https://ria.ru/20230705/koran-1882479149.html

В Ульяновске иностранец надругался над Кораном

В Ульяновске иностранец надругался над Кораном - РИА Новости, 05.07.2023

В Ульяновске иностранец надругался над Кораном

Иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, правоохранители его задержали, сообщил губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T23:34

2023-07-05T23:34

2023-07-05T23:53

ульяновск

ульяновская область

алексей русских

россия

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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Иностранец в Ульяновске надругался над Кораном, правоохранители его задержали, сообщил губернатор Алексей Русских."В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатор находится на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали... Я уверен, что действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку", - написал Русских в своем телеграм-канале.Он напомнил, что Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом, и в России неуважение к Корану является "омерзительным преступлением"."Наш регион многонациональный и многоконфессиональный. Мы уважаем друг друга, чтим традиции, обычаи и очень трепетно относимся к религиозным чувствам верующих. Преступление против одного из наших братских народов - это преступление против нас всех. У терроризма и экстремизма нет национальности и нет религии. Это факт... Попытки посеять рознь среди народов нашей страны проваливаются у наших недругов раз за разом, поэтому, к сожалению, в ход идут самые немыслимые способы. Мы выстоим. Наша сила в единстве", - добавил глава региона.Гендиректор общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Александр Даркович заявил, что, предварительно, провокатором является египтянин."По предварительным данным, провокатором является некий Сайд Абу Мустафа - египтянин, ныне проживающий в Ульяновске... Призываю всех проявить выдержку, хладнокровие, мудрость и ответственность. Не поддаваться на провокации, сохранять и преумножать межнациональное единство и братство. "Ассамблея народов России" будет внимательно следить за подобными случаями. Я лично обещаю вам стараться информировать о каждом подобном проблемном случае, чтобы, с одной стороны, не допустить кривотолков, а с другой - не позволить черное называть белым", - приводится заявление Дарковича в телеграм-канале ассоциации.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230629/erdogan-1881200201.html

https://ria.ru/20230703/koran-1881986680.html

https://ria.ru/20230629/koran-1881314405.html

ульяновск

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ульяновск, ульяновская область, алексей русских, россия