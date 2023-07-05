https://ria.ru/20230705/narkotiki-1882468790.html

Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело

Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело - РИА Новости, 05.07.2023

Мизулина: полиция завела на рэпера Kizaru административное дело

Главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков, заведено РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:31

2023-07-05T21:31

2023-07-05T21:31

происшествия

россия

санкт-петербург

лига безопасного интернета

ленинградская область

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков, заведено административное дело, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "МВД сообщило о проведении проверки в отношении рэпера Kizaru (Нечипоренко О.В.) на предмет пропаганды наркотиков. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июня возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении", - отметила Мизулина в своем telegram-канале. Она приложила скрин официального ответа от полиции, поступившего в адрес Лиги безопасного интернета. "В отношении рэп-исполнителя "Кизару" (Нечипоренко О.В.) ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 ст. 6.3 КОАП РФ", - говорится в ответе. Официальным комментарием от главка МВД РИА Новости пока не располагает. Статья 6.13. КоАП РФ закрепляет ответственность за пропаганду, либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. По данным из открытых источников, Олег Нечипоренко (Kizaru) - российский хип-хоп-исполнитель родом из Санкт-Петербурга. В данный момент проживает в испанской Барселоне.

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происшествия, россия, санкт-петербург, лига безопасного интернета, ленинградская область, здоровье - общество