https://ria.ru/20230705/mashiny-1882284161.html

СБУ и ВСУ будут изымать машины в Харьковской области, считает эксперт

СБУ и ВСУ будут изымать машины в Харьковской области, считает эксперт - РИА Новости, 05.07.2023

СБУ и ВСУ будут изымать машины в Харьковской области, считает эксперт

Украинские служба безопасности (СБУ) и вооруженные силы (ВСУ) на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T07:37

2023-07-05T07:37

2023-07-05T07:40

луганская народная республика

андрей марочко

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

харьковская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg

ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские служба безопасности (СБУ) и вооруженные силы (ВСУ) на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По информации местных жителей, в Харьковской области начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и в фермерские хозяйства для получения информации по имеющейся у них технике и автотранспорту, который впоследствии можно будет использовать в военных целях", - сказал эксперт. Он добавил, что особый интерес у киевских силовиков вызывают внедорожники, грузовики, экскаваторы и тягачи.

https://ria.ru/20230703/vzryv-1882017926.html

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире