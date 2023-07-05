https://ria.ru/20230705/plan-1882388626.html
На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию
На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию - РИА Новости, 05.07.2023
На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию
Запад пытается влиять на Россию с помощью интернета и современных технологий, подобно тому, как во времена СССР влиял с помощью самиздата, заявил в беседе с... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:28
2023-07-05T15:28
2023-07-05T15:28
россия
украина
ссср
петр порошенко
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b17547a6eebceead6268eb19ecf46eb.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запад пытается влиять на Россию с помощью интернета и современных технологий, подобно тому, как во времена СССР влиял с помощью самиздата, заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом французский философ Бернар-Анри Леви. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились Леви под видом экс-президента Украины Петра Порошенко. Интересно, что Леви и Порошенко хорошо знакомы, более того, по сообщениям СМИ, философ сыграл определенную роль в поддержке Порошенко Парижем во времена киевского Майдана. "Как в 80-х, во времена самиздата, какие-то идеи, информацию, изображения можно было отправить в Россию. Сегодня у нас есть технологические инструменты для создания суперсамиздата - через интернет. Есть много способов отправить в Россию хорошую информацию, хорошие идеи", - заявил Леви в беседе с пранкерами. Он поделился личными воспоминаниями о 70-80 годах 20-го века, "когда единственным способом передачи идей была бумага". "И нам это удалось. В то время действовали фонды и неправительственные организации во Франции и Америке. Которые внедряли демократические либеральные идеи с помощью самых простых средств. Люди пересекали границу с книгой в руках, музыкой, идеей. С образом варварской России несколько короткометражных фильмов можно отправить на USB-ключах... Они не смогут заблокировать все телеграм-каналы, всё заблокировать невозможно. Было бы крайне полезно для нас поставить через сеть некоторую информацию. Сегодня идёт контрнаступление солдат, может быть контрнаступление идей. Симметрично", - считает Леви. Запись беседы Леви с пранкерами опубликована в их официальном телеграмм-канале.
https://ria.ru/20230702/kompromiss-1881789495.html
https://ria.ru/20230705/voyna-1882284397.html
россия
украина
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2e1915e5fad2176533757be988c6429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ссср, петр порошенко, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), в мире
Россия, Украина, СССР, Петр Порошенко, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), В мире
На Западе раскрыли план по "влиянию" на Россию
Философ Леви рассказал пранкерам, что Запад влияет на Россию с помощью суперсамиздата
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Запад пытается влиять на Россию с помощью интернета и современных технологий, подобно тому, как во времена СССР влиял с помощью самиздата, заявил в беседе
с пранкерами Вованом и Лексусом французский философ Бернар-Анри Леви.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились Леви под видом экс-президента Украины Петра Порошенко. Интересно, что Леви и Порошенко хорошо знакомы, более того, по сообщениям СМИ, философ сыграл определенную роль в поддержке Порошенко Парижем во времена киевского Майдана.
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев
"Как в 80-х, во времена самиздата, какие-то идеи, информацию, изображения можно было отправить в Россию. Сегодня у нас есть технологические инструменты для создания суперсамиздата - через интернет. Есть много способов отправить в Россию хорошую информацию, хорошие идеи", - заявил Леви в беседе с пранкерами.
Он поделился личными воспоминаниями о 70-80 годах 20-го века, "когда единственным способом передачи идей была бумага".
"И нам это удалось. В то время действовали фонды и неправительственные организации во Франции и Америке. Которые внедряли демократические либеральные идеи с помощью самых простых средств. Люди пересекали границу с книгой в руках, музыкой, идеей. С образом варварской России несколько короткометражных фильмов можно отправить на USB-ключах... Они не смогут заблокировать все телеграм-каналы, всё заблокировать невозможно. Было бы крайне полезно для нас поставить через сеть некоторую информацию. Сегодня идёт контрнаступление солдат, может быть контрнаступление идей. Симметрично", - считает Леви.
Запись беседы Леви с пранкерами опубликована в их официальном телеграмм-канале.
Аналитик назвал главную цель гибридной войны Запада против России