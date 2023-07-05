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Известный экономист допустил наступление мирового финансового кризиса - РИА Новости, 05.07.2023
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15:07 05.07.2023 (обновлено: 15:08 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/krizis-1882378282.html
Известный экономист допустил наступление мирового финансового кризиса
Известный экономист допустил наступление мирового финансового кризиса - РИА Новости, 05.07.2023
Известный экономист допустил наступление мирового финансового кризиса
Мировой финансовый кризис может произойти в августе, заявил известный французский экономист Жак Аттали в беседе с российскими пранкерами. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:07
2023-07-05T15:08
украина
сша
жак аттали
франсуа миттеран
владимир кузнецов (вован)
европейский банк реконструкции и развития
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мировой финансовый кризис может произойти в августе, заявил известный французский экономист Жак Аттали в беседе с российскими пранкерами. Жак Аттали занимал высокие посты в кабинете французского президента-социалиста Франсуа Миттерана, а в 1991 году стал первым главой "Европейского банка реконструкции и развития". Также Аттали явлояется одним из идеологов глобализма. "Наихудший сценарий - это крах "Дойчебанка", за которым последует кризис в американской финансовой системе. Настоящий кризис, ведущий к сокращению кредитования и глобальной рецессии. И это создаст проблемы с помощью Украине", - заявил Аттали в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Запись беседы, которую пранкеры вели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, опубликована на их официальных страницах в соцсетях. По оценке Аттали, "США не должны были повышать процентные ставки, потому что это привело к кризису". "Но это уже сделано. Для банков существует реальная опасность, что мы сейчас и наблюдаем. Но я думаю, сейчас они перестанут повышать. Впереди много проблем. Есть серьёзные предпосылки для мирового кризиса в августе. У США огромный уровень мирового долга, и единственный способ финансировать бюджет - соглашение между партиями в Конгрессе. А так как они близки к выборам, они не могут договориться. Существует риск тупиковой ситуации. Все социалисты видят окно для кризиса в августе", - подчеркнул Аттали.
https://ria.ru/20230702/krizis-1881792791.html
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украина, сша, жак аттали, франсуа миттеран, владимир кузнецов (вован), европейский банк реконструкции и развития
Украина, США, Жак Аттали, Франсуа Миттеран, Владимир Кузнецов (Вован), Европейский банк реконструкции и развития
Известный экономист допустил наступление мирового финансового кризиса

Французский экономист Аттали допустил наступление мирового финансового кризиса в августе

© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUЖак Аттали
Жак Аттали - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
Жак Аттали. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мировой финансовый кризис может произойти в августе, заявил известный французский экономист Жак Аттали в беседе с российскими пранкерами.
Жак Аттали занимал высокие посты в кабинете французского президента-социалиста Франсуа Миттерана, а в 1991 году стал первым главой "Европейского банка реконструкции и развития". Также Аттали явлояется одним из идеологов глобализма.
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"Наихудший сценарий - это крах "Дойчебанка", за которым последует кризис в американской финансовой системе. Настоящий кризис, ведущий к сокращению кредитования и глобальной рецессии. И это создаст проблемы с помощью Украине", - заявил Аттали в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Запись беседы, которую пранкеры вели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, опубликована на их официальных страницах в соцсетях.
По оценке Аттали, "США не должны были повышать процентные ставки, потому что это привело к кризису".
"Но это уже сделано. Для банков существует реальная опасность, что мы сейчас и наблюдаем. Но я думаю, сейчас они перестанут повышать. Впереди много проблем. Есть серьёзные предпосылки для мирового кризиса в августе. У США огромный уровень мирового долга, и единственный способ финансировать бюджет - соглашение между партиями в Конгрессе. А так как они близки к выборам, они не могут договориться. Существует риск тупиковой ситуации. Все социалисты видят окно для кризиса в августе", - подчеркнул Аттали.
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УкраинаСШАЖак АтталиФрансуа МиттеранВладимир Кузнецов (Вован)Европейский банк реконструкции и развития
 
 
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