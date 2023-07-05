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Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/lisichansk-1882288197.html
Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска
Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска - РИА Новости, 05.07.2023
Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска
Украинские силовики на протяжении последних двух суток усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска, а также территории Лисичанского нефтеперерабатывающего... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:35
2023-07-05T08:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
андрей марочко
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики на протяжении последних двух суток усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска, а также территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На протяжении последних двух суток украинские боевики ведут хаотичные обстрелы территории Лисичанского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода - ред.) и окраин Лисичанска", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что удары наносятся хаотично, по квадратам, как реактивной, так и гаубичной артиллерией, вероятная цель противника - это уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, лисичанск, андрей марочко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Андрей Марочко, Происшествия
Киевские силовики усилили обстрелы Лисичанска

Марочко: киевские силовики усилили хаотичные обстрелы Лисичанска и окрестностей

© РИА Новости / Мария МарикянЗдание, пострадавшее от обстрелов
Здание, пострадавшее от обстрелов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Здание, пострадавшее от обстрелов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики на протяжении последних двух суток усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска, а также территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На протяжении последних двух суток украинские боевики ведут хаотичные обстрелы территории Лисичанского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода - ред.) и окраин Лисичанска", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что удары наносятся хаотично, по квадратам, как реактивной, так и гаубичной артиллерией, вероятная цель противника - это уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскАндрей МарочкоПроисшествия
 
 
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