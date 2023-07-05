https://ria.ru/20230705/lisichansk-1882288197.html

Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска

Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска - РИА Новости, 05.07.2023

Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска

Украинские силовики на протяжении последних двух суток усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска, а также территории Лисичанского нефтеперерабатывающего... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:35

2023-07-05T08:35

2023-07-05T08:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

андрей марочко

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики на протяжении последних двух суток усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска, а также территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На протяжении последних двух суток украинские боевики ведут хаотичные обстрелы территории Лисичанского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода - ред.) и окраин Лисичанска", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что удары наносятся хаотично, по квадратам, как реактивной, так и гаубичной артиллерией, вероятная цель противника - это уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, лисичанск, андрей марочко, происшествия