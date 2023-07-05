Рейтинг@Mail.ru
Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/narkotiki-1882468790.html
Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело
Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело - РИА Новости, 05.07.2023
Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело
Главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков, заведено РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:31
2023-07-05T21:31
происшествия
россия
санкт-петербург
лига безопасного интернета
ленинградская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_23bb46f39f1bf383e2b11d0e47c7e483.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков, заведено административное дело, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "МВД сообщило о проведении проверки в отношении рэпера Kizaru (Нечипоренко О.В.) на предмет пропаганды наркотиков. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июня возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении", - отметила Мизулина в своем telegram-канале. Она приложила скрин официального ответа от полиции, поступившего в адрес Лиги безопасного интернета. "В отношении рэп-исполнителя "Кизару" (Нечипоренко О.В.) ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 ст. 6.3 КОАП РФ", - говорится в ответе. Официальным комментарием от главка МВД РИА Новости пока не располагает. Статья 6.13. КоАП РФ закрепляет ответственность за пропаганду, либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. По данным из открытых источников, Олег Нечипоренко (Kizaru) - российский хип-хоп-исполнитель родом из Санкт-Петербурга. В данный момент проживает в испанской Барселоне.
https://ria.ru/20230608/tape-1876948856.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:261:2382:2048_1920x0_80_0_0_a6a045155431eefdcb4b34fa8937588b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, лига безопасного интернета, ленинградская область, здоровье - общество
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Лига безопасного интернета, Ленинградская область, Здоровье - Общество
Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело

Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело о пропаганде наркотиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание МВД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков, заведено административное дело, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"МВД сообщило о проведении проверки в отношении рэпера Kizaru (Нечипоренко О.В.) на предмет пропаганды наркотиков. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июня возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении", - отметила Мизулина в своем telegram-канале.
Она приложила скрин официального ответа от полиции, поступившего в адрес Лиги безопасного интернета.
"В отношении рэп-исполнителя "Кизару" (Нечипоренко О.В.) ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 ст. 6.3 КОАП РФ", - говорится в ответе.
Официальным комментарием от главка МВД РИА Новости пока не располагает. Статья 6.13. КоАП РФ закрепляет ответственность за пропаганду, либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры.
По данным из открытых источников, Олег Нечипоренко (Kizaru) - российский хип-хоп-исполнитель родом из Санкт-Петербурга. В данный момент проживает в испанской Барселоне.
Исполнитель Big Baby Tape - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру
8 июня, 14:21
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛига безопасного интернетаЛенинградская областьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала