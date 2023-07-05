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СБУ и ВСУ будут изымать машины в Харьковской области, считает эксперт
СБУ и ВСУ будут изымать машины в Харьковской области, считает эксперт - РИА Новости, 05.07.2023
СБУ и ВСУ будут изымать машины в Харьковской области, считает эксперт
Украинские служба безопасности (СБУ) и вооруженные силы (ВСУ) на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:37
2023-07-05T07:37
2023-07-05T07:40
луганская народная республика
андрей марочко
служба безопасности украины
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харьковская область
в мире
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские служба безопасности (СБУ) и вооруженные силы (ВСУ) на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По информации местных жителей, в Харьковской области начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и в фермерские хозяйства для получения информации по имеющейся у них технике и автотранспорту, который впоследствии можно будет использовать в военных целях", - сказал эксперт. Он добавил, что особый интерес у киевских силовиков вызывают внедорожники, грузовики, экскаваторы и тягачи.
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луганская народная республика, андрей марочко, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
СБУ и ВСУ будут изымать машины в Харьковской области, считает эксперт
Эксперт Марочко: СБУ и ВСУ в Харьковской области готовятся изымать гражданские машины