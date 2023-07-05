https://ria.ru/20230705/plan-1882388626.html

На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию

На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию - РИА Новости, 05.07.2023

На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию

Запад пытается влиять на Россию с помощью интернета и современных технологий, подобно тому, как во времена СССР влиял с помощью самиздата, заявил в беседе с... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:28

2023-07-05T15:28

2023-07-05T15:28

россия

украина

ссср

петр порошенко

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запад пытается влиять на Россию с помощью интернета и современных технологий, подобно тому, как во времена СССР влиял с помощью самиздата, заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом французский философ Бернар-Анри Леви. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились Леви под видом экс-президента Украины Петра Порошенко. Интересно, что Леви и Порошенко хорошо знакомы, более того, по сообщениям СМИ, философ сыграл определенную роль в поддержке Порошенко Парижем во времена киевского Майдана. "Как в 80-х, во времена самиздата, какие-то идеи, информацию, изображения можно было отправить в Россию. Сегодня у нас есть технологические инструменты для создания суперсамиздата - через интернет. Есть много способов отправить в Россию хорошую информацию, хорошие идеи", - заявил Леви в беседе с пранкерами. Он поделился личными воспоминаниями о 70-80 годах 20-го века, "когда единственным способом передачи идей была бумага". "И нам это удалось. В то время действовали фонды и неправительственные организации во Франции и Америке. Которые внедряли демократические либеральные идеи с помощью самых простых средств. Люди пересекали границу с книгой в руках, музыкой, идеей. С образом варварской России несколько короткометражных фильмов можно отправить на USB-ключах... Они не смогут заблокировать все телеграм-каналы, всё заблокировать невозможно. Было бы крайне полезно для нас поставить через сеть некоторую информацию. Сегодня идёт контрнаступление солдат, может быть контрнаступление идей. Симметрично", - считает Леви. Запись беседы Леви с пранкерами опубликована в их официальном телеграмм-канале.

https://ria.ru/20230702/kompromiss-1881789495.html

https://ria.ru/20230705/voyna-1882284397.html

россия

украина

ссср

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россия, украина, ссср, петр порошенко, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), в мире