

В Ленинградской области начнут производить полуприцепы для нужд нефтегазовой отрасли

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Единственное в Ленинградской области производство полуприцепов для перевозки нефтепродуктов и других специальных жидкостей начнет работу в городе Никольское, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, областной Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию завода - инвестиционного проекта АО "КАПРИ", сотрудничающего с крупными нефтяными компаниями. Соглашение о социально-экономическом взаимодействии предприятия с правительством Ленобласти было подписано на Российском инвестиционном форуме в 2019 году.
"Это единственное предприятие в Ленобласти, которое будет производить полуприцепы для нужд нефтегазовой отрасли. Но для нас главное, что строительство нового завода обеспечило работой сотни человек. Открытие производства поможет на постоянной основе трудоустроить 120 специалистов, которые смогут производить до 600 полуприцепов из стали и алюминия в год. Это станет одним из факторов роста нефтегазовой промышленности как в Ленинградской области, так и по всей стране", - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, слова которого привели в пресс-службе.
Цех будет работать по маршрутной технологии производства: от сварки цистерн до сборки шасси и покраски. Все материалы производства будут находиться в собственных складских помещениях, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия. Проект завода, уточнили в обладминистрации, находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года
28 июня, 06:29
 
Ленинградская областьЛенинградская областьГосстройнадзор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала