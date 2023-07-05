https://ria.ru/20230705/lisichansk-1882288197.html
Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска
Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска - РИА Новости, 05.07.2023
Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска
Украинские силовики на протяжении последних двух суток усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска, а также территории Лисичанского нефтеперерабатывающего... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:35
2023-07-05T08:35
2023-07-05T08:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
андрей марочко
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики на протяжении последних двух суток усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска, а также территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На протяжении последних двух суток украинские боевики ведут хаотичные обстрелы территории Лисичанского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода - ред.) и окраин Лисичанска", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что удары наносятся хаотично, по квадратам, как реактивной, так и гаубичной артиллерией, вероятная цель противника - это уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, лисичанск, андрей марочко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Андрей Марочко, Происшествия
Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска
Марочко: киевские силовики усилили хаотичные обстрелы Лисичанска и окрестностей